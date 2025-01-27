Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2573257425752576 Додано: Пон 27 січ, 2025 17:00 Re: Еміграція, заробітчанство es77 написав: Що мене реально здивувало - заїхав в село - реальні підрі, вийшов з машини запитати де живе потрібна мені людина, піднімаю голову - на дереві сидить негр (чорний як смола) і пиляє гілку. По українськи/російськи - ні бум-бум. Що мене реально здивувало - заїхав в село - реальні підрі, вийшов з машини запитати де живе потрібна мені людина, піднімаю голову - на дереві сидить негр (чорний як смола) і пиляє гілку. По українськи/російськи - ні бум-бум.



А що тут дивного? А що тут дивного? Investor_K

Повідомлень: 10125 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 905 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 18:32 Investor_K написав: es77 написав: Що мене реально здивувало - заїхав в село - реальні підрі, вийшов з машини запитати де живе потрібна мені людина, піднімаю голову - на дереві сидить негр (чорний як смола) і пиляє гілку. По українськи/російськи - ні бум-бум. Що мене реально здивувало - заїхав в село - реальні підрі, вийшов з машини запитати де живе потрібна мені людина, піднімаю голову - на дереві сидить негр (чорний як смола) і пиляє гілку. По українськи/російськи - ні бум-бум.



А що тут дивного? А що тут дивного?

Не исключено что он тут завис потому что трудно и дорого сейчас кордон перейти.А изначально может быть до войны заехал чтобы в Европу нырнуть---но кордоны закрылись а через тису или лес,молдову ему дорого Не исключено что он тут завис потому что трудно и дорого сейчас кордон перейти.А изначально может быть до войны заехал чтобы в Европу нырнуть---но кордоны закрылись а через тису или лес,молдову ему дорого konstantin kirovograd

Повідомлень: 1439 З нами з: 20.01.09 Подякував: 55 раз. Подякували: 252 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 18:45 Дійсно, а що тут дивного?

Розглянемо зворотню ситуацію: будь-яка країна світу. Припустимо, Європа.

Зупиняється авто громадянина цієї країни. Дивиться: гілку пиляє біженець з України.

На мовах ні бум-бум: ні на норвезькій, ні на фінській, ні на шведській, ні на німецькій, ні на нідерландській, ні на іспанській, ні на андоррській, ні на ірландській, ні на ісландській, ні на французькій…. Ні на якій…

Немає нічого дивного.



Дивним може бути тільки одне: з радістю чекають наші люди і миротворців - справжніх арійців, і миротворців - справжніх ляхів, і миротворців - гордих мадʼярів. Всіх готові чекати. Всіх!

А ось пакистанці - «не такі».

Років 15 тому Завербувався у «Французький легіон» мій колишній підлеглий. Класний хлопчина.

Закінчив в Україні військове училище.

Так на нього в Африці, звідки зараз Франція виводить свої контингенти, люди місцеві як повинні дивитися: як Боже створіння третього чи четвертого гатунку?



P.S. Класифікація ґатунків чоловічої породи скопійована за правилами Ізраїля щодо українців, які там опинилися якимось чином. akurt

Повідомлень: 10497 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3896 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2573257425752576 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостейМодератори: Faceless