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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2574257525762577
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 20:44

  shapo написав:Тогда это полный бред. Во-первых, в Израиле полно диаспор - от восточных мароканских,черных эфиопских и ийменских до аргентинской,французской,естественно,бывшей советской состоящей из бухарских,грузинских,горских евреев и,конечно,ашкенази.Так что хотя особенной любви между ними нет,но и того что вы назвали тоже. Вот только что смотрел русскоязычный 9 канал и там военный корреспондент с фамилией Безручко.
Что касается работы сантехника,то здесь я в теме т.к.сам работаю уже почти 2 года сантехником-электриком и прочим в 17-этажном хостеле с 4-хэтажным подземным паркингом.

Круто, это как стоматолог- гинеколог-парикмахер
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 20:49

  akurt написав:- мову ізраїльську НЕ знає і знати НЕ хоче;

Вот тут то собака и порылась.
Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:09

  Vadim_ написав:
  es77 написав:Що мене реально здивувало - заїхав в село - реальні підрі, вийшов з машини запитати де живе потрібна мені людина, піднімаю голову - на дереві сидить негр (чорний як смола) і пиляє гілку. По українськи/російськи - ні бум-бум.

Це покаковски? Шо це?

іпеня іпенів
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:09

То,что язык не выучил он не одинок. Есть такие что живут по 30 лет и не могут выучить. Но тем не менее работают и точно не ноют что их дискредитируют по национальному признаку,особенно на плохо оплачиваемых работах где конкуренции с стороны сабров нет в принципе.
Кстати.Если ему так плохо в Израиле,то зачем мучаться,особенно когда тут тоже летают осколки дронов и ракет хотя и намного меньше чем в Украине,здесь ведь в отличие от Украины выпускают всех если не наделал долгов или нет незакрытых уголовных дел.
Что касается выращенного солдата,то тут тоже нужно разбираться - он служил в боевых войсках и заходил в Газу как мой сын в 2014 хотя как единственный ребенок в семье не имел этого права делать или провел 3 года в джобниках,что,как говорят в Одессе,две большие разницы
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:11

  akurt написав:Бред - так бред.
Прямо сейчас вел разговор с его мамой - она живет - как и жила в Украине.
И мама его вдруг исказала: "Ой, як раз Сашко дзвонить!"

Таким чином:
- громадянство має;
- мову ізраїльську НЕ знає і знати НЕ хоче;
- солдата для армії Ізраїля "зробив".
- сина виховав; дерево посадив; будинок якийсь має.
- вже багато років - людина "четвертого гатунку". Українець же...

в нас таке руськоговорєще чюдо інородний елемент називалося би "носій паспорту" в кращому випадку і "внутрішній окупант" в гіршому, а от до чужого берега таке прибило то воно себе проявило так само
Востаннє редагувалось flyman в Пон 27 січ, 2025 21:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:14

Пан shapo - етнічний НЕ українець - так збудився, що скоро буде 10 разів підряд публікувати свої дослідження.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:17

  flyman написав:в нас таке руськоговорєще чюдо інородний елемент назилолося би "внутрішній окупант", а от до чужого берега таке прибило то воно себе проявило так само

Що цікаво - ми вам віримо - тут на форумі є батько двох покинутих напризволяще - на голодне існування - дітей.
"Папа" був дуже зайнятий написанням тритомного наукового твору "Інфляція в тих 197 країнах світу, де я ніколи в житті не був і в найближчі 1,2 сторіччя вже не буду".
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:26

  akurt написав:Пан shapo - етнічний НЕ українець - так збудився, що скоро буде 10 разів підряд публікувати свої дослідження.


По ошибке послал сообщение несколько раз ,т.к.пишу с телефона и давно не был на этом форуме.Но уже исправил и кроме вас вряд ли их кто-то ещё увидел.
Что касается "не этничного" украинца,то попытка на что-то намекнуть с вашей стороны выглядит довольно жалко.
У моего сына мать украинка и по израильским законом он хоть и имел право на репатриацию ,но считается гоем. Жена у него вообще русская.
Тем не менее в отличие от вашего знакомого они оба преуспели вначале в Израиле в качестве врача и аудитора,а теперь в Австралии в том же качестве.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 21:33

  Vadim_ написав:
  shapo написав:Тогда это полный бред. Во-первых, в Израиле полно диаспор - от восточных мароканских,черных эфиопских и ийменских до аргентинской,французской,естественно,бывшей советской состоящей из бухарских,грузинских,горских евреев и,конечно,ашкенази.Так что хотя особенной любви между ними нет,но и того что вы назвали тоже. Вот только что смотрел русскоязычный 9 канал и там военный корреспондент с фамилией Безручко.
Что касается работы сантехника,то здесь я в теме т.к.сам работаю уже почти 2 года сантехником-электриком и прочим в 17-этажном хостеле с 4-хэтажным подземным паркингом.

Круто, это как стоматолог- гинеколог-парикмахер

Здесь это называется Иш азака,т.е. близко к завхозу. К перечисленным забыл малярные и иногда плиточные работы
shapo
 
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