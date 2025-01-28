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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 січ, 2025 12:54
Antras написав:
Если при регистрации как общепит,то нет таких правил хочу-не хочу,шо хочу то и ворочу.
Для приватного клуба может и быть.
Это ж не государственный общепит, а частный. Имеет право хоть по клубным картам пускать. К тому же я так понимаю их не выгоняли, а просто отказались обслуживать - сидеть они могли там сколько душе угодно
Все эти квартиры посуточные за 300уе, походы по лучшим ресторанам, скорее более похожи на прорабатывание психологической детской травмы безземельного дворянства, которое вынуждено было на чужбину в крестовые походы ехать, чтоб на собственное поместье денег раздобыть. Ничто не ново в этом мире
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Додано: Вів 28 січ, 2025 13:15
Сибарит написав: rjkz написав:
И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.
Может им повезло, что отказались?
При таком подходе к подбору персонала, там и квалификация повара наверняка на уровне заштатной разливайки.
В дорогом ресторане должен быть всегда хоть один человек, говорящий на английском.
То, что они фактически украли деньги у владельца - это его проблема.
А вы до вашей бусификации работали директором/технологом в подобном заведении, ну или имели специальность вузовску такую с каким то опытом работы в подобных "центровых" местах?
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барабашов
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Додано: Вів 28 січ, 2025 13:45
2587715 написав: Antras написав:
Если при регистрации как общепит,то нет таких правил хочу-не хочу,шо хочу то и ворочу.
Для приватного клуба может и быть.
Это ж не государственный общепит, а частный. Имеет право хоть по клубным картам пускать. К тому же я так понимаю их не выгоняли, а просто отказались обслуживать - сидеть они могли там сколько душе угодно
Все эти квартиры посуточные за 300уе, походы по лучшим ресторанам, скорее более похожи на прорабатывание психологической детской травмы безземельного дворянства, которое вынуждено было на чужбину в крестовые походы ехать, чтоб на собственное поместье денег раздобыть. Ничто не ново в этом мире
Есть правила работы общепита,это как правила\нормы по труду не зависимо какая форма собственности.Частный клуб это другое,не общепит.Но такой могут и не позволить(условно) открыть в определенных местах по причине малой общественной значимости.
А если проблема в галстуке или даже пиНжаке
,то добропорядочные заведения такое в прокате имеют.
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Antras
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:29
барабашов написав: Сибарит написав: rjkz написав:
И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.
Может им повезло, что отказались?
При таком подходе к подбору персонала, там и квалификация повара наверняка на уровне заштатной разливайки.
В дорогом ресторане должен быть всегда хоть один человек, говорящий на английском.
То, что они фактически украли деньги у владельца - это его проблема.
А вы до вашей бусификации работали директором/технологом в подобном заведении, ну или имели специальность вузовску такую с каким то опытом работы в подобных "центровых" местах?
У тебе в конспекті напроти «Сібаріт» не вказано «місце роботи»?
А напроти «Фейслес» зʼявилась помітка на якому авто їздить? Тобі відповіли на це питання?
А скільки заробляв Коля до еміграції в сша? Заповнено, ні?
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Hotab
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Додано: Вів 28 січ, 2025 14:34
Antras написав: 2587715 написав: Antras написав:
Если при регистрации как общепит,то нет таких правил хочу-не хочу,шо хочу то и ворочу.
Для приватного клуба может и быть.
Это ж не государственный общепит, а частный. Имеет право хоть по клубным картам пускать. К тому же я так понимаю их не выгоняли, а просто отказались обслуживать - сидеть они могли там сколько душе угодно
Все эти квартиры посуточные за 300уе, походы по лучшим ресторанам, скорее более похожи на прорабатывание психологической детской травмы безземельного дворянства, которое вынуждено было на чужбину в крестовые походы ехать, чтоб на собственное поместье денег раздобыть. Ничто не ново в этом мире
Есть правила работы общепита,это как правила\нормы по труду не зависимо какая форма собственности.Частный клуб это другое,не общепит.Но такой могут и не позволить(условно) открыть в определенных местах по причине малой общественной значимости.
А если проблема в галстуке или даже пиНжаке
,то добропорядочные заведения такое в прокате имеют.
Да нету никаких правил. Особенно нету правила обслуживать на другом языке кроме государственного. При желании могли б гугл-переводчик на телефоне включить, но их ведь гордыня обуяла - они ж сюда к нам холопам из самого (привстал) Израиля пожаловали!
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