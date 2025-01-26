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#<1 ... 2571257225732574 Додано: Нед 26 січ, 2025 03:08 flyman написав: Емігрантська програма біженцям з України - всьо! Емігрантська програма біженцям з України - всьо!





Кто на ком стоял? Потрудитесь объяснить?

Где? Когда? И Как? Кто на ком стоял? Потрудитесь объяснить?Где? Когда? И Как? rjkz

Повідомлень: 17035 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8462 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2025 08:59 2587715 написав: Bolt написав: Дле мене наоорот

Причина неіміграції це наявність житла. Дле мене наооротПричина неіміграції це наявність житла. Не всім так везе мати нормальне своє житло - раніше нормальним було жити утрьох в однушці, зараз удвох у двушці то вже бідність. А української зарплатні на покращення своїх житлових умов вистачає не всім. Деякі ще й багато дітей мають, а для них потрібні багатокімнатні будинки. Ось і їдуть Не всім так везе мати нормальне своє житло - раніше нормальним було жити утрьох в однушці,А української зарплатні на покращення своїх житлових умов вистачає не всім. Деякі ще й багато дітей мають, а для них потрібні багатокімнатні будинки. Ось і їдуть

Коли ще жив до ковіду в Києві - постійно знімали 1 к, це яка межа бідності, якщо власників 2к записали в бідні? Ну і звичайно, фактор, навності/ненаявністі житла дуже впливає на рішення емігрувати - по сути нічого не тримає. Коли ще жив до ковіду в Києві - постійно знімали 1 к, це яка межа бідності, якщо власників 2к записали в бідні? Ну і звичайно, фактор, навності/ненаявністі житла дуже впливає на рішення емігрувати - по сути нічого не тримає. BIGor

Повідомлень: 9791 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1406 раз. Подякували: 1826 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2025 09:05 rjkz написав: flyman написав: Емігрантська програма біженцям з України - всьо! Емігрантська програма біженцям з України - всьо!





Кто на ком стоял? Потрудитесь объяснить?

Где? Когда? И Как? Кто на ком стоял? Потрудитесь объяснить?Где? Когда? И Как?

Думаю флайман стрибає від щастя через те що Трампісти (до речі, от класний вираз, Бонапартісти, Жирондисти, а тепер Трампісти ) прикрили UFU для українців. Щирий український менталітет. Думаю флайман стрибає від щастя через те що Трампісти (до речі, от класний вираз, Бонапартісти, Жирондисти, а тепер Трампісти) прикрили UFU для українців. Щирий український менталітет. BIGor

Повідомлень: 9791 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1406 раз. Подякували: 1826 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2025 11:07 BIGor написав: rjkz написав: flyman написав: Емігрантська програма біженцям з України - всьо! Емігрантська програма біженцям з України - всьо!





Кто на ком стоял? Потрудитесь объяснить?

Где? Когда? И Как? Кто на ком стоял? Потрудитесь объяснить?Где? Когда? И Как?

Думаю флайман стрибає від щастя через те що Трампісти (до речі, от класний вираз, Бонапартісти, Жирондисти, а тепер Трампісти ) прикрили UFU для українців. Щирий український менталітет. Думаю флайман стрибає від щастя через те що Трампісти (до речі, от класний вираз, Бонапартісти, Жирондисти, а тепер Трампісти) прикрили UFU для українців. Щирий український менталітет.



Прикрили всі програми підтримки через USAID для України в Україні, не зважаючи на намагання старих чиновників зробити виключення для України. Це десятки мільйярдів Прикрили всі програми підтримки через USAID для України в Україні, не зважаючи на намагання старих чиновників зробити виключення для України. Це десятки мільйярдів adeges Повідомлень: 4547 З нами з: 14.03.06 Подякував: 433 раз. Подякували: 1065 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2025 11:15 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: прикрили UFU для українців. прикрили UFU для українців.

Те що її прикриють - то було очікувано, але дуже погано те, що почали діяти як наша влада: вносити зміни заднім числом. Були люди, в яких був статус по U4U "підтверджено", вони прилетіли в США, але поки летіли, то програму скасували і їх в аеропорту розвернули назад. Та ж Канада діяла по нормальному: повідомила дату наперед, після якої не приймає заяви, а потім дату - після якої не можна прилетіти по CUE... Те що її прикриють - то було очікувано, але дуже погано те, що почали діяти як наша влада:. Були люди, в яких був статус по U4U "підтверджено", вони прилетіли в США, але поки летіли, то програму скасували і їх в аеропорту розвернули назад. Та ж Канада діяла по нормальному: повідомила дату наперед, після якої не приймає заяви, а потім дату - після якої не можна прилетіти по CUE... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4849 З нами з: 29.07.22 Подякував: 787 раз. Подякували: 583 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2025 11:46 BIGor написав: rjkz написав: flyman написав: Емігрантська програма біженцям з України - всьо! Емігрантська програма біженцям з України - всьо!

Кто на ком стоял? Потрудитесь объяснить?

Где? Когда? И Как? Кто на ком стоял? Потрудитесь объяснить?Где? Когда? И Как?

