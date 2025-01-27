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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 січ, 2025 01:16
es77 написав:
Ви що, не знаєте що таке "регіональні діалекти" ?
Хащі, покинуті місця які знаходяться хто зна де.
По нашему то "епеня"
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Господар Вельзевула
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