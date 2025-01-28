в Бьлгарію
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Додано: Вів 28 січ, 2025 17:40
Re: Еміграція, заробітчанство
в Бьлгарію
Додано: Вів 28 січ, 2025 18:10
Англечанедавно уже от туда бегут.
Отдыхал в Святом Власне, где то в 14 м году, там среди апартотелей странным образом затесался странным образом двухэтажный особнячок с бассейном без воды, и вообще то слегка заброшенный видом. На нем красовалась надпись for sale. Когда, Я во следующем году там же, все выглядело точно также, но поскольку это находилось практически навпроти а моих окон я раз увидел, как туда заехал мерс на британских бляхах. С него вышли мужик с бабой по внешности как 100% бриты.Мужик рыдеватый и с бледной кожей.
Короче они поту или там пару дней и свалили. Насколько понял, они алошились на волне хайпа в болгарскую недвигу, а потом не знали, как от неё избавиться. И это 10 лет тому.
Додано: Вів 28 січ, 2025 21:31
І не хотілося, але згадалося:
"Велик ты, Господи, и чудны дела твои. Разум человеческий не может постигнуть чудеса твои.“ (Владимир Мономах).
Згадую рік - мабуть - 2020-ий, як раз обговорювати почали тему Болгарії.
Я навів свою АРГУМЕНТОВАНУ думку, тому що досить часто буваю в Болгарії (останній раз - 5 січня цього року. Спеціально - щоби подивитися на центр Софії - звернув з північної окружної та поїхав через центр - ледве виїхав з тих кучугурів - мені треба було далі їхати на Сербію).
Вердикт мій був тоді - в далекому ще 2020 (мабуть) - році:
НЕ ГОДИТЬСЯ.
Так ось, саме пан flyman (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) тоді - в 2020 році - почав розказувати, що кращої країни він не знав в житті, і куди вкладати гроші - так це в Болгарію. (!!!!!!!)
Він аргументував то тим, що піонером (!!!) - при живому ще Тодорі Живкові там був - піонерська путівка - і сам Тодор Живков подарував йому зелений (так в Болгарії було) піонерський галстук.
Тому - вкластися в чудову країну треба, треба і ще раз треба.
Сам - ніхто ж не сумнівався - не вклався.
І раптом із якоїсь шухляди сьогодні витягнув те відео....
Та тема Болгарії обговорювалася повторно на гілці про інвестиції за кордоном десь два чи три місяці тому.
І вердикт був той самий: не варто.
Хоча один з учасників форуму відстоював іншу точку зору і здається купив дві квартири.
Ох пан flyman і жартівник-інвестор...
P.S. Об"єктивності заради. Я свою негативну думку щодо Болгарії багато разів наводив - відвідував і глибинку типу Хасково, Велике Тирново, Сливен, Шумен, Русе, і берег Чорного моря - Бургас, і Софію (двічі - в 2024 та в 2025 роках). Самокритично скажу, що за останні 2 роки Болгарія змінилася в кращій бік. Прибрали з доріг міліцію за зразком СРСР, менше стало радарів на дорогах. Менше стало знаків обмеження швидкості то 30, то 40 - і так на сотні кілометрів доріг. Менше стало покинутих ланів, на яких росли бур"яни - а зараз всі без виключення лани ретельно (!) засіяні.
Ну і європейського класу траса від кордону з Сербією до кордонів з Грецією та з Туреччиною - та від Софії в бік Чорного моря - просто супер (120...130 км на годину дозволена швидкість).
Але Софія виглядає досить сумно... Мабуть саме дороге пиво в Європі...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 28 січ, 2025 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 січ, 2025 21:40
Re: Еміграція, заробітчанство
При Живкове море и пляжи там были чистые
В 96-97м году тоже
Сейчас там что ли море грязное как на нашем ЮБК было(сейчас то там кладбище гордостей расейського флота унд мазута)?
Если что то дёшево - то можно купить
А дорого пусть продают дальше
Как в мордбуке Буковель по 3куе/метр с дармовой терассой и "веришь!плябуду" выхлопом в 13% годовых и прямо вот всегда в уе
Додано: Вів 28 січ, 2025 21:48
Точно!
ШпиЁнка!
Специально проникла из Израиля с целью сделать контрольную закупку, скажем, тирамису с капучинно и таким образом проникнуть в самую главную военную тайну.
"Штирлиц не мог понять что его выдает - или буденовка или волочащийся сзади парашют".
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