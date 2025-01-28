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#<1 ... 2576257725782579 Додано: Вів 28 січ, 2025 12:54 Re: Еміграція, заробітчанство Antras написав: Если при регистрации как общепит,то нет таких правил хочу-не хочу,шо хочу то и ворочу.

Для приватного клуба может и быть. Если при регистрации как общепит,то нет таких правил хочу-не хочу,шо хочу то и ворочу.Для приватного клуба может и быть. Это ж не государственный общепит, а частный. Имеет право хоть по клубным картам пускать. К тому же я так понимаю их не выгоняли, а просто отказались обслуживать - сидеть они могли там сколько душе угодно



Все эти квартиры посуточные за 300уе, походы по лучшим ресторанам, скорее более похожи на прорабатывание психологической детской травмы безземельного дворянства, которое вынуждено было на чужбину в крестовые походы ехать, чтоб на собственное поместье денег раздобыть. Ничто не ново в этом мире Это ж не государственный общепит, а частный. Имеет право хоть по клубным картам пускать. К тому же я так понимаю их не выгоняли, а просто отказались обслуживать - сидеть они могли там сколько душе угодноВсе эти квартиры посуточные за 300уе, походы по лучшим ресторанам, скорее более похожи на прорабатывание психологической детской травмы безземельного дворянства, которое вынуждено было на чужбину в крестовые походы ехать, чтоб на собственное поместье денег раздобыть. Ничто не ново в этом мире 2587715

Повідомлень: 161 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2025 13:15 Сибарит написав: rjkz написав: И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.

И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.

Может им повезло, что отказались?

При таком подходе к подбору персонала, там и квалификация повара наверняка на уровне заштатной разливайки.

В дорогом ресторане должен быть всегда хоть один человек, говорящий на английском.

То, что они фактически украли деньги у владельца - это его проблема. Может им повезло, что отказались?При таком подходе к подбору персонала, там и квалификация повара наверняка на уровне заштатной разливайки.В дорогом ресторане должен быть всегда хоть один человек, говорящий на английском.То, что они фактически украли деньги у владельца - это его проблема.

А вы до вашей бусификации работали директором/технологом в подобном заведении, ну или имели специальность вузовску такую с каким то опытом работы в подобных "центровых" местах? А вы до вашей бусификации работали директором/технологом в подобном заведении, ну или имели специальность вузовску такую с каким то опытом работы в подобных "центровых" местах? барабашов

Повідомлень: 4786 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2025 13:45 2587715 написав: Antras написав: Если при регистрации как общепит,то нет таких правил хочу-не хочу,шо хочу то и ворочу.

Для приватного клуба может и быть. Если при регистрации как общепит,то нет таких правил хочу-не хочу,шо хочу то и ворочу.Для приватного клуба может и быть. Это ж не государственный общепит, а частный. Имеет право хоть по клубным картам пускать. К тому же я так понимаю их не выгоняли, а просто отказались обслуживать - сидеть они могли там сколько душе угодно



Все эти квартиры посуточные за 300уе, походы по лучшим ресторанам, скорее более похожи на прорабатывание психологической детской травмы безземельного дворянства, которое вынуждено было на чужбину в крестовые походы ехать, чтоб на собственное поместье денег раздобыть. Ничто не ново в этом мире Это ж не государственный общепит, а частный. Имеет право хоть по клубным картам пускать. К тому же я так понимаю их не выгоняли, а просто отказались обслуживать - сидеть они могли там сколько душе угодноВсе эти квартиры посуточные за 300уе, походы по лучшим ресторанам, скорее более похожи на прорабатывание психологической детской травмы безземельного дворянства, которое вынуждено было на чужбину в крестовые походы ехать, чтоб на собственное поместье денег раздобыть. Ничто не ново в этом мире



Есть правила работы общепита,это как правила\нормы по труду не зависимо какая форма собственности.Частный клуб это другое,не общепит.Но такой могут и не позволить(условно) открыть в определенных местах по причине малой общественной значимости.



А если проблема в галстуке или даже пиНжаке ,то добропорядочные заведения такое в прокате имеют. Есть правила работы общепита,это как правила\нормы по труду не зависимо какая форма собственности.Частный клуб это другое,не общепит.Но такой могут и не позволить(условно) открыть в определенных местах по причине малой общественной значимости.А если проблема в галстуке или даже пиНжаке,то добропорядочные заведения такое в прокате имеют. Antras Повідомлень: 10 З нами з: 17.12.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2025 14:29 барабашов написав: Сибарит написав: rjkz написав: И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.

