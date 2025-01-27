Я так понимаю, для некоторых уже эти 2 года закончились/заканчиваются.
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Додано: Нед 26 січ, 2025 20:18
Додано: Нед 26 січ, 2025 20:26
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну то їх не продовжать, напевно. Не маю таки знайомих. Студентка, яка поїхала по U4U виїхала на роботу в Мексику ще в 2023 і назад її вже не впустили, а ще одна не встигла, бо до 20.01.2025 не було хороших білетів, а вчора (25.01) по прильоті в аеропорту не пропустили....
Додано: Нед 26 січ, 2025 20:27
Re: Еміграція, заробітчанство
Україна - зустрічай! Поки емігранти з України розчаровані закриттям програм типу ю4ю та думають де ще можна знайти своє місце в цьому світі, в Україну приїде перша партія мігрантів з Бангладеш:
Отже, потроху вимальовуються нариси рішення демографічної кризи України . Нагадаю, Бангладеш - це країна з найбільшою густотою населення в світі (якщо не рахувати мікродержави, типу Монако/Ватикану і тп). За площею як 5-6 областей України, населення там більше як у Росії. Тобто людей реально нікуди дівати. А в Україні села і райцентри вже пусті, багато де ще є старі нерозвалені хати з землею навколо - заходи, роби ремонт, обробляй землю і живи
Додано: Нед 26 січ, 2025 20:33
The_Rebel
Вже писав в другій темі, що це вже реальність: в Ужгороді будівельні бригади індусів є, таксисти є, стоматолог є, студентки вже за них виходять заміж...
Додано: Нед 26 січ, 2025 20:45
Hotab Так в Україні скоро буде субтропічний клімат. Навіть у 90-ті пам'ятаю зими, коли сніг як впав у листопаді так і тримався всю зиму на радість нам дітям. А сучасні діти навіть не вміють кататися на лижах (їзда ялинкою або бігові лижі), грати в хокей на ставках, спускатися на санках по головній вулиці міста/села. Через 20 років тут буде клімат, як у Бангладеш 20 років тому)
Додано: Нед 26 січ, 2025 20:52
Походу, Закарпаття обрали як полігон) Як найбільш безпечний регіон, щоб не відлякати війною інших. А після війни почнуть заповнювати інші частини України. В принципі, я не проти. Працював у Лондоні на фабриці з бангладешцями, вони хоч і мусульмани, але дуже помірковані і дружелюбні. Це не потенційні терористи з близького сходу, яких набралася Німеччина та інші західні європейські країни
Додано: Нед 26 січ, 2025 21:18
У бати в автогаражном кооперативе индуса(женат на украинке) председателем выбрали.(чёт подозреваю, что казначеем и сторожем тоже индусы скоро будут.
Додано: Пон 27 січ, 2025 02:32
Ще років десять назад бачив бригаду темнокожих робітників на будові в Полтаві.
На малій Батьківщині - у райцентрі вже років 15 працює стоматологом пакистанець (до речі, його всі хвалять), жонатий на нашій дівчині, мають діточок.
Що мене реально здивувало - заїхав в село - реальні підрі, вийшов з машини запитати де живе потрібна мені людина, піднімаю голову - на дереві сидить негр (чорний як смола) і пиляє гілку. По українськи/російськи - ні бум-бум.
Додано: Пон 27 січ, 2025 16:07
Філіпіни: налічіє женщіни увєлічіваєт бюджет на $100
#Шахімат
налічіє женщіни увєлічіваєт бюджет на $100
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