RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2571257225732574
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:40

Цифровий пан почав з цитування окремих сторінок відомої з історії книжки “Mein kampf” щодо примусової необхідности обмеження розплоду/народжуваня «неповноцінних рас», а тепер перейшов на аналіз тих неповноцінних рас:
«Українці, нажаль, не вміють облаштовувати житло. Цих інстинктів в них нема на генетичному рівні.»
Ой, що далі буде, аж цікаво…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10494
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3900 раз.
Подякували: 1367 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:43

  akurt написав:Цифровий пан почав з цитування окремих сторінок відомої з історії книжки “Mein kampf” щодо примусової необхідности обмеження розплоду/народжуваня «неповноцінних рас», а тепер перейшов на аналіз тих неповноцінних рас:
«Українці, нажаль, не вміють облаштовувати житло. Цих інстинктів в них нема на генетичному рівні.»
Ой, що далі буде, аж цікаво…

Ви, пан, не слідкуєте за трендами

Зображення
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 25.12.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2571257225732574
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.