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#<1 ... 2574257525762577 Додано: Пон 27 січ, 2025 20:44 shapo написав: Тогда это полный бред. Во-первых, в Израиле полно диаспор - от восточных мароканских,черных эфиопских и ийменских до аргентинской,французской,естественно,бывшей советской состоящей из бухарских,грузинских,горских евреев и,конечно,ашкенази.Так что хотя особенной любви между ними нет,но и того что вы назвали тоже. Вот только что смотрел русскоязычный 9 канал и там военный корреспондент с фамилией Безручко.

Что касается работы сантехника,то здесь я в теме т.к.сам работаю уже почти 2 года сантехником-электриком и прочим в 17-этажном хостеле с 4-хэтажным подземным паркингом. Тогда это полный бред. Во-первых, в Израиле полно диаспор - от восточных мароканских,черных эфиопских и ийменских до аргентинской,французской,естественно,бывшей советской состоящей из бухарских,грузинских,горских евреев и,конечно,ашкенази.Так что хотя особенной любви между ними нет,но и того что вы назвали тоже. Вот только что смотрел русскоязычный 9 канал и там военный корреспондент с фамилией Безручко.Что касается работы сантехника,то здесь я в теме т.к.сам работаю уже почти 2 годав 17-этажном хостеле с 4-хэтажным подземным паркингом.

Круто, это как стоматолог- гинеколог-парикмахер Круто, это как стоматолог- гинеколог-парикмахер Vadim_

Повідомлень: 3591 З нами з: 23.05.14 Подякував: 608 раз. Подякували: 498 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 20:49 akurt написав: - мову ізраїльську НЕ знає і знати НЕ хоче; - мову ізраїльську НЕ знає і знати НЕ хоче;

Вот тут то собака и порылась.

Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика. Вот тут то собака и порылась.Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7703 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6406 раз. Подякували: 21393 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 21:09 Vadim_ написав: es77 написав: Що мене реально здивувало - заїхав в село - реальні підрі , вийшов з машини запитати де живе потрібна мені людина, піднімаю голову - на дереві сидить негр (чорний як смола) і пиляє гілку. По українськи/російськи - ні бум-бум. Що мене реально здивувало - заїхав в село - реальні, вийшов з машини запитати де живе потрібна мені людина, піднімаю голову - на дереві сидить негр (чорний як смола) і пиляє гілку. По українськи/російськи - ні бум-бум.

Це покаковски? Шо це? Це покаковски? Шо це?

іпеня іпенів іпеня іпенів flyman

Повідомлень: 38124 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2805 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 21:09 То,что язык не выучил он не одинок. Есть такие что живут по 30 лет и не могут выучить. Но тем не менее работают и точно не ноют что их дискредитируют по национальному признаку,особенно на плохо оплачиваемых работах где конкуренции с стороны сабров нет в принципе.

Кстати.Если ему так плохо в Израиле,то зачем мучаться,особенно когда тут тоже летают осколки дронов и ракет хотя и намного меньше чем в Украине,здесь ведь в отличие от Украины выпускают всех если не наделал долгов или нет незакрытых уголовных дел.

Что касается выращенного солдата,то тут тоже нужно разбираться - он служил в боевых войсках и заходил в Газу как мой сын в 2014 хотя как единственный ребенок в семье не имел этого права делать или провел 3 года в джобниках,что,как говорят в Одессе,две большие разницы shapo Повідомлень: 4798 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 820 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 21:11 akurt написав: Бред - так бред.

Прямо сейчас вел разговор с его мамой - она живет - как и жила в Украине.

И мама его вдруг исказала: "Ой, як раз Сашко дзвонить!"



Таким чином:

- громадянство має;

- мову ізраїльську НЕ знає і знати НЕ хоче;

- солдата для армії Ізраїля "зробив".

- сина виховав; дерево посадив; будинок якийсь має.

- вже багато років - людина "четвертого гатунку". Українець же... Бред - так бред.Прямо сейчас вел разговор с его мамой - она живет - как и жила в Украине.И мама его вдруг исказала: "Ой, як раз Сашко дзвонить!"Таким чином:- громадянство має;- солдата для армії Ізраїля "зробив".- сина виховав; дерево посадив; будинок якийсь має.- вже багато років - людина "четвертого гатунку".

