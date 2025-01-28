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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2576257725782579
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 12:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  Antras написав:Если при регистрации как общепит,то нет таких правил хочу-не хочу,шо хочу то и ворочу.
Для приватного клуба может и быть.
Это ж не государственный общепит, а частный. Имеет право хоть по клубным картам пускать. К тому же я так понимаю их не выгоняли, а просто отказались обслуживать - сидеть они могли там сколько душе угодно

Все эти квартиры посуточные за 300уе, походы по лучшим ресторанам, скорее более похожи на прорабатывание психологической детской травмы безземельного дворянства, которое вынуждено было на чужбину в крестовые походы ехать, чтоб на собственное поместье денег раздобыть. Ничто не ново в этом мире
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:15

  Сибарит написав:
  rjkz написав:И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.

Может им повезло, что отказались?
При таком подходе к подбору персонала, там и квалификация повара наверняка на уровне заштатной разливайки.
В дорогом ресторане должен быть всегда хоть один человек, говорящий на английском.
То, что они фактически украли деньги у владельца - это его проблема.

А вы до вашей мобилизации работали директором/технологом в подобном заведении, ну или имели специальность вузовску такую с каким то опытом работы в подобных "центровых" местах?
Знаю у нас в некоторые заведения чужака даже на гелике с салона не пустят
За иностранцев неславянской внешности не в курсе
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 28 січ, 2025 15:16, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 13:45

  2587715 написав:
  Antras написав:Если при регистрации как общепит,то нет таких правил хочу-не хочу,шо хочу то и ворочу.
Для приватного клуба может и быть.
Это ж не государственный общепит, а частный. Имеет право хоть по клубным картам пускать. К тому же я так понимаю их не выгоняли, а просто отказались обслуживать - сидеть они могли там сколько душе угодно

Все эти квартиры посуточные за 300уе, походы по лучшим ресторанам, скорее более похожи на прорабатывание психологической детской травмы безземельного дворянства, которое вынуждено было на чужбину в крестовые походы ехать, чтоб на собственное поместье денег раздобыть. Ничто не ново в этом мире


Есть правила работы общепита,это как правила\нормы по труду не зависимо какая форма собственности.Частный клуб это другое,не общепит.Но такой могут и не позволить(условно) открыть в определенных местах по причине малой общественной значимости.

А если проблема в галстуке или даже пиНжаке :) ,то добропорядочные заведения такое в прокате имеют.
Antras
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 14:34

  Antras написав:
  2587715 написав:
  Antras написав:Если при регистрации как общепит,то нет таких правил хочу-не хочу,шо хочу то и ворочу.
Для приватного клуба может и быть.
Это ж не государственный общепит, а частный. Имеет право хоть по клубным картам пускать. К тому же я так понимаю их не выгоняли, а просто отказались обслуживать - сидеть они могли там сколько душе угодно

Все эти квартиры посуточные за 300уе, походы по лучшим ресторанам, скорее более похожи на прорабатывание психологической детской травмы безземельного дворянства, которое вынуждено было на чужбину в крестовые походы ехать, чтоб на собственное поместье денег раздобыть. Ничто не ново в этом мире


Есть правила работы общепита,это как правила\нормы по труду не зависимо какая форма собственности.Частный клуб это другое,не общепит.Но такой могут и не позволить(условно) открыть в определенных местах по причине малой общественной значимости.

А если проблема в галстуке или даже пиНжаке :) ,то добропорядочные заведения такое в прокате имеют.
Да нету никаких правил. Особенно нету правила обслуживать на другом языке кроме государственного. При желании могли б гугл-переводчик на телефоне включить, но их ведь гордыня обуяла - они ж сюда к нам холопам из самого (привстал) Израиля пожаловали!
  Сибарит написав:Может им повезло, что отказались?
При таком подходе к подбору персонала, там и квалификация повара наверняка на уровне заштатной разливайки
И то правда. В общепите последнее что стоит делать, когда чувствуешь к себе негативное отношение - это брать еду из рук этих людей.
2587715
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:02

  rjkz написав:И вот в одном из ресторанов их отказались обслуживать на русском. А на английском и/или иврите ни один из официантов не говорил.

Справедливости ради: это, скорее всего, какая-то уникальная ситуация. Думаю, там 80% контингента этих заведений - русскоязычные. Да и вообще, чистую мову я в Украине только в телевизоре слышал. А так или суржик, или ополяченный вариант.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:Да нету никаких правил. Особенно нету правила обслуживать на другом языке кроме государственного. При желании могли б гугл-переводчик на телефоне включить, но их ведь гордыня обуяла - они ж сюда к нам холопам из самого (привстал) Израиля пожаловали!

Правила є, але вони не стосуються мови обслуговування:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-02#Text
Мова обслуговування згадується в Законі про захист прав споживачів.
Але загалом історія підозріла, бо складно уявити в цетрі Києва заклад, де не могли б прийняти замовлення англійською, майже всі худо-бідно вчать у школі, а в центральних закладах, де ймовірність відвідувача-іноземця висока, 100% є і версії меню англійською, і хоч одна людина (хоч би адміністратор) що володіє англійською хоч би на В1.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:17

  Faceless написав:
  2587715 написав:Да нету никаких правил. Особенно нету правила обслуживать на другом языке кроме государственного. При желании могли б гугл-переводчик на телефоне включить, но их ведь гордыня обуяла - они ж сюда к нам холопам из самого (привстал) Израиля пожаловали!

Правила є, але вони не стосуються мови обслуговування:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-02#Text
Мова обслуговування згадується в Законі про захист прав споживачів.
Але загалом історія підозріла, бо складно уявити в цетрі Києва заклад, де не могли б прийняти замовлення англійською, майже всі худо-бідно вчать у школі, а в центральних закладах, де ймовірність відвідувача-іноземця висока, 100% є і версії меню англійською, і хоч одна людина (хоч би адміністратор) що володіє англійською хоч би на В1.
Израильтянка скорее всего ватной была. Из русскоязычных там таких 90% т.к. они там в основном русские каналы смотрят. Ну и очевидно хамить начала - говорите, мол, со мной на общепонятном, а не на вашем хуторском наречии. Ну ее и попросили. Сказала бы спасибо, а то могли и бритвой
2587715
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:23

Faceless
Бывают семиты весьма семитской внешности(типичной для галилеи) которые у молодёжи, видевшей клипы тимати и подобное, ассоциируются с выходцами с аулов кавказа
Таких да и ещё на изысканном руцьком(с элементами мата и "эй мальчик, водочки принеси, мы домой вернулись!") скорее всего проигнорируют.
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 15:42

  2587715 написав:Израильтянка скорее всего ватной была. Из русскоязычных там таких 90% т.к. они там в основном русские каналы смотрят. Ну и очевидно хамить начала - говорите, мол, со мной на общепонятном, а не на вашем хуторском наречии. Ну ее и попросили. Сказала бы спасибо, а то могли и бритвой


Откуда такие познания о 90% ватников среди выходцев из бывшего СССР ?
И сколько в Израиле русскоязычных ТВ каналов которые смотрят в основном пенсы не выучившие иврит?
Я знаю один, 9-й
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