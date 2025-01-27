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#<1 ... 2574257525762577> Додано: Пон 27 січ, 2025 17:00 Re: Еміграція, заробітчанство es77 написав: Що мене реально здивувало - заїхав в село - реальні підрі, вийшов з машини запитати де живе потрібна мені людина, піднімаю голову - на дереві сидить негр (чорний як смола) і пиляє гілку. По українськи/російськи - ні бум-бум. Що мене реально здивувало - заїхав в село - реальні підрі, вийшов з машини запитати де живе потрібна мені людина, піднімаю голову - на дереві сидить негр (чорний як смола) і пиляє гілку. По українськи/російськи - ні бум-бум.



А що тут дивного? А що тут дивного? Investor_K

Повідомлень: 10125 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 905 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 18:32 Investor_K написав: es77 написав: Що мене реально здивувало - заїхав в село - реальні підрі, вийшов з машини запитати де живе потрібна мені людина, піднімаю голову - на дереві сидить негр (чорний як смола) і пиляє гілку. По українськи/російськи - ні бум-бум. Що мене реально здивувало - заїхав в село - реальні підрі, вийшов з машини запитати де живе потрібна мені людина, піднімаю голову - на дереві сидить негр (чорний як смола) і пиляє гілку. По українськи/російськи - ні бум-бум.



А що тут дивного? А що тут дивного?

Не исключено что он тут завис потому что трудно и дорого сейчас кордон перейти.А изначально может быть до войны заехал чтобы в Европу нырнуть---но кордоны закрылись а через тису или лес,молдову ему дорого Не исключено что он тут завис потому что трудно и дорого сейчас кордон перейти.А изначально может быть до войны заехал чтобы в Европу нырнуть---но кордоны закрылись а через тису или лес,молдову ему дорого konstantin kirovograd

Повідомлень: 1439 З нами з: 20.01.09 Подякував: 55 раз. Подякували: 252 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 18:45 Дійсно, а що тут дивного?

Розглянемо зворотню ситуацію: будь-яка країна світу. Припустимо, Європа.

Зупиняється авто громадянина цієї країни. Дивиться: гілку пиляє біженець з України.

На мовах ні бум-бум: ні на норвезькій, ні на фінській, ні на шведській, ні на німецькій, ні на нідерландській, ні на іспанській, ні на каталанській (андоррській), ні на ірландській, ні на ісландській, ні на французькій…. Ні на якій… може б щось «пробекав» латиницею, на якою говорять на півночі Італії? Ні, і латиницю не знає… то як на такого українця дивиться гордий мешканець італійського міста Soraga, чи Vigo di Fassa, де живуть німці, які зберегли латиницю? Як на такого ЗВИЧАЙНОГО українця повинен дивитися такий італійський німець - як українець на пакистанця, чи може на щось гірше?

Немає нічого дивного.



Дивним може бути тільки одне: з радістю готові чекати наші люди і миротворців - справжніх арійців, і миротворців - справжніх ляхів, і миротворців - гордих мадʼярів. Всіх готові чекати. Всіх!

А ось пакистанці - «не такі».

Років 15 тому Завербувався у «Французький легіон» мій колишній підлеглий. Класний хлопчина.

Закінчив в Україні військове училище.

Так на нього в Африці, звідки зараз Франція виводить свої контингенти, люди місцеві як повинні дивитися: як Боже створіння третього чи четвертого гатунку?



P.S. Класифікація ґатунків чоловічої породи скопійована за правилами Ізраїля щодо українців, які там опинилися якимось чином. akurt

Повідомлень: 10502 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3897 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 19:17 akurt написав:

P.S. Класифікація ґатунків чоловічої породи скопійована за правилами Ізраїля щодо українців, які там опинилися якимось чином. P.S. Класифікація ґатунків чоловічої породи скопійована за правилами Ізраїля щодо українців, які там опинилися якимось чином.



Не просветите какие качества человеческой породы по правилам Израиля для 14000 украинских беженцев,а то живу здесь уже третий год и до сих пор не знаю. Не просветите какие качества человеческой породы по правилам Израиля для 14000 украинских беженцев,а то живу здесь уже третий год и до сих пор не знаю. shapo Повідомлень: 4798 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 820 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 19:44 Просвіта така: мій товариш одружився з дівчиною - єврейкою.

Сам - справжній українець. В Україні народили сина.

Виїхали в Ізраїль. Син підріс - пішов служити в ізраільску армію.

Саме перед цим жінка приятеля з"ясувала, що її чоловік - не єврей. Розлучилися.

Сашко став жити в місті Хайфа. Син повернувся з армії - пішов в університет.

Батько того хлопця - тобто наш Сашко з прізвищем, яке закінчується на "-ко", намагається жити самостійно: без жінки та сина.

Ким тільки не працював: як тільки місцеві мешканці почують хто він - українець з України - кидають слухавку або просто не беруть на роботу.

Ні, один раз узяли на завод на конвеєр, де він ледве не помер…

Особливо його дратувало таке: почав працювати сантехінком - спеціалізація - "унітази".

Так ось: читає він оголошення - потрібний фахівець з ремонту унітазів - там питають хто він такий - українець - ага - "для вас роботи немає". Це я переказую слова нашого Сашка з прізвищем, яке закінчується на "-ко". Він так і сказав: я в Ізраїлі людина четвертого гатунку. І вже багато років…

Навіть на ремонт унітаза " справжні " не беруть. akurt

Повідомлень: 10502 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3897 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 19:57 Несколько уточнений. Этот Сашко имеет израильское гражданство и в каком качестве он находится в Израиле?

Когда он нанимается на работу на каком языке он общается с потенциальными работодателями,иврите,английском или русском?

