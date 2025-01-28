RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2577257825792580
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:40

Re: Еміграція, заробітчанство

в Бьлгарію
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38135
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 18:10

  flyman написав:в Бьлгарію

Англечанедавно уже от туда бегут.
Отдыхал в Святом Власне, где то в 14 м году, там среди апартотелей странным образом затесался странным образом двухэтажный особнячок с бассейном без воды, и вообще то слегка заброшенный видом. На нем красовалась надпись for sale. Когда, Я во следующем году там же, все выглядело точно также, но поскольку это находилось практически навпроти а моих окон я раз увидел, как туда заехал мерс на британских бляхах. С него вышли мужик с бабой по внешности как 100% бриты.Мужик рыдеватый и с бледной кожей.
Короче они поту или там пару дней и свалили. Насколько понял, они алошились на волне хайпа в болгарскую недвигу, а потом не знали, как от неё избавиться. И это 10 лет тому.
Bolt
 
Повідомлень: 3311
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2577257825792580
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.