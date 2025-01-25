|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2025 21:40
Цифровий пан почав з цитування окремих сторінок відомої з історії книжки “Mein kampf” щодо примусової необхідности обмеження розплоду/народжуваня «неповноцінних рас», а тепер перейшов на аналіз тих неповноцінних рас:
«Українці, нажаль, не вміють облаштовувати житло. Цих інстинктів в них нема на генетичному рівні.»
Ой, що далі буде, аж цікаво…
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10494
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3900 раз.
- Подякували: 1367 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 25 січ, 2025 21:43
akurt написав:
Цифровий пан почав з цитування окремих сторінок відомої з історії книжки “Mein kampf” щодо примусової необхідности обмеження розплоду/народжуваня «неповноцінних рас», а тепер перейшов на аналіз тих неповноцінних рас:
«Українці, нажаль, не вміють облаштовувати житло. Цих інстинктів в них нема на генетичному рівні.»
Ой, що далі буде, аж цікаво…
Ви, пан, не слідкуєте за трендами
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|