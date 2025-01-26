Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2572257325742575 Додано: Нед 26 січ, 2025 20:18 Дюрі-бачі написав: rjkz не впускають. Наче мали б дати досидіти свої 2 роки до кінця дозволу, але хто його знає, можуть і скасувати заднім числом як дозволи на в'їзд... не впускають. Наче мали б дати досидіти свої 2 роки до кінця дозволу, але хто його знає, можуть і скасувати заднім числом як дозволи на в'їзд...



Я так понимаю, для некоторых уже эти 2 года закончились/заканчиваются. Я так понимаю, для некоторых уже эти 2 года закончились/заканчиваются. rjkz

Повідомлень: 17036 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8462 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2025 20:26 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: закончились/заканчиваются. закончились/заканчиваются. Ну то їх не продовжать, напевно. Не маю таки знайомих. Студентка, яка поїхала по U4U виїхала на роботу в Мексику ще в 2023 і назад її вже не впустили, а ще одна не встигла, бо до 20.01.2025 не було хороших білетів, а вчора (25.01) по прильоті в аеропорту не пропустили.... Ну то їх не продовжать, напевно. Не маю таки знайомих. Студентка, яка поїхала по U4U виїхала на роботу в Мексику ще в 2023 і назад її вже не впустили, а ще одна не встигла, бо до 20.01.2025 не було хороших білетів, а вчора (25.01) по прильоті в аеропорту не пропустили.... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4852 З нами з: 29.07.22 Подякував: 787 раз. Подякували: 583 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2025 20:27 Re: Еміграція, заробітчанство https://ua.news/ua/ukraine/na-zakarpatti-pidpriyemstvo-planuye-zaluchiti-migrantiv-z-respubliki-bangladesh-do-pratsi

Отже, потроху вимальовуються нариси рішення демографічної кризи України . Нагадаю, Бангладеш - це країна з найбільшою густотою населення в світі (якщо не рахувати мікродержави, типу Монако/Ватикану і тп). За площею як 5-6 областей України, населення там більше як у Росії. Тобто людей реально нікуди дівати. А в Україні села і райцентри вже пусті, багато де ще є старі нерозвалені хати з землею навколо - заходи, роби ремонт, обробляй землю і живи Україна - зустрічай! Поки емігранти з України розчаровані закриттям програм типу ю4ю та думають де ще можна знайти своє місце в цьому світі, в Україну приїде перша партія мігрантів з Бангладеш:Отже, потроху вимальовуються нариси рішення демографічної кризи України. Нагадаю, Бангладеш - це країна з найбільшою густотою населення в світі (якщо не рахувати мікродержави, типу Монако/Ватикану і тп). За площею як 5-6 областей України, населення там більше як у Росії. Тобто людей реально нікуди дівати. А в Україні села і райцентри вже пусті, багато де ще є старі нерозвалені хати з землею навколо - заходи, роби ремонт, обробляй землю і живи The_Rebel

Повідомлень: 617 З нами з: 01.06.19 Подякував: 64 раз. Подякували: 157 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2025 20:29 The_Rebel

Клімат їм не зайде. Це їм не рис босими саджати Клімат їм не зайде. Це їм не рис босими саджати Hotab Повідомлень: 14157 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2025 20:33 The_Rebel

Вже писав в другій темі, що це вже реальність: в Ужгороді будівельні бригади індусів є, таксисти є, стоматолог є, студентки вже за них виходять заміж... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4852 З нами з: 29.07.22 Подякував: 787 раз. Подякували: 583 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2025 20:45 Hotab Так в Україні скоро буде субтропічний клімат. Навіть у 90-ті пам'ятаю зими, коли сніг як впав у листопаді так і тримався всю зиму на радість нам дітям. А сучасні діти навіть не вміють кататися на лижах (їзда ялинкою або бігові лижі), грати в хокей на ставках, спускатися на санках по головній вулиці міста/села. Через 20 років тут буде клімат, як у Бангладеш 20 років тому) The_Rebel

Повідомлень: 617 З нами з: 01.06.19 Подякував: 64 раз. Подякували: 157 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2025 20:52 Дюрі-бачі написав: The_Rebel

Вже писав в другій темі, що це вже реальність: в Ужгороді будівельні бригади індусів є, таксисти є, стоматолог є, студентки вже за них виходять заміж... Вже писав в другій темі, що це вже реальність: в Ужгороді будівельні бригади індусів є, таксисти є, стоматолог є, студентки вже за них виходять заміж...

Походу, Закарпаття обрали як полігон) Як найбільш безпечний регіон, щоб не відлякати війною інших. А після війни почнуть заповнювати інші частини України. В принципі, я не проти. Працював у Лондоні на фабриці з бангладешцями, вони хоч і мусульмани, але дуже помірковані і дружелюбні. Це не потенційні терористи з близького сходу, яких набралася Німеччина та інші західні європейські країни Походу, Закарпаття обрали як полігон) Як найбільш безпечний регіон, щоб не відлякати війною інших. А після війни почнуть заповнювати інші частини України. В принципі, я не проти. Працював у Лондоні на фабриці з бангладешцями, вони хоч і мусульмани, але дуже помірковані і дружелюбні. Це не потенційні терористи з близького сходу, яких набралася Німеччина та інші західні європейські країни The_Rebel

Повідомлень: 617 З нами з: 01.06.19 Подякував: 64 раз. Подякували: 157 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2572257325742575 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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