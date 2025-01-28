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akurt написав:- мову ізраїльську НЕ знає і знати НЕ хоче;
Вот тут то собака и порылась. Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика.
Да я вот читаю и думаю, а как будет проходить аналогичная ситуация в США или Украине? Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском". И какая реакция? Я больше скажу. Приехала молодая пара из Израиля в Киев. Году эдак в в 2016. Сняли в центре Киева жилье за 300 долларов в день, гуляли по центру Киева, трятя много денег. И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил. Тут надо сделать уточнение. Девушка - некогда киевлянка (может это и неприятно, но факт - Киев до относительно недавнего времени был довольно русскоязычным городом, фактически, что-то меняться начало после первого Майдана), уехала в подростковом возрасте в Израиль. Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле. Сама объездила более 30 стран. Но такого, чтобы ее понимали, но отказывались обслужить не было. Я понимаю, что после Майдана произошли изменения, но если ресторан в центре Киева с весьма не низкими (в Арене) как для украинцев ценами, то на кого расчитано такое обслуживание? Наверное, как ЦА рассматриваются туристы из небедных стран. Сколько американцев/датчан/шведов/.../немцев говорят на Мови? Не хотите обслуживать на языке? Ок, обслуживайте на лангуаге, вроде как считается средством международного общения. Так что не удивляйтесь, когда приезжая в какую-то страну, с вами не захотят разговаривать на языке, отличном от местного. Прежде чем претензии раскидывать надо у зеркала спросить "А в чем дело?".
akurt написав:- мову ізраїльську НЕ знає і знати НЕ хоче;
Вот тут то собака и порылась. Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика.
Да я вот читаю и думаю, а как будет проходить аналогичная ситуация в США или Украине? Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском". И какая реакция? Я больше скажу. Приехала молодая пара из Израиля в Киев. Году эдак в в 2016. Сняли в центре Киева жилье за 300 долларов в день, гуляли по центру Киева, трятя много денег. И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил. Тут надо сделать уточнение. Девушка - некогда киевлянка (может это и неприятно, но факт - Киев до относительно недавнего времени был довольно русскоязычным городом, фактически, что-то меняться начало после первого Майдана), уехала в подростковом возрасте в Израиль. Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле. Сама объездила более 30 стран. Но такого, чтобы ее понимали, но отказывались обслужить не было. Я понимаю, что после Майдана произошли изменения, но если ресторан в центре Киева с весьма не низкими (в Арене) как для украинцев ценами, то на кого расчитано такое обслуживание? Наверное, как ЦА рассматриваются туристы из небедных стран. Сколько американцев/датчан/шведов/.../немцев говорят на Мови? Не хотите обслуживать на языке? Ок, обслуживайте на лангуаге, вроде как считается средством международного общения. Так что не удивляйтесь, когда приезжая в какую-то страну, с вами не захотят разговаривать на языке, отличном от местного. Прежде чем претензии раскидывать надо у зеркала спросить "А в чем дело?".
Блин. Да мне в Албании вполне хватает моего английского на уровне А1, чтобы сделать заказ в любой забегаловке.
rjkz написав:Да я вот читаю и думаю, а как будет проходить аналогичная ситуация в США или Украине? Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском".
В общем, похоже что корень проблемы -нежелание человека "прогибаться под изменчивый мир". И ожидание что мир прогнется под него. Можно конечно еще лет 15 подождать, может что-то измениться...
rjkz написав:И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.
Может им повезло, что отказались? При таком подходе к подбору персонала, там и квалификация повара наверняка на уровне заштатной разливайки. В дорогом ресторане должен быть всегда хоть один человек, говорящий на английском. То, что они фактически украли деньги у владельца - это его проблема.
Сибарит написав:Вот тут то собака и порылась. Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика.
Да я вот читаю и думаю, а как будет проходить аналогичная ситуация в США или Украине? Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском". И какая реакция? Я больше скажу. Приехала молодая пара из Израиля в Киев. Году эдак в в 2016. Сняли в центре Киева жилье за 300 долларов в день, гуляли по центру Киева, трятя много денег. И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил. Тут надо сделать уточнение. Девушка - некогда киевлянка (может это и неприятно, но факт - Киев до относительно недавнего времени был довольно русскоязычным городом, фактически, что-то меняться начало после первого Майдана), уехала в подростковом возрасте в Израиль. Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле. Сама объездила более 30 стран. Но такого, чтобы ее понимали, но отказывались обслужить не было. Я понимаю, что после Майдана произошли изменения, но если ресторан в центре Киева с весьма не низкими (в Арене) как для украинцев ценами, то на кого расчитано такое обслуживание? Наверное, как ЦА рассматриваются туристы из небедных стран. Сколько американцев/датчан/шведов/.../немцев говорят на Мови? Не хотите обслуживать на языке? Ок, обслуживайте на лангуаге, вроде как считается средством международного общения. Так что не удивляйтесь, когда приезжая в какую-то страну, с вами не захотят разговаривать на языке, отличном от местного. Прежде чем претензии раскидывать надо у зеркала спросить "А в чем дело?".
