А що тут дивного?
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Додано: Пон 27 січ, 2025 17:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 27 січ, 2025 18:32
Не исключено что он тут завис потому что трудно и дорого сейчас кордон перейти.А изначально может быть до войны заехал чтобы в Европу нырнуть---но кордоны закрылись а через тису или лес,молдову ему дорого
Додано: Пон 27 січ, 2025 18:45
Дійсно, а що тут дивного?
Розглянемо зворотню ситуацію: будь-яка країна світу. Припустимо, Європа.
Зупиняється авто громадянина цієї країни. Дивиться: гілку пиляє біженець з України.
На мовах ні бум-бум: ні на норвезькій, ні на фінській, ні на шведській, ні на німецькій, ні на нідерландській, ні на іспанській, ні на каталанській (андоррській), ні на ірландській, ні на ісландській, ні на французькій…. Ні на якій… може б щось «пробекав» латиницею, на якою говорять на півночі Італії? Ні, і латиницю не знає… то як на такого українця дивиться гордий мешканець італійського міста Soraga, чи Vigo di Fassa, де живуть німці, які зберегли латиницю? Як на такого ЗВИЧАЙНОГО українця повинен дивитися такий італійський німець - як українець на пакистанця, чи може на щось гірше?
Немає нічого дивного.
Дивним може бути тільки одне: з радістю готові чекати наші люди і миротворців - справжніх арійців, і миротворців - справжніх ляхів, і миротворців - гордих мадʼярів. Всіх готові чекати. Всіх!
А ось пакистанці - «не такі».
Років 15 тому Завербувався у «Французький легіон» мій колишній підлеглий. Класний хлопчина.
Закінчив в Україні військове училище.
Так на нього в Африці, звідки зараз Франція виводить свої контингенти, люди місцеві як повинні дивитися: як Боже створіння третього чи четвертого гатунку?
P.S. Класифікація ґатунків чоловічої породи скопійована за правилами Ізраїля щодо українців, які там опинилися якимось чином.
Додано: Пон 27 січ, 2025 19:17
Додано: Пон 27 січ, 2025 19:44
Просвіта така: мій товариш одружився з дівчиною - єврейкою.
Сам - справжній українець. В Україні народили сина.
Виїхали в Ізраїль. Син підріс - пішов служити в ізраільску армію.
Саме перед цим жінка приятеля з"ясувала, що її чоловік - не єврей. Розлучилися.
Сашко став жити в місті Хайфа. Син повернувся з армії - пішов в університет.
Батько того хлопця - тобто наш Сашко з прізвищем, яке закінчується на "-ко", намагається жити самостійно: без жінки та сина.
Ким тільки не працював: як тільки місцеві мешканці почують хто він - українець з України - кидають слухавку або просто не беруть на роботу.
Ні, один раз узяли на завод на конвеєр, де він ледве не помер…
Особливо його дратувало таке: почав працювати сантехінком - спеціалізація - "унітази".
Так ось: читає він оголошення - потрібний фахівець з ремонту унітазів - там питають хто він такий - українець - ага - "для вас роботи немає". Це я переказую слова нашого Сашка з прізвищем, яке закінчується на "-ко". Він так і сказав: я в Ізраїлі людина четвертого гатунку. І вже багато років…
Навіть на ремонт унітаза "справжні" не беруть.
Додано: Пон 27 січ, 2025 19:57
Несколько уточнений. Этот Сашко имеет израильское гражданство и в каком качестве он находится в Израиле?
Когда он нанимается на работу на каком языке он общается с потенциальными работодателями,иврите,английском или русском?
Не понял что такое "сантехник" в вашем изложении. Он должен выполнять сантехнические работы по монтажу и ремонту или в вашем изложении это уборщик( на иврите никайон)?
Додано: Пон 27 січ, 2025 19:57
Це покаковски? Шо це?
Додано: Пон 27 січ, 2025 20:07
Сашко живе в Ізраїлі вже років 15 - так що думаю має громадянство (не питав).
НЕ задавав незручних питань - але гадаю за 15 років мову вивчив.
"Сантехнік" в моєму розумінні - це людина, яка може виконувати сантехнічні роботи: монтаж/ремонт вентилей, змішувачів води, встановлення умивальників та мийок, унітазів, душових кабін і таке інше.
На жаль, я іврит не знаю.
Вікіпедія НЕ погоджується з тим, що "Сантехнік" - це "уборщик":
"Слесарь-сантехник обеспечивает функционирование систем отопления, водоснабжения и канализации в городах и населённых пунктах, работает на строительстве в качестве монтажника санитарно-технических систем и оборудования, а также сотрудником аварийных служб и в ЖКХ."
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