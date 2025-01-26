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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2572257325742575
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 20:18

  Дюрі-бачі написав:rjkz не впускають. Наче мали б дати досидіти свої 2 роки до кінця дозволу, але хто його знає, можуть і скасувати заднім числом як дозволи на в'їзд...


Я так понимаю, для некоторых уже эти 2 года закончились/заканчиваются.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 20:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:закончились/заканчиваются.
Ну то їх не продовжать, напевно. Не маю таки знайомих. Студентка, яка поїхала по U4U виїхала на роботу в Мексику ще в 2023 і назад її вже не впустили, а ще одна не встигла, бо до 20.01.2025 не було хороших білетів, а вчора (25.01) по прильоті в аеропорту не пропустили....
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 20:27

Re: Еміграція, заробітчанство

Україна - зустрічай! Поки емігранти з України розчаровані закриттям програм типу ю4ю та думають де ще можна знайти своє місце в цьому світі, в Україну приїде перша партія мігрантів з Бангладеш: https://ua.news/ua/ukraine/na-zakarpatti-pidpriyemstvo-planuye-zaluchiti-migrantiv-z-respubliki-bangladesh-do-pratsi
Отже, потроху вимальовуються нариси рішення демографічної кризи України :D . Нагадаю, Бангладеш - це країна з найбільшою густотою населення в світі (якщо не рахувати мікродержави, типу Монако/Ватикану і тп). За площею як 5-6 областей України, населення там більше як у Росії. Тобто людей реально нікуди дівати. А в Україні села і райцентри вже пусті, багато де ще є старі нерозвалені хати з землею навколо - заходи, роби ремонт, обробляй землю і живи
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 20:29

The_Rebel
Клімат їм не зайде. Це їм не рис босими саджати :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 20:33

The_Rebel
Вже писав в другій темі, що це вже реальність: в Ужгороді будівельні бригади індусів є, таксисти є, стоматолог є, студентки вже за них виходять заміж...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 20:45

Hotab Так в Україні скоро буде субтропічний клімат. Навіть у 90-ті пам'ятаю зими, коли сніг як впав у листопаді так і тримався всю зиму на радість нам дітям. А сучасні діти навіть не вміють кататися на лижах (їзда ялинкою або бігові лижі), грати в хокей на ставках, спускатися на санках по головній вулиці міста/села. Через 20 років тут буде клімат, як у Бангладеш 20 років тому)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 20:52

  Дюрі-бачі написав:The_Rebel
Вже писав в другій темі, що це вже реальність: в Ужгороді будівельні бригади індусів є, таксисти є, стоматолог є, студентки вже за них виходять заміж...

Походу, Закарпаття обрали як полігон) Як найбільш безпечний регіон, щоб не відлякати війною інших. А після війни почнуть заповнювати інші частини України. В принципі, я не проти. Працював у Лондоні на фабриці з бангладешцями, вони хоч і мусульмани, але дуже помірковані і дружелюбні. Це не потенційні терористи з близького сходу, яких набралася Німеччина та інші західні європейські країни
The_Rebel
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