Додано: Вів 28 січ, 2025 01:16

Ви що, не знаєте що таке "регіональні діалекти" ?

Хащі, покинуті місця які знаходяться хто зна де. Ви що, не знаєте що таке "регіональні діалекти" ?Хащі, покинуті місця які знаходяться хто зна де.



По нашему то "епеня" По нашему то "епеня" Господар Вельзевула

Додано: Вів 28 січ, 2025 02:23
Сибарит написав: akurt написав: - мову ізраїльську НЕ знає і знати НЕ хоче; - мову ізраїльську НЕ знає і знати НЕ хоче;

Вот тут то собака и порылась.

Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика. Вот тут то собака и порылась.Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика.



Да я вот читаю и думаю, а как будет проходить аналогичная ситуация в США или Украине?

Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском".

И какая реакция?

Я больше скажу.

Приехала молодая пара из Израиля в Киев.

Году эдак в в 2016.

Сняли в центре Киева жилье за 300 долларов в день, гуляли по центру Киева, трятя много денег.

И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.

Тут надо сделать уточнение.

Девушка - некогда киевлянка (может это и неприятно, но факт - Киев до относительно недавнего времени был довольно русскоязычным городом, фактически, что-то меняться начало после первого Майдана), уехала в подростковом возрасте в Израиль.

Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле.

Сама объездила более 30 стран. Но такого, чтобы ее понимали, но отказывались обслужить не было. Я понимаю, что после Майдана произошли изменения, но если ресторан в центре Киева с весьма не низкими (в Арене) как для украинцев ценами, то на кого расчитано такое обслуживание? Наверное, как ЦА рассматриваются туристы из небедных стран. Сколько американцев/датчан/шведов/.../немцев говорят на Мови? Не хотите обслуживать на языке? Ок, обслуживайте на лангуаге, вроде как считается средством международного общения.

Да я вот читаю и думаю, а как будет проходить аналогичная ситуация в США или Украине?
Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском".
И какая реакция?
Я больше скажу.
Приехала молодая пара из Израиля в Киев.
Году эдак в в 2016.
Сняли в центре Киева жилье за 300 долларов в день, гуляли по центру Киева, трятя много денег.
И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.
Тут надо сделать уточнение.
Девушка - некогда киевлянка (может это и неприятно, но факт - Киев до относительно недавнего времени был довольно русскоязычным городом, фактически, что-то меняться начало после первого Майдана), уехала в подростковом возрасте в Израиль.
Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле.
Сама объездила более 30 стран. Но такого, чтобы ее понимали, но отказывались обслужить не было. Я понимаю, что после Майдана произошли изменения, но если ресторан в центре Киева с весьма не низкими (в Арене) как для украинцев ценами, то на кого расчитано такое обслуживание? Наверное, как ЦА рассматриваются туристы из небедных стран. Сколько американцев/датчан/шведов/.../немцев говорят на Мови? Не хотите обслуживать на языке? Ок, обслуживайте на лангуаге, вроде как считается средством международного общения.
Так что не удивляйтесь, когда приезжая в какую-то страну, с вами не захотят разговаривать на языке, отличном от местного. Прежде чем претензии раскидывать надо у зеркала спросить "А в чем дело?".

Додано: Вів 28 січ, 2025 02:43

Вот тут то собака и порылась.

Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика. Вот тут то собака и порылась.Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика.



Да я вот читаю и думаю, а как будет проходить аналогичная ситуация в США или Украине?

Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском".

И какая реакция?

Я больше скажу.

Приехала молодая пара из Израиля в Киев.

Году эдак в в 2016.

Сняли в центре Киева жилье за 300 долларов в день, гуляли по центру Киева, трятя много денег.

И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.

Тут надо сделать уточнение.

Девушка - некогда киевлянка (может это и неприятно, но факт - Киев до относительно недавнего времени был довольно русскоязычным городом, фактически, что-то меняться начало после первого Майдана), уехала в подростковом возрасте в Израиль.

Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле.

