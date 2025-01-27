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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2575257625772578
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 01:16

  es77 написав:
Ви що, не знаєте що таке "регіональні діалекти" ?
Хащі, покинуті місця які знаходяться хто зна де.


По нашему то "епеня" :mrgreen:
Господар Вельзевула
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  #<1 ... 2575257625772578
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