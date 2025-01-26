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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2572257325742575
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 12:01

  2587715 написав:
  akurt написав:Цифровий пан почав з цитування окремих сторінок відомої з історії книжки “Mein kampf” щодо примусової необхідности обмеження розплоду/народжуваня «неповноцінних рас», а тепер перейшов на аналіз тих неповноцінних рас:
«Українці, нажаль, не вміють облаштовувати житло. Цих інстинктів в них нема на генетичному рівні.»
Ой, що далі буде, аж цікаво…

Ви, пан, не слідкуєте за трендами

Зображення

У Маска рассинхронизация движений тела. Это ещё называют неловкостью. Это хорошо видно, когда он пытается танцевать.
Маск несуразно пытался жестом кинуть сердце толпе. Не стоит строить конспирологические теории
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 12:18

Підтримую 2 останніх повідомлення від пана Shaman - все вірно написав.
З першим з двох останніх повідомлень важко сперечатися, бо все логічно та все правильно, та все засновано на реальності.
В другому повідомленні - на жаль - теж правда: ЧОГО БУЛО СИДІТИ ДО ОСТАННЬОГО?
Серед моїх знайомих є тільки одна сімейна пара молодят, які скоріше за все "пролетіли" і "пролетіли" трагічно і трохи несподівано.
Запит на в"ізд за Програмою U4U було подано ще в жовтні 2024 року - і зазвичай відповідь люди отримували не пізніше 30 днів.
Але щось там вже змінилося з листопада: відповіді перестали надходити.
Ці б летіли, бігли б, повзли б і спотикалися б....
Але невдача... На жаль. Непогані люди... Так буває... На жаль...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 13:11

  Бетон написав:
  2587715 написав:
  akurt написав:Цифровий пан почав з цитування окремих сторінок відомої з історії книжки “Mein kampf” щодо примусової необхідности обмеження розплоду/народжуваня «неповноцінних рас», а тепер перейшов на аналіз тих неповноцінних рас:
«Українці, нажаль, не вміють облаштовувати житло. Цих інстинктів в них нема на генетичному рівні.»
Ой, що далі буде, аж цікаво…

Ви, пан, не слідкуєте за трендами

Зображення

У Маска рассинхронизация движений тела. Это ещё называют неловкостью. Это хорошо видно, когда он пытается танцевать.
Маск несуразно пытался жестом кинуть сердце толпе. Не стоит строить конспирологические теории

а ще це називають - "вещества", "зв'язок з космосом" або у випадку з Маском "зв'язок зі Starlink" :lol:

в першій половині минулого сторіччя багато хто кидав руку від серця, тому асоціація однозначна. Маск напевне зробив це звісно несвідомо (дивись попередній абзац), але вийшло дуже символічно 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 13:18

Shaman

ще це називають - "вещества", "зв'язок з космосом"


Це неприйнятна версія для Бетона. Тоді йде злам свідомості, бо безпідставно хейтити за наркоту пана Зе - можна, а у Маска то просто «нєлофкасть» :lol:
Hotab
 
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