Сама объездила более 30 стран. Но такого, чтобы ее понимали, но отказывались обслужить не было. Я понимаю, что после Майдана произошли изменения, но если ресторан в центре Киева с весьма не низкими (в Арене) как для украинцев ценами, то на кого расчитано такое обслуживание? Наверное, как ЦА рассматриваются туристы из небедных стран. Сколько американцев/датчан/шведов/.../немцев говорят на Мови? Не хотите обслуживать на языке? Ок, обслуживайте на лангуаге, вроде как считается средством международного общения.

Так что не удивляйтесь, когда приезжая в какую-то страну, с вами не захотят разговаривать на языке, отличном от местного. Прежде чем претензии раскидывать надо у зеркала спросить "А в чем дело?". Да я вот читаю и думаю, а как будет проходить аналогичная ситуация в США или Украине?Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском".И какая реакция?Я больше скажу.Приехала молодая пара из Израиля в Киев.Году эдак в в 2016.Сняли в центре Киева жилье за 300 долларов в день, гуляли по центру Киева, трятя много денег.И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.Тут надо сделать уточнение.Девушка - некогда киевлянка (может это и неприятно, но факт - Киев до относительно недавнего времени был довольно русскоязычным городом, фактически, что-то меняться начало после первого Майдана), уехала в подростковом возрасте в Израиль.Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле.Сама объездила более 30 стран. Но такого, чтобы ее понимали, но отказывались обслужить не было. Я понимаю, что после Майдана произошли изменения, но если ресторан в центре Киева с весьма не низкими (в Арене) как для украинцев ценами, то на кого расчитано такое обслуживание? Наверное, как ЦА рассматриваются туристы из небедных стран. Сколько американцев/датчан/шведов/.../немцев говорят на Мови? Не хотите обслуживать на языке? Ок, обслуживайте на лангуаге, вроде как считается средством международного общения.Так что не удивляйтесь, когда приезжая в какую-то страну, с вами не захотят разговаривать на языке, отличном от местного. Прежде чем претензии раскидывать надо у зеркала спросить "А в чем дело?".

Блин. Да мне в Албании вполне хватает моего английского на уровне А1, чтобы сделать заказ в любой забегаловке.

Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском".

Да я вот читаю и думаю, а как будет проходить аналогичная ситуация в США или Украине?Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском".

В общем, похоже что корень проблемы -нежелание человека "прогибаться под изменчивый мир".

И ожидание что мир прогнется под него.

В общем, похоже что корень проблемы -нежелание человека "прогибаться под изменчивый мир".
И ожидание что мир прогнется под него.
Можно конечно еще лет 15 подождать, может что-то измениться...

И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.

Может им повезло, что отказались?

При таком подходе к подбору персонала, там и квалификация повара наверняка на уровне заштатной разливайки.

В дорогом ресторане должен быть всегда хоть один человек, говорящий на английском.

Может им повезло, что отказались?
При таком подходе к подбору персонала, там и квалификация повара наверняка на уровне заштатной разливайки.
В дорогом ресторане должен быть всегда хоть один человек, говорящий на английском.
То, что они фактически украли деньги у владельца - это его проблема.

Додано: Вів 28 січ, 2025 05:32

Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика. Вот тут то собака и порылась.Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика.



Да я вот читаю и думаю, а как будет проходить аналогичная ситуация в США или Украине?

Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском".

И какая реакция?

Я больше скажу.

Приехала молодая пара из Израиля в Киев.

Году эдак в в 2016.

Сняли в центре Киева жилье за 300 долларов в день, гуляли по центру Киева, трятя много денег.

И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.

Тут надо сделать уточнение.

Девушка - некогда киевлянка (может это и неприятно, но факт - Киев до относительно недавнего времени был довольно русскоязычным городом, фактически, что-то меняться начало после первого Майдана), уехала в подростковом возрасте в Израиль.

Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле.

Сама объездила более 30 стран. Но такого, чтобы ее понимали, но отказывались обслужить не было. Я понимаю, что после Майдана произошли изменения, но если ресторан в центре Киева с весьма не низкими (в Арене) как для украинцев ценами, то на кого расчитано такое обслуживание? Наверное, как ЦА рассматриваются туристы из небедных стран. Сколько американцев/датчан/шведов/.../немцев говорят на Мови? Не хотите обслуживать на языке? Ок, обслуживайте на лангуаге, вроде как считается средством международного общения.