в нас таке руськоговорєще чюдо інородний елемент називалося би "носій паспорту" в кращому випадку і "внутрішній окупант" в гіршому, а от до чужого берега таке прибило то воно себе проявило так само в нас таке руськоговорєще чюдо інородний елемент називалося би "носій паспорту" в кращому випадку і "внутрішній окупант" в гіршому, а от до чужого берега таке прибило то воно себе проявило так само Востаннє редагувалось flyman в Пон 27 січ, 2025 21:15, всього редагувалось 2 разів. flyman

Повідомлень: 38124 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2805 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 21:14 Пан shapo - етнічний НЕ українець - так збудився, що скоро буде 10 разів підряд публікувати свої дослідження. akurt

Повідомлень: 10502 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3897 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 21:17 flyman написав: в нас таке руськоговорєще чюдо інородний елемент назилолося би "внутрішній окупант", а от до чужого берега таке прибило то воно себе проявило так само в нас таке руськоговорєще чюдо інородний елемент назилолося би "внутрішній окупант", а от до чужого берега таке прибило то воно себе проявило так само

Що цікаво - ми вам віримо - тут на форумі є батько двох покинутих напризволяще - на голодне існування - дітей.

"Папа" був дуже зайнятий написанням тритомного наукового твору "Інфляція в тих 197 країнах світу, де я ніколи в житті не був і в найближчі 1,2 сторіччя вже не буду". Що цікаво - ми вам віримо - тут на форумі є- на голодне існування - дітей."Папа" був дуже зайнятий написанням тритомного наукового твору "Інфляція в тих 197 країнах світу, де я ніколи в житті не був і в найближчі 1,2 сторіччя вже не буду". akurt

Повідомлень: 10502 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3897 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 21:26 akurt написав: Пан shapo - етнічний НЕ українець - так збудився, що скоро буде 10 разів підряд публікувати свої дослідження. Пан- етнічний НЕ українець - так збудився, що скоро буде 10 разів підряд публікувати свої дослідження.



По ошибке послал сообщение несколько раз ,т.к.пишу с телефона и давно не был на этом форуме.Но уже исправил и кроме вас вряд ли их кто-то ещё увидел.

Что касается "не этничного" украинца,то попытка на что-то намекнуть с вашей стороны выглядит довольно жалко.

У моего сына мать украинка и по израильским законом он хоть и имел право на репатриацию ,но считается гоем. Жена у него вообще русская.

Тем не менее в отличие от вашего знакомого они оба преуспели вначале в Израиле в качестве врача и аудитора,а теперь в Австралии в том же качестве. По ошибке послал сообщение несколько раз ,т.к.пишу с телефона и давно не был на этом форуме.Но уже исправил и кроме вас вряд ли их кто-то ещё увидел.Что касается "не этничного" украинца,то попытка на что-то намекнуть с вашей стороны выглядит довольно жалко.У моего сына мать украинка и по израильским законом он хоть и имел право на репатриацию ,но считается гоем. Жена у него вообще русская.Тем не менее в отличие от вашего знакомого они оба преуспели вначале в Израиле в качестве врача и аудитора,а теперь в Австралии в том же качестве. shapo Повідомлень: 4798 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 820 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 січ, 2025 21:33 Vadim_ написав: shapo написав: Тогда это полный бред. Во-первых, в Израиле полно диаспор - от восточных мароканских,черных эфиопских и ийменских до аргентинской,французской,естественно,бывшей советской состоящей из бухарских,грузинских,горских евреев и,конечно,ашкенази.Так что хотя особенной любви между ними нет,но и того что вы назвали тоже. Вот только что смотрел русскоязычный 9 канал и там военный корреспондент с фамилией Безручко.

Что касается работы сантехника,то здесь я в теме т.к.сам работаю уже почти 2 года сантехником-электриком и прочим в 17-этажном хостеле с 4-хэтажным подземным паркингом. Тогда это полный бред. Во-первых, в Израиле полно диаспор - от восточных мароканских,черных эфиопских и ийменских до аргентинской,французской,естественно,бывшей советской состоящей из бухарских,грузинских,горских евреев и,конечно,ашкенази.Так что хотя особенной любви между ними нет,но и того что вы назвали тоже. Вот только что смотрел русскоязычный 9 канал и там военный корреспондент с фамилией Безручко.Что касается работы сантехника,то здесь я в теме т.к.сам работаю уже почти 2 годав 17-этажном хостеле с 4-хэтажным подземным паркингом.

Круто, это как стоматолог- гинеколог-парикмахер Круто, это как стоматолог- гинеколог-парикмахер

Здесь это называется Иш азака,т.е. близко к завхозу. К перечисленным забыл малярные и иногда плиточные работы Здесь это называется Иш азака,т.е. близко к завхозу. К перечисленным забыл малярные и иногда плиточные работы shapo Повідомлень: 4798 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 820 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2574257525762577 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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