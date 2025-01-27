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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 січ, 2025 01:16
es77 написав:
Ви що, не знаєте що таке "регіональні діалекти" ?
Хащі, покинуті місця які знаходяться хто зна де.
По нашему то "епеня"
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Додано: Вів 28 січ, 2025 02:23
Сибарит написав: akurt написав:
- мову ізраїльську НЕ знає і знати НЕ хоче;
Вот тут то собака и порылась.
Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика.
Да я вот читаю и думаю, а как будет проходить аналогичная ситуация в США или Украине?
Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском".
И какая реакция?
Я больше скажу.
Приехала молодая пара из Израиля в Киев.
Году эдак в в 2016.
Сняли в центре Киева жилье за 300 долларов в день, гуляли по центру Киева, трятя много денег.
И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.
Тут надо сделать уточнение.
Девушка - некогда киевлянка (может это и неприятно, но факт - Киев до относительно недавнего времени был довольно русскоязычным городом, фактически, что-то меняться начало после первого Майдана), уехала в подростковом возрасте в Израиль.
Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле.
Сама объездила более 30 стран. Но такого, чтобы ее понимали, но отказывались обслужить не было. Я понимаю, что после Майдана произошли изменения, но если ресторан в центре Киева с весьма не низкими (в Арене) как для украинцев ценами, то на кого расчитано такое обслуживание? Наверное, как ЦА рассматриваются туристы из небедных стран. Сколько американцев/датчан/шведов/.../немцев говорят на Мови? Не хотите обслуживать на языке? Ок, обслуживайте на лангуаге, вроде как считается средством международного общения.
Так что не удивляйтесь, когда приезжая в какую-то страну, с вами не захотят разговаривать на языке, отличном от местного. Прежде чем претензии раскидывать надо у зеркала спросить "А в чем дело?".
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Додано: Вів 28 січ, 2025 02:43
rjkz написав: Сибарит написав: akurt написав:
- мову ізраїльську НЕ знає і знати НЕ хоче;
Вот тут то собака и порылась.
Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика.
Да я вот читаю и думаю, а как будет проходить аналогичная ситуация в США или Украине?
Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском".
И какая реакция?
Я больше скажу.
Приехала молодая пара из Израиля в Киев.
Году эдак в в 2016.
Сняли в центре Киева жилье за 300 долларов в день, гуляли по центру Киева, трятя много денег.
И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.
Тут надо сделать уточнение.
Девушка - некогда киевлянка (может это и неприятно, но факт - Киев до относительно недавнего времени был довольно русскоязычным городом, фактически, что-то меняться начало после первого Майдана), уехала в подростковом возрасте в Израиль.
Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле.
Сама объездила более 30 стран. Но такого, чтобы ее понимали, но отказывались обслужить не было. Я понимаю, что после Майдана произошли изменения, но если ресторан в центре Киева с весьма не низкими (в Арене) как для украинцев ценами, то на кого расчитано такое обслуживание? Наверное, как ЦА рассматриваются туристы из небедных стран. Сколько американцев/датчан/шведов/.../немцев говорят на Мови? Не хотите обслуживать на языке? Ок, обслуживайте на лангуаге, вроде как считается средством международного общения.
Так что не удивляйтесь, когда приезжая в какую-то страну, с вами не захотят разговаривать на языке, отличном от местного. Прежде чем претензии раскидывать надо у зеркала спросить "А в чем дело?".
Блин. Да мне в Албании вполне хватает моего английского на уровне А1, чтобы сделать заказ в любой забегаловке.
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Додано: Вів 28 січ, 2025 02:47
rjkz написав:
Да я вот читаю и думаю, а как будет проходить аналогичная ситуация в США или Украине?
Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском".
В общем, похоже что корень проблемы -нежелание человека "прогибаться под изменчивый мир".
И ожидание что мир прогнется под него.
Можно конечно еще лет 15 подождать, может что-то измениться...
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Додано: Вів 28 січ, 2025 02:57
rjkz написав:
И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.
Может им повезло, что отказались?
При таком подходе к подбору персонала, там и квалификация повара наверняка на уровне заштатной разливайки.
В дорогом ресторане должен быть всегда хоть один человек, говорящий на английском.
То, что они фактически украли деньги у владельца - это его проблема.
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