Так что не удивляйтесь, когда приезжая в какую-то страну, с вами не захотят разговаривать на языке, отличном от местного. Прежде чем претензии раскидывать надо у зеркала спросить "А в чем дело?". Да я вот читаю и думаю, а как будет проходить аналогичная ситуация в США или Украине?Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском".И какая реакция?Я больше скажу.Приехала молодая пара из Израиля в Киев.Году эдак в в 2016.Сняли в центре Киева жилье за 300 долларов в день, гуляли по центру Киева, трятя много денег.И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.Тут надо сделать уточнение.Девушка - некогда киевлянка (может это и неприятно, но факт - Киев до относительно недавнего времени был довольно русскоязычным городом, фактически, что-то меняться начало после первого Майдана), уехала в подростковом возрасте в Израиль.Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле.Сама объездила более 30 стран. Но такого, чтобы ее понимали, но отказывались обслужить не было. Я понимаю, что после Майдана произошли изменения, но если ресторан в центре Киева с весьма не низкими (в Арене) как для украинцев ценами, то на кого расчитано такое обслуживание? Наверное, как ЦА рассматриваются туристы из небедных стран. Сколько американцев/датчан/шведов/.../немцев говорят на Мови? Не хотите обслуживать на языке? Ок, обслуживайте на лангуаге, вроде как считается средством международного общения.Так что не удивляйтесь, когда приезжая в какую-то страну, с вами не захотят разговаривать на языке, отличном от местного. Прежде чем претензии раскидывать надо у зеркала спросить "А в чем дело?".

Блин. Да мне в Албании вполне хватает моего английского на уровне А1, чтобы сделать заказ в любой забегаловке. Блин. Да мне в Албании вполне хватает моего английского на уровне А1, чтобы сделать заказ в любой забегаловке.





Так у той девочки английский эз э нейтив.

Так у той девочки английский эз э нейтив.
У официантов его не было совсем.

Додано: Вів 28 січ, 2025 10:33



News from Canada



Наші люди потихеньку вивчають канадську реальність.

Купила людина авто марки Dodge за 8000 C$ щоби таксувати та заробляти на доставці.

Чистими на місяць виходило 1000 С$.

Тут трохи повезло: якийсь телепень вдарив у ліву задню бочину. Не сильно. Лагідно. З любовʼю…



Страхова нарахувала відшкодування в сумі 3 750 С$.



Цікаво, що одна година роботи коштує 90 C$.

А таких робіт по кузову нарахували 31 годину…

News from Canada

Наші люди потихеньку вивчають канадську реальність.
Купила людина авто марки Dodge за 8000 C$ щоби таксувати та заробляти на доставці.
Чистими на місяць виходило 1000 С$.
Тут трохи повезло: якийсь телепень вдарив у ліву задню бочину. Не сильно. Лагідно. З любовʼю…

Страхова нарахувала відшкодування в сумі 3 750 С$.

Цікаво, що одна година роботи коштує 90 C$.
А таких робіт по кузову нарахували 31 годину…
Ну ось і дивуються: за авто ціною в 8000 виплачують 3750…

Додано: Вів 28 січ, 2025 11:04

Вот тут то собака и порылась.

Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика. Вот тут то собака и порылась.Я бы тоже не взял на работу сантехника, к которому нужно приставлять переводчика.



Да я вот читаю и думаю, а как будет проходить аналогичная ситуация в США или Украине?

Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском".

И какая реакция?

Я больше скажу.

Приехала молодая пара из Израиля в Киев.

Году эдак в в 2016.

Сняли в центре Киева жилье за 300 долларов в день, гуляли по центру Киева, трятя много денег.

И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.

Тут надо сделать уточнение.

Девушка - некогда киевлянка (может это и неприятно, но факт - Киев до относительно недавнего времени был довольно русскоязычным городом, фактически, что-то меняться начало после первого Майдана), уехала в подростковом возрасте в Израиль.

Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле.

Сама объездила более 30 стран. Но такого, чтобы ее понимали, но отказывались обслужить не было. Я понимаю, что после Майдана произошли изменения, но если ресторан в центре Киева с весьма не низкими (в Арене) как для украинцев ценами, то на кого расчитано такое обслуживание? Наверное, как ЦА рассматриваются туристы из небедных стран. Сколько американцев/датчан/шведов/.../немцев говорят на Мови? Не хотите обслуживать на языке? Ок, обслуживайте на лангуаге, вроде как считается средством международного общения.