Блин. Да мне в Албании вполне хватает моего английского на уровне А1, чтобы сделать заказ в любой забегаловке.
Так у той девочки английский эз э нейтив. У официантов его не было совсем.
Наші люди потихеньку вивчають канадську реальність. Купила людина авто марки Dodge за 8000 C$ щоби таксувати та заробляти на доставці. Чистими на місяць виходило 1000 С$. Тут трохи повезло: якийсь телепень вдарив у ліву задню бочину. Не сильно. Лагідно. З любовʼю… Страхова нарахувала відшкодування в сумі 3 750 С$. Цікаво, що одна година роботи коштує 90 C$. А таких робіт по кузову нарахували 31 годину… Ну ось і дивуються: за авто ціною в 8000 виплачують 3750…
akurt написав:- мову ізраїльську НЕ знає і знати НЕ хоче;
Вот тут то собака и порылась. Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика.
Да я вот читаю и думаю, а как будет проходить аналогичная ситуация в США или Украине? Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском". И какая реакция? Я больше скажу. Приехала молодая пара из Израиля в Киев. Году эдак в в 2016. Сняли в центре Киева жилье за 300 долларов в день, гуляли по центру Киева, трятя много денег. И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил. Тут надо сделать уточнение. Девушка - некогда киевлянка (может это и неприятно, но факт - Киев до относительно недавнего времени был довольно русскоязычным городом, фактически, что-то меняться начало после первого Майдана), уехала в подростковом возрасте в Израиль. Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле. Сама объездила более 30 стран. Но такого, чтобы ее понимали, но отказывались обслужить не было. Я понимаю, что после Майдана произошли изменения, но если ресторан в центре Киева с весьма не низкими (в Арене) как для украинцев ценами, то на кого расчитано такое обслуживание? Наверное, как ЦА рассматриваются туристы из небедных стран. Сколько американцев/датчан/шведов/.../немцев говорят на Мови? Не хотите обслуживать на языке? Ок, обслуживайте на лангуаге, вроде как считается средством международного общения. Так что не удивляйтесь, когда приезжая в какую-то страну, с вами не захотят разговаривать на языке, отличном от местного. Прежде чем претензии раскидывать надо у зеркала спросить "А в чем дело?".
Щоб в ресторані в центрі не зрозуміли англійську- це звучить більш дивно у вашій історії. Купа іноземців в Києві і якось справляються. У колеги чоловік американець, то ображається, коли в ресторанах з ним на англійську переходять- каже, я для чого українську вчу:)
rjkz написав:Девушка - некогда киевлянка (может это и неприятно, но факт - Киев до относительно недавнего времени был довольно русскоязычным городом, фактически, что-то меняться начало после первого Майдана), уехала в подростковом возрасте в Израиль. Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле. Сама объездила более 30 стран. Но такого, чтобы ее понимали, но отказывались обслужить не было. Я понимаю, что после Майдана произошли изменения, но если ресторан в центре Киева с весьма не низкими (в Арене) как для украинцев ценами, то на кого расчитано такое обслуживание?
Арена - знаковое место для местного бомонда. Девушка из Израиля явно к местному бомонду не принадлежит и очевидно вызывала подозрение в плане безопасности, так как русскоязычные без знания украинского у нас ассоциируются с врагом. Так что вполне правильно ей дали понять, что ей тут не рады. В некоторые заведения без галстуков не пускают, независимо от того сколько у кого денег в кошельке, а в некоторые без знания украинского. Имеют право. Это частная собственность людей достаточно обеспеченных, чтоб позволить себе выбирать кого пускать в свое заведение, а кого нет. Да, к удивлению многих выехавших богатые люди в Украине тоже есть и их достаточно много и они не обязательно какие-то воры или преступники, у которых нет морали и которым наплевать на принципы.