И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.

Может им повезло, что отказались?

При таком подходе к подбору персонала, там и квалификация повара наверняка на уровне заштатной разливайки.

В дорогом ресторане должен быть всегда хоть один человек, говорящий на английском.

То, что они фактически украли деньги у владельца - это его проблема. Может им повезло, что отказались?При таком подходе к подбору персонала, там и квалификация повара наверняка на уровне заштатной разливайки.В дорогом ресторане должен быть всегда хоть один человек, говорящий на английском.То, что они фактически украли деньги у владельца - это его проблема.

А вы до вашей бусификации работали директором/технологом в подобном заведении, ну или имели специальность вузовску такую с каким то опытом работы в подобных "центровых" местах? А вы до вашей бусификации работали директором/технологом в подобном заведении, ну или имели специальность вузовску такую с каким то опытом работы в подобных "центровых" местах?

У тебе в конспекті напроти «Сібаріт» не вказано «місце роботи»?

А напроти «Фейслес» зʼявилась помітка на якому авто їздить? Тобі відповіли на це питання?

А скільки заробляв Коля до еміграції в сша? Заповнено, ні? У тебе в конспекті напроти «Сібаріт» не вказано «місце роботи»?А напроти «Фейслес» зʼявилась помітка на якому авто їздить? Тобі відповіли на це питання?А скільки заробляв Коля до еміграції в сша? Заповнено, ні? Hotab Повідомлень: 14174 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2310 раз. Профіль 1 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2025 14:34 Antras написав: 2587715 написав: Antras написав: Если при регистрации как общепит,то нет таких правил хочу-не хочу,шо хочу то и ворочу.

Для приватного клуба может и быть. Если при регистрации как общепит,то нет таких правил хочу-не хочу,шо хочу то и ворочу.Для приватного клуба может и быть. Это ж не государственный общепит, а частный. Имеет право хоть по клубным картам пускать. К тому же я так понимаю их не выгоняли, а просто отказались обслуживать - сидеть они могли там сколько душе угодно



Все эти квартиры посуточные за 300уе, походы по лучшим ресторанам, скорее более похожи на прорабатывание психологической детской травмы безземельного дворянства, которое вынуждено было на чужбину в крестовые походы ехать, чтоб на собственное поместье денег раздобыть. Ничто не ново в этом мире Это ж не государственный общепит, а частный. Имеет право хоть по клубным картам пускать. К тому же я так понимаю их не выгоняли, а просто отказались обслуживать - сидеть они могли там сколько душе угодноВсе эти квартиры посуточные за 300уе, походы по лучшим ресторанам, скорее более похожи на прорабатывание психологической детской травмы безземельного дворянства, которое вынуждено было на чужбину в крестовые походы ехать, чтоб на собственное поместье денег раздобыть. Ничто не ново в этом мире



Есть правила работы общепита,это как правила\нормы по труду не зависимо какая форма собственности.Частный клуб это другое,не общепит.Но такой могут и не позволить(условно) открыть в определенных местах по причине малой общественной значимости.



А если проблема в галстуке или даже пиНжаке ,то добропорядочные заведения такое в прокате имеют. Есть правила работы общепита,это как правила\нормы по труду не зависимо какая форма собственности.Частный клуб это другое,не общепит.Но такой могут и не позволить(условно) открыть в определенных местах по причине малой общественной значимости.А если проблема в галстуке или даже пиНжаке,то добропорядочные заведения такое в прокате имеют. Да нету никаких правил. Особенно нету правила обслуживать на другом языке кроме государственного. При желании могли б гугл-переводчик на телефоне включить, но их ведь гордыня обуяла - они ж сюда к нам холопам из самого (привстал) Израиля пожаловали! Да нету никаких правил. Особенно нету правила обслуживать на другом языке кроме государственного. При желании могли б гугл-переводчик на телефоне включить, но их ведь гордыня обуяла - они ж сюда к нам холопам из самого (привстал) Израиля пожаловали! 2587715

Повідомлень: 161 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2576257725782579 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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