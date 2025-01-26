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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2025 21:40
Цифровий пан почав з цитування окремих сторінок відомої з історії книжки “Mein kampf” щодо примусової необхідности обмеження розплоду/народжуваня «неповноцінних рас», а тепер перейшов на аналіз тих неповноцінних рас:
«Українці, нажаль, не вміють облаштовувати житло. Цих інстинктів в них нема на генетичному рівні.»
Ой, що далі буде, аж цікаво…
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akurt
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Додано: Суб 25 січ, 2025 21:43
akurt написав:
Цифровий пан почав з цитування окремих сторінок відомої з історії книжки “Mein kampf” щодо примусової необхідности обмеження розплоду/народжуваня «неповноцінних рас», а тепер перейшов на аналіз тих неповноцінних рас:
«Українці, нажаль, не вміють облаштовувати житло. Цих інстинктів в них нема на генетичному рівні.»
Ой, що далі буде, аж цікаво…
Ви, пан, не слідкуєте за трендами
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Додано: Нед 26 січ, 2025 01:23
Емігрантська програма біженцям з України - всьо!
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flyman
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Додано: Нед 26 січ, 2025 03:08
flyman написав:
Емігрантська програма біженцям з України - всьо!
Кто на ком стоял? Потрудитесь объяснить?
Где? Когда? И Как?
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rjkz
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Додано: Нед 26 січ, 2025 08:59
2587715 написав: Bolt написав:
Дле мене наоорот
Причина неіміграції це наявність житла.
Не всім так везе мати нормальне своє житло - раніше нормальним було жити утрьох в однушці, зараз удвох у двушці то вже бідність.
А української зарплатні на покращення своїх житлових умов вистачає не всім. Деякі ще й багато дітей мають, а для них потрібні багатокімнатні будинки. Ось і їдуть
Коли ще жив до ковіду в Києві - постійно знімали 1 к, це яка межа бідності, якщо власників 2к записали в бідні? Ну і звичайно, фактор, навності/ненаявністі житла дуже впливає на рішення емігрувати - по сути нічого не тримає.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 09:05
rjkz написав: flyman написав:
Емігрантська програма біженцям з України - всьо!
Кто на ком стоял? Потрудитесь объяснить?
Где? Когда? И Как?
Думаю флайман стрибає від щастя через те що Трампісти (до речі, от класний вираз, Бонапартісти, Жирондисти, а тепер Трампісти
) прикрили UFU для українців. Щирий український менталітет.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 11:07
BIGor написав: rjkz написав: flyman написав:
Емігрантська програма біженцям з України - всьо!
Кто на ком стоял? Потрудитесь объяснить?
Где? Когда? И Как?
Думаю флайман стрибає від щастя через те що Трампісти (до речі, от класний вираз, Бонапартісти, Жирондисти, а тепер Трампісти
) прикрили UFU для українців. Щирий український менталітет.
Прикрили всі програми підтримки через USAID для України в Україні, не зважаючи на намагання старих чиновників зробити виключення для України. Це десятки мільйярдів
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Додано: Нед 26 січ, 2025 11:15
BIGor написав:
прикрили UFU для українців.
Те що її прикриють - то було очікувано, але дуже погано те, що почали діяти як наша влада: вносити зміни заднім числом
. Були люди, в яких був статус по U4U "підтверджено", вони прилетіли в США, але поки летіли, то програму скасували і їх в аеропорту розвернули назад. Та ж Канада діяла по нормальному: повідомила дату наперед, після якої не приймає заяви, а потім дату - після якої не можна прилетіти по CUE...
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Додано: Нед 26 січ, 2025 11:46
BIGor написав: rjkz написав: flyman написав:
Емігрантська програма біженцям з України - всьо!
Кто на ком стоял? Потрудитесь объяснить?
Где? Когда? И Как?
Думаю флайман стрибає від щастя через те що Трампісти (до речі, от класний вираз, Бонапартісти, Жирондисти, а тепер Трампісти
) прикрили UFU для українців. Щирий український менталітет.
просто поменшає тих казок про еміграцію в США. США розвинена країна, але потрапити туди завжди було непросто. окрім грінкарти я й не назву розповсюдженого способу. ну й ІТшники інколи потрапляли по роботі.
але було багато різних напівлегальних та нелегальних способів, як потрапити - ключове - вони не були легальними. як США як багато та розвинена країна багато на що закривала очі. як наслідок, цим почали користатися в промислових масштабах, зрозуміло далеко не найкращі громадяни - для кого жити в США нелегально краще, ніж легально в своїй країні - в першу чергу мова йде про Латинську Америку. маятник пішов назад - поки що гайки закручують. як воно буде далі - подивимось.
можливо, це чекає й Німеччину. як на мене, в них стратегічно дуже правильна програма адаптації, але схоже кількість іммігрантів перевищує межі адаптації. й тут мова не про українців, хоча багато хто з поточних біженців теж не адаптовується, а в першу чергу турки та араби. теж спостерігаємо.
ми живемо в цікаві часи великих змін...
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Додано: Нед 26 січ, 2025 11:47
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
прикрили UFU для українців.
Те що її прикриють - то було очікувано, але дуже погано те, що почали діяти як наша влада: вносити зміни заднім числом
. Були люди, в яких був статус по U4U "підтверджено", вони прилетіли в США, але поки летіли, то програму скасували і їх в аеропорту розвернули назад. Та ж Канада діяла по нормальному: повідомила дату наперед, після якої не приймає заяви, а потім дату - після якої не можна прилетіти по CUE...
заднім числом нічого не змінювали - просто дуже терміново впроваджують. проблеми індійців шерифа не хвилюють. а українці не бачили, що відбувається в США - треба обов'язково було чекати до останнього?
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