Так что не удивляйтесь, когда приезжая в какую-то страну, с вами не захотят разговаривать на языке, отличном от местного. Прежде чем претензии раскидывать надо у зеркала спросить "А в чем дело?". Да я вот читаю и думаю, а как будет проходить аналогичная ситуация в США или Украине?Приходит чел и такой на тарабарском "Я 15 лет в США/Украине, но ваш язык не знаю и знать не хочу. Разговаривайте со мной на тарабарском".И какая реакция?Я больше скажу.Приехала молодая пара из Израиля в Киев.Году эдак в в 2016.Сняли в центре Киева жилье за 300 долларов в день, гуляли по центру Киева, трятя много денег.И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.Тут надо сделать уточнение.Девушка - некогда киевлянка (может это и неприятно, но факт - Киев до относительно недавнего времени был довольно русскоязычным городом, фактически, что-то меняться начало после первого Майдана), уехала в подростковом возрасте в Израиль.Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле.Сама объездила более 30 стран. Но такого, чтобы ее понимали, но отказывались обслужить не было. Я понимаю, что после Майдана произошли изменения, но если ресторан в центре Киева с весьма не низкими (в Арене) как для украинцев ценами, то на кого расчитано такое обслуживание? Наверное, как ЦА рассматриваются туристы из небедных стран. Сколько американцев/датчан/шведов/.../немцев говорят на Мови? Не хотите обслуживать на языке? Ок, обслуживайте на лангуаге, вроде как считается средством международного общения.Так что не удивляйтесь, когда приезжая в какую-то страну, с вами не захотят разговаривать на языке, отличном от местного. Прежде чем претензии раскидывать надо у зеркала спросить "А в чем дело?". Щоб в ресторані в центрі не зрозуміли англійську- це звучить більш дивно у вашій історії. Купа іноземців в Києві і якось справляються.

Щоб в ресторані в центрі не зрозуміли англійську- це звучить більш дивно у вашій історії. Купа іноземців в Києві і якось справляються.
У колеги чоловік американець, то ображається, коли в ресторанах з ним на англійську переходять- каже, я для чого українську вчу:)

Додано: Вів 28 січ, 2025 11:08

Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле.

Арена - знаковое место для местного бомонда. Девушка из Израиля явно к местному бомонду не принадлежит и очевидно вызывала подозрение в плане безопасности, так как русскоязычные без знания украинского у нас ассоциируются с врагом. Так что вполне правильно ей дали понять, что ей тут не рады. В некоторые заведения без галстуков не пускают, независимо от того сколько у кого денег в кошельке, а в некоторые без знания украинского. Имеют право. Это частная собственность людей достаточно обеспеченных, чтоб позволить себе выбирать кого пускать в свое заведение, а кого нет. Да, к удивлению многих выехавших богатые люди в Украине тоже есть и их достаточно много и они не обязательно какие-то воры или преступники, у которых нет морали и которым наплевать на принципы.

Повідомлень: 157 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2025 12:28 2587715 написав: так как русскоязычные без знания украинского у нас ассоциируются с врагом. Так что вполне правильно ей дали понять, что ей тут не рады. В некоторые заведения без галстуков не пускают, независимо от того сколько у кого денег в кошельке, а в некоторые без знания украинского. Имеют право. Это частная собственность людей достаточно обеспеченных, чтоб позволить себе выбирать кого пускать в свое заведение, а кого нет.. так как русскоязычные без знания украинского у нас ассоциируются с врагом. Так что вполне правильно ей дали понять, что ей тут не рады. В некоторые заведения без галстуков не пускают, независимо от того сколько у кого денег в кошельке, а в некоторые без знания украинского. Имеют право. Это частная собственность людей достаточно обеспеченных, чтоб позволить себе выбирать кого пускать в свое заведение, а кого нет..



Если при регистрации как общепит,то нет таких правил хочу-не хочу,шо хочу то и ворочу.
Для приватного клуба может и быть.

