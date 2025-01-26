2587715 написав:akurt написав:Цифровий пан почав з цитування окремих сторінок відомої з історії книжки “Mein kampf” щодо примусової необхідности обмеження розплоду/народжуваня «неповноцінних рас», а тепер перейшов на аналіз тих неповноцінних рас:
«Українці, нажаль, не вміють облаштовувати житло. Цих інстинктів в них нема на генетичному рівні.»
Ой, що далі буде, аж цікаво…
Ви, пан, не слідкуєте за трендами
У Маска рассинхронизация движений тела. Это ещё называют неловкостью. Это хорошо видно, когда он пытается танцевать.
Маск несуразно пытался жестом кинуть сердце толпе. Не стоит строить конспирологические теории