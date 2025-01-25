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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2570257125722573
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Та ми ж це «кредитне рабство» вже обговорювали.

Схоже, що в Канаді починають відчувати вже. Ще кілька місяців Трамп повводить мита і тоді точно зрозуміють що таке рабство...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:33

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:а в штатах навпаки бажають, щоб ти до них приїхав,

Точно? особливо ті українці які по u4u прилетіли сьогодні в аеропорт, а їм "вертайтесь додому, ми Вас не пустимо". Або ті, кого пакують в бусики і везіть в Мексику
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:04

  2587715 написав:99% причин еміграції - це житло. В Україні його мало, на нього не дають іпотеку, а якщо й дають, то під кінську ставку. І навіть те яке є воно неоздоблене, без техніки, без дизайну, без парковки. Вікон або замало, або забагато. Метраж взагалі обійняти і плакати.

В штати же приїджаєш - все велике, просторне, світле, продумане, з повною комплектацією, парковкою, смішною ставкою на іпотеку, яку дадуть в будь-якому банку.

Тобто в Україні всі бажають щоб ти поїхав собі геть, бо людей і так забагато для цієї місцини, а в штатах навпаки бажають, щоб ти до них приїхав, бо площі великі і треба заселяти.

Дле мене наоорот
Причина неіміграції це наявність житла.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Дле мене наоорот
Причина неіміграції це наявність житла.
Не всім так везе мати нормальне своє житло - раніше нормальним було жити утрьох в однушці, зараз удвох у двушці то вже бідність. А української зарплатні на покращення своїх житлових умов вистачає не всім. Деякі ще й багато дітей мають, а для них потрібні багатокімнатні будинки. Ось і їдуть
2587715
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:46

  2587715 написав:
  Bolt написав:Дле мене наоорот
Причина неіміграції це наявність житла.
Не всім так везе мати нормальне своє житло - раніше нормальним було жити утрьох в однушці, зараз удвох у двушці то вже бідність. А української зарплатні на покращення своїх житлових умов вистачає не всім. Деякі ще й багато дітей мають, а для них потрібні багатокімнатні будинки. Ось і їдуть

бізнес-аналітик, NASA і ще трошки офіціант в сезон (не все так однозначно)

flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:раніше нормальним було жити утрьох в однушці,

Різні світи. В Закарпатті нормою було побудувати в дворі кожному з дітей по 4-поверховому будинку, який буде Хоча б на сантиметр вище, ніж в сусідів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:09

  Дюрі-бачі написав:
  2587715 написав:раніше нормальним було жити утрьох в однушці,

Різні світи. В Закарпатті нормою було побудувати в дворі кожному з дітей по 4-поверховому будинку, який буде Хоча б на сантиметр вище, ніж в сусідів.
Це мабуть в якісь дореволюційні часи, бо за комуністів там по селах хліб раз на тиждень привозили і це свято було
2587715
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:в якісь дореволюційні часи,

В доковідні часи, коли можна було їздити на заробітчанство
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 15:57

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Дюрі-бачі написав:
  2587715 написав:Меблі копійки коштуют
wtf? одну кухню нормально зробити 8-10k$, диван більше 1k$...

Якись ютуб блогер в штатах давав поради щоб не купували меблі в орендоване житло, можна запросто знайти на вулиці те шо виставляють, в тій же Німеччині на шпермюлях часто різні дивани, столи і навіть кухні лежать.
В Канаді гарбідж називається. Думаю в США те саме є
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 17:20

  Дюрі-бачі написав:
  2587715 написав:в якісь дореволюційні часи,

В доковідні часи, коли можна було їздити на заробітчанство

Процитую себе ж з іншої теми
Українці, нажаль, не вміють облаштовувати житло. Цих інстинктів в них нема на генетичному рівні.
Там є дуже багато нюансів, які видно, якщо подивитись на фотки житла на Заході і в Україні. Але ці нюанси треба знати, щоб їх бачити. Бо якщо не знати, то це буде як формула з логорифмів на дошці - цифри і букви наче знайомі, а що воно означає і чому має бути саме в такій послідовності - нєпонятно.

Нажаль українців як і усіх бувших совків цьому ніхто не вчив, тому і маємо вигляд квартир на ОЛХ такий:

Зображення

А на зіллоу отакий:

Зображення

При тому що у виборку узяв преміальний сегмент, але все одно навіть по лише по фотах видно де Україна, а де ні
2587715
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