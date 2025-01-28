в Бьлгарію
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Додано: Вів 28 січ, 2025 17:40
Re: Еміграція, заробітчанство
в Бьлгарію
Додано: Вів 28 січ, 2025 18:10
Англечанедавно уже от туда бегут.
Отдыхал в Святом Власне, где то в 14 м году, там среди апартотелей странным образом затесался странным образом двухэтажный особнячок с бассейном без воды, и вообще то слегка заброшенный видом. На нем красовалась надпись for sale. Когда, Я во следующем году там же, все выглядело точно также, но поскольку это находилось практически навпроти а моих окон я раз увидел, как туда заехал мерс на британских бляхах. С него вышли мужик с бабой по внешности как 100% бриты.Мужик рыдеватый и с бледной кожей.
Короче они поту или там пару дней и свалили. Насколько понял, они алошились на волне хайпа в болгарскую недвигу, а потом не знали, как от неё избавиться. И это 10 лет тому.
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