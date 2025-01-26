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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 січ, 2025 12:01
2587715 написав: akurt написав:
Цифровий пан почав з цитування окремих сторінок відомої з історії книжки “Mein kampf” щодо примусової необхідности обмеження розплоду/народжуваня «неповноцінних рас», а тепер перейшов на аналіз тих неповноцінних рас:
«Українці, нажаль, не вміють облаштовувати житло. Цих інстинктів в них нема на генетичному рівні.»
Ой, що далі буде, аж цікаво…
Ви, пан, не слідкуєте за трендами
У Маска рассинхронизация движений тела. Это ещё называют неловкостью. Это хорошо видно, когда он пытается танцевать.
Маск несуразно пытался жестом кинуть сердце толпе. Не стоит строить конспирологические теории
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Додано: Нед 26 січ, 2025 12:18
Підтримую 2 останніх повідомлення від пана Shaman - все вірно написав.
З першим з двох останніх повідомлень важко сперечатися, бо все логічно та все правильно, та все засновано на реальності.
В другому повідомленні - на жаль - теж правда: ЧОГО БУЛО СИДІТИ ДО ОСТАННЬОГО?
Серед моїх знайомих є тільки одна сімейна пара молодят, які скоріше за все "пролетіли" і "пролетіли" трагічно і трохи несподівано.
Запит на в"ізд за Програмою U4U було подано ще в жовтні 2024 року - і зазвичай відповідь люди отримували не пізніше 30 днів.
Але щось там вже змінилося з листопада: відповіді перестали надходити.
Ці б летіли, бігли б, повзли б і спотикалися б....
Але невдача... На жаль. Непогані люди... Так буває... На жаль...
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Додано: Нед 26 січ, 2025 13:11
Бетон написав: 2587715 написав: akurt написав:
Цифровий пан почав з цитування окремих сторінок відомої з історії книжки “Mein kampf” щодо примусової необхідности обмеження розплоду/народжуваня «неповноцінних рас», а тепер перейшов на аналіз тих неповноцінних рас:
«Українці, нажаль, не вміють облаштовувати житло. Цих інстинктів в них нема на генетичному рівні.»
Ой, що далі буде, аж цікаво…
Ви, пан, не слідкуєте за трендами
У Маска рассинхронизация движений тела. Это ещё называют неловкостью
. Это хорошо видно, когда он пытается танцевать.
Маск несуразно пытался жестом кинуть сердце толпе. Не стоит строить конспирологические теории
а ще це називають - "вещества", "зв'язок з космосом" або у випадку з Маском "зв'язок зі Starlink"
в першій половині минулого сторіччя багато хто кидав руку від серця, тому асоціація однозначна. Маск напевне зробив це звісно несвідомо (дивись попередній абзац), але вийшло дуже символічно
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Додано: Нед 26 січ, 2025 13:18
Shaman
ще це називають - "вещества", "зв'язок з космосом"
Це неприйнятна версія для Бетона. Тоді йде злам свідомості, бо безпідставно хейтити за наркоту пана Зе - можна, а у Маска то просто «нєлофкасть»
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