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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 січ, 2025 20:44
shapo написав:
Тогда это полный бред. Во-первых, в Израиле полно диаспор - от восточных мароканских,черных эфиопских и ийменских до аргентинской,французской,естественно,бывшей советской состоящей из бухарских,грузинских,горских евреев и,конечно,ашкенази.Так что хотя особенной любви между ними нет,но и того что вы назвали тоже. Вот только что смотрел русскоязычный 9 канал и там военный корреспондент с фамилией Безручко.
Что касается работы сантехника,то здесь я в теме т.к.сам работаю уже почти 2 года сантехником-электриком и прочим
в 17-этажном хостеле с 4-хэтажным подземным паркингом.
Круто, это как стоматолог- гинеколог-парикмахер
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Додано: Пон 27 січ, 2025 20:49
akurt написав:
- мову ізраїльську НЕ знає і знати НЕ хоче;
Вот тут то собака и порылась.
Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:09
Vadim_ написав: es77 написав:
Що мене реально здивувало - заїхав в село - реальні підрі
, вийшов з машини запитати де живе потрібна мені людина, піднімаю голову - на дереві сидить негр (чорний як смола) і пиляє гілку. По українськи/російськи - ні бум-бум.
Це покаковски? Шо це?
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:09
То,что язык не выучил он не одинок. Есть такие что живут по 30 лет и не могут выучить. Но тем не менее работают и точно не ноют что их дискредитируют по национальному признаку,особенно на плохо оплачиваемых работах где конкуренции с стороны сабров нет в принципе.
Кстати.Если ему так плохо в Израиле,то зачем мучаться,особенно когда тут тоже летают осколки дронов и ракет хотя и намного меньше чем в Украине,здесь ведь в отличие от Украины выпускают всех если не наделал долгов или нет незакрытых уголовных дел.
Что касается выращенного солдата,то тут тоже нужно разбираться - он служил в боевых войсках и заходил в Газу как мой сын в 2014 хотя как единственный ребенок в семье не имел этого права делать или провел 3 года в джобниках,что,как говорят в Одессе,две большие разницы
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:11
akurt написав:
Бред - так бред.
Прямо сейчас вел разговор с его мамой - она живет - как и жила в Украине.
И мама его вдруг исказала: "Ой, як раз Сашко дзвонить!"
Таким чином:
- громадянство має;
- мову ізраїльську НЕ знає і знати НЕ хоче;
- солдата для армії Ізраїля "зробив".
- сина виховав; дерево посадив; будинок якийсь має.
- вже багато років - людина "четвертого гатунку". Українець же...
в нас таке руськоговорєще чюдо інородний елемент називалося би "носій паспорту" в кращому випадку і "внутрішній окупант" в гіршому, а от до чужого берега таке прибило то воно себе проявило так само
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 27 січ, 2025 21:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:14
Пан shapo - етнічний НЕ українець - так збудився, що скоро буде 10 разів підряд публікувати свої дослідження.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:17
flyman написав:
в нас таке руськоговорєще чюдо інородний елемент назилолося би "внутрішній окупант", а от до чужого берега таке прибило то воно себе проявило так само
Що цікаво - ми вам віримо - тут на форумі є батько двох покинутих напризволяще
- на голодне існування - дітей.
"Папа" був дуже зайнятий написанням тритомного наукового твору "Інфляція в тих 197 країнах світу, де я ніколи в житті не був і в найближчі 1,2 сторіччя вже не буду
".
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:26
akurt написав:
Пан shapo
- етнічний НЕ українець - так збудився, що скоро буде 10 разів підряд публікувати свої дослідження.
По ошибке послал сообщение несколько раз ,т.к.пишу с телефона и давно не был на этом форуме.Но уже исправил и кроме вас вряд ли их кто-то ещё увидел.
Что касается "не этничного" украинца,то попытка на что-то намекнуть с вашей стороны выглядит довольно жалко.
У моего сына мать украинка и по израильским законом он хоть и имел право на репатриацию ,но считается гоем. Жена у него вообще русская.
Тем не менее в отличие от вашего знакомого они оба преуспели вначале в Израиле в качестве врача и аудитора,а теперь в Австралии в том же качестве.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 21:33
Vadim_ написав: shapo написав:
Тогда это полный бред. Во-первых, в Израиле полно диаспор - от восточных мароканских,черных эфиопских и ийменских до аргентинской,французской,естественно,бывшей советской состоящей из бухарских,грузинских,горских евреев и,конечно,ашкенази.Так что хотя особенной любви между ними нет,но и того что вы назвали тоже. Вот только что смотрел русскоязычный 9 канал и там военный корреспондент с фамилией Безручко.
Что касается работы сантехника,то здесь я в теме т.к.сам работаю уже почти 2 года сантехником-электриком и прочим
в 17-этажном хостеле с 4-хэтажным подземным паркингом.
Круто, это как стоматолог- гинеколог-парикмахер
Здесь это называется Иш азака,т.е. близко к завхозу. К перечисленным забыл малярные и иногда плиточные работы
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