Не понял что такое "сантехник" в вашем изложении. Он должен выполнять сантехнические работы по монтажу и ремонту или в вашем изложении это уборщик( на иврите никайон)? shapo Повідомлень: 4798 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 820 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 19:57 konstantin kirovograd написав: Investor_K написав: es77 написав: Що мене реально здивувало - заїхав в село - реальні підрі , вийшов з машини запитати де живе потрібна мені людина, піднімаю голову - на дереві сидить негр (чорний як смола) і пиляє гілку. По українськи/російськи - ні бум-бум. Що мене реально здивувало - заїхав в село - реальні, вийшов з машини запитати де живе потрібна мені людина, піднімаю голову - на дереві сидить негр (чорний як смола) і пиляє гілку. По українськи/російськи - ні бум-бум.

Це покаковски? Шо це? Це покаковски? Шо це? Vadim_

Повідомлень: 3591 З нами з: 23.05.14 Подякував: 608 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 20:07 shapo написав: Несколько уточнений. Этот Сашко имеет израильское гражданство и в каком качестве он находится в Израиле?

Когда он нанимается на работу на каком языке он общается с потенциальными работодателями,иврите,английском или русском?

Не понял что такое "сантехник" в вашем изложении. Он должен выполнять сантехнические работы по монтажу и ремонту или в вашем изложении это уборщик( на иврите никайон)? Несколько уточнений. Этот Сашко имеет израильское гражданство и в каком качестве он находится в Израиле?Когда он нанимается на работу на каком языке он общается с потенциальными работодателями,иврите,английском или русском?Не понял что такое "сантехник" в вашем изложении. Он должен выполнять сантехнические работы по монтажу и ремонту или в вашем изложении это уборщик( на иврите никайон)?



Сашко живе в Ізраїлі вже років 15 - так що думаю має громадянство (не питав).

НЕ задавав незручних питань - але саме про це питав: НЕ ВИВЧИВ він мову місцеву.

Не хоче. Сказав, що без івриту краще жити.

"Сантехнік" в моєму розумінні - це людина, яка може виконувати сантехнічні роботи: монтаж/ремонт вентилей, змішувачів води, встановлення умивальників та мийок, унітазів, душових кабін і таке інше.

На жаль, я іврит не знаю.

Вікіпедія НЕ погоджується з тим, що "Сантехнік" - це "уборщик":

"Слесарь-сантехник обеспечивает функционирование систем отопления, водоснабжения и канализации в городах и населённых пунктах, работает на строительстве в качестве монтажника санитарно-технических систем и оборудования, а также сотрудником аварийных служб и в ЖКХ." Сашко живе в Ізраїлі вже років 15 - так що думаю має громадянство (не питав).НЕ задавав незручних питань - але саме про це питав: НЕ ВИВЧИВ він мову місцеву.Сказав, що без івриту краще жити."Сантехнік" в моєму розумінні - це людина, яка може виконувати сантехнічні роботи: монтаж/ремонт вентилей, змішувачів води, встановлення умивальників та мийок, унітазів, душових кабін і таке інше.На жаль, я іврит не знаю.Вікіпедія НЕ погоджується з тим, що "Сантехнік" - це "уборщик":"Слесарь-сантехник обеспечивает функционирование систем отопления, водоснабжения и канализации в городах и населённых пунктах, работает на строительстве в качестве монтажника санитарно-технических систем и оборудования, а также сотрудником аварийных служб и в ЖКХ." Востаннє редагувалось akurt в Пон 27 січ, 2025 20:26, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10502 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3897 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 20:26 Re: Еміграція, заробітчанство Тогда это полный бред. Во-первых, в Израиле полно диаспор - от восточных мароканских,черных эфиопских и ийменских до аргентинской,французской,естественно,бывшей советской состоящей из бухарских,грузинских,горских евреев и,конечно,ашкенази.Так что хотя особенной любви между ними нет,но и того что вы назвали тоже. Вот только что смотрел русскоязычный 9 канал и там военный корреспондент с фамилией Безручко.

Что касается работы сантехника,то здесь я в теме т.к.сам работаю уже почти 2 года сантехником-электриком и прочим в 17-этажном хостеле с 4-хэтажным подземным паркингом. Простые работы которые вы перечислили я делаю сам,а когда летит водопроводные ( там двухуровневая подача) или канализационные насосы бытовой и дождевой канализации зову специализированную фирму где начальник русский и у него в подчинённых в основном русские,но были и пара колумбийцев,и один изра.

Так что здесь плевать кто ты и откуда,главное,что умеешь делать руками или головой.

Алия 90-х полностью изменила Израиль и бывшие русские и украинские жители вполне устроены в разных областях,от юристов до медиков и бизнесменов.

На конвейере ,действительно ,работать тяжело,но он может без квалификации пойти в метапелет ( уход за стариками). Причем в отличие от заплативших за такое право молдавпнок,украинок,узбечек 12000 евро за рабочую визу он может набрать 5 стариков только для прогулок и походов в магазин или аптеку,а не сидеть у лежачих 24/7.

Может пойти в никайон или другие,как тут называют,говноработы для тех у кого нет подтвержденной квалификации и языка. shapo Повідомлень: 4798 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 820 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 20:30 Бред - так бред.

Прямо сейчас вел разговор с его мамой - она живет - как и жила в Украине.

И мама его вдруг исказала: "Ой, як раз Сашко дзвонить!"



Таким чином:

- громадянство має;

- мову ізраїльську НЕ знає і знати НЕ хоче;

- солдата для армії Ізраїля "зробив".

- сина виховав; дерево посадив; будинок якийсь має.

- вже багато років - людина "четвертого гатунку". Українець же... akurt

Повідомлень: 10502 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3897 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2574257525762577> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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