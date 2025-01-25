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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2571257225732574
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:40

Цифровий пан почав з цитування окремих сторінок відомої з історії книжки “Mein kampf” щодо примусової необхідности обмеження розплоду/народжуваня «неповноцінних рас», а тепер перейшов на аналіз тих неповноцінних рас:
«Українці, нажаль, не вміють облаштовувати житло. Цих інстинктів в них нема на генетичному рівні.»
Ой, що далі буде, аж цікаво…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:43

  akurt написав:Цифровий пан почав з цитування окремих сторінок відомої з історії книжки “Mein kampf” щодо примусової необхідности обмеження розплоду/народжуваня «неповноцінних рас», а тепер перейшов на аналіз тих неповноцінних рас:
«Українці, нажаль, не вміють облаштовувати житло. Цих інстинктів в них нема на генетичному рівні.»
Ой, що далі буде, аж цікаво…

Ви, пан, не слідкуєте за трендами

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