Думаю флайман стрибає від щастя через те що Трампісти (до речі, от класний вираз, Бонапартісти, Жирондисти, а тепер Трампісти ) прикрили UFU для українців. Щирий український менталітет. Думаю флайман стрибає від щастя через те що Трампісти (до речі, от класний вираз, Бонапартісти, Жирондисти, а тепер Трампісти) прикрили UFU для українців. Щирий український менталітет.

просто поменшає тих казок про еміграцію в США. США розвинена країна, але потрапити туди завжди було непросто. окрім грінкарти я й не назву розповсюдженого способу. ну й ІТшники інколи потрапляли по роботі.



але було багато різних напівлегальних та нелегальних способів, як потрапити - ключове - вони не були легальними. як США як багато та розвинена країна багато на що закривала очі. як наслідок, цим почали користатися в промислових масштабах, зрозуміло далеко не найкращі громадяни - для кого жити в США нелегально краще, ніж легально в своїй країні - в першу чергу мова йде про Латинську Америку. маятник пішов назад - поки що гайки закручують. як воно буде далі - подивимось.



можливо, це чекає й Німеччину. як на мене, в них стратегічно дуже правильна програма адаптації, але схоже кількість іммігрантів перевищує межі адаптації. й тут мова не про українців, хоча багато хто з поточних біженців теж не адаптовується, а в першу чергу турки та араби. теж спостерігаємо.



ми живемо в цікаві часи великих змін... просто поменшає тих казок про еміграцію в США. США розвинена країна, але потрапити туди завжди було непросто. окрім грінкарти я й не назву розповсюдженого способу. ну й ІТшники інколи потрапляли по роботі.але було багато різних напівлегальних та нелегальних способів, як потрапити - ключове - вони не були легальними. як США як багато та розвинена країна багато на що закривала очі. як наслідок, цим почали користатися в промислових масштабах, зрозуміло далеко не найкращі громадяни - для кого жити в США нелегально краще, ніж легально в своїй країні - в першу чергу мова йде про Латинську Америку. маятник пішов назад - поки що гайки закручують. як воно буде далі - подивимось.можливо, це чекає й Німеччину. як на мене, в них стратегічно дуже правильна програма адаптації, але схоже кількість іммігрантів перевищує межі адаптації. й тут мова не про українців, хоча багато хто з поточних біженців теж не адаптовується, а в першу чергу турки та араби. теж спостерігаємо.ми живемо в цікаві часи великих змін... Shaman

Повідомлень: 8022 З нами з: 29.09.19 Подякував: 715 раз. Подякували: 1583 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2025 11:47 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: прикрили UFU для українців. прикрили UFU для українців.

Те що її прикриють - то було очікувано, але дуже погано те, що почали діяти як наша влада: вносити зміни заднім числом. Були люди, в яких був статус по U4U "підтверджено", вони прилетіли в США, але поки летіли, то програму скасували і їх в аеропорту розвернули назад. Та ж Канада діяла по нормальному: повідомила дату наперед, після якої не приймає заяви, а потім дату - після якої не можна прилетіти по CUE... Те що її прикриють - то було очікувано, але дуже погано те, що почали діяти як наша влада:. Були люди, в яких був статус по U4U "підтверджено", вони прилетіли в США, але поки летіли, то програму скасували і їх в аеропорту розвернули назад. Та ж Канада діяла по нормальному: повідомила дату наперед, після якої не приймає заяви, а потім дату - після якої не можна прилетіти по CUE...

заднім числом нічого не змінювали - просто дуже терміново впроваджують. проблеми індійців шерифа не хвилюють. а українці не бачили, що відбувається в США - треба обов'язково було чекати до останнього? заднім числом нічого не змінювали - просто дуже терміново впроваджують. проблеми індійців шерифа не хвилюють. а українці не бачили, що відбувається в США - треба обов'язково було чекати до останнього? Shaman

Повідомлень: 8022 З нами з: 29.09.19 Подякував: 715 раз. Подякували: 1583 раз. Профіль 1 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2025 12:18 Підтримую 2 останніх повідомлення від пана Shaman - все вірно написав.

З першим з двох останніх повідомлень важко сперечатися, бо все логічно та все правильно, та все засновано на реальності.

В другому повідомленні - на жаль - теж правда: ЧОГО БУЛО СИДІТИ ДО ОСТАННЬОГО?

Серед моїх знайомих є тільки одна сімейна пара молодят, які скоріше за все "пролетіли" і "пролетіли" трагічно і трохи несподівано.

Запит на в"ізд за Програмою U4U було подано ще в жовтні 2024 року - і зазвичай відповідь люди отримували не пізніше 30 днів.

Але щось там вже змінилося з листопада: відповіді перестали надходити.

Ці б летіли, бігли б, повзли б і спотикалися б....

Але невдача... На жаль. Непогані люди... Так буває... На жаль... akurt

Повідомлень: 10495 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3903 раз. Подякували: 1368 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2025 18:29 Re: Еміграція, заробітчанство Очевидно, прошло мимо меня.

Я уже понял, что Ю4ю все.

Никого не впускают.

Тех кто уже в США будут депортировать? rjkz

Повідомлень: 17035 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8462 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2025 18:33 rjkz не впускають. Наче мали б дати досидіти свої 2 роки до кінця дозволу, але хто його знає, можуть і скасувати заднім числом як дозволи на в'їзд... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4849 З нами з: 29.07.22 Подякував: 787 раз. Подякували: 583 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2571257225732574 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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