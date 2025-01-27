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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2573257425752576
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 17:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  es77 написав:Що мене реально здивувало - заїхав в село - реальні підрі, вийшов з машини запитати де живе потрібна мені людина, піднімаю голову - на дереві сидить негр (чорний як смола) і пиляє гілку. По українськи/російськи - ні бум-бум.


А що тут дивного?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:32

  Investor_K написав:
  es77 написав:Що мене реально здивувало - заїхав в село - реальні підрі, вийшов з машини запитати де живе потрібна мені людина, піднімаю голову - на дереві сидить негр (чорний як смола) і пиляє гілку. По українськи/російськи - ні бум-бум.


А що тут дивного?

Не исключено что он тут завис потому что трудно и дорого сейчас кордон перейти.А изначально может быть до войны заехал чтобы в Европу нырнуть---но кордоны закрылись а через тису или лес,молдову ему дорого
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:45

Дійсно, а що тут дивного?
Розглянемо зворотню ситуацію: будь-яка країна світу. Припустимо, Європа.
Зупиняється авто громадянина цієї країни. Дивиться: гілку пиляє біженець з України.
На мовах ні бум-бум: ні на норвезькій, ні на фінській, ні на шведській, ні на німецькій, ні на нідерландській, ні на іспанській, ні на андоррській, ні на ірландській, ні на ісландській, ні на французькій…. Ні на якій…
Немає нічого дивного.

Дивним може бути тільки одне: з радістю чекають наші люди і миротворців - справжніх арійців, і миротворців - справжніх ляхів, і миротворців - гордих мадʼярів. Всіх готові чекати. Всіх!
А ось пакистанці - «не такі».
Років 15 тому Завербувався у «Французький легіон» мій колишній підлеглий. Класний хлопчина.
Закінчив в Україні військове училище.
Так на нього в Африці, звідки зараз Франція виводить свої контингенти, люди місцеві як повинні дивитися: як Боже створіння третього чи четвертого гатунку?

P.S. Класифікація ґатунків чоловічої породи скопійована за правилами Ізраїля щодо українців, які там опинилися якимось чином.
akurt
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  #<1 ... 2573257425752576
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