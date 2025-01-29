в Бьлгарію
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Додано: Вів 28 січ, 2025 17:40
Re: Еміграція, заробітчанство
в Бьлгарію
Додано: Вів 28 січ, 2025 18:10
Англечанедавно уже от туда бегут.
Отдыхал в Святом Власне, где то в 14 м году, там среди апартотелей странным образом затесался странным образом двухэтажный особнячок с бассейном без воды, и вообще то слегка заброшенный видом. На нем красовалась надпись for sale. Когда, Я во следующем году там же, все выглядело точно также, но поскольку это находилось практически навпроти а моих окон я раз увидел, как туда заехал мерс на британских бляхах. С него вышли мужик с бабой по внешности как 100% бриты.Мужик рыдеватый и с бледной кожей.
Короче они поту или там пару дней и свалили. Насколько понял, они алошились на волне хайпа в болгарскую недвигу, а потом не знали, как от неё избавиться. И это 10 лет тому.
Додано: Вів 28 січ, 2025 21:31
І не хотілося, але згадалося:
"Велик ты, Господи, и чудны дела твои. Разум человеческий не может постигнуть чудеса твои.“ (Владимир Мономах).
Згадую рік - мабуть - 2020-ий, як раз обговорювати почали тему Болгарії.
Прийшли до висновку;
НЕ ГОДИТЬСЯ.
Так ось, саме пан flyman (!!!!) тоді - в 2020 році - почав розказувати, що кращої країни він не знав в житті, і куди вкладати гроші - так це в Болгарію. (!!!!!!!)
Він аргументував то тим, що піонером (!!!) - при живому ще Тодорі Живкові там був - піонерська путівка - і сам Тодор Живков подарував йому зелений (так в Болгарії було) піонерський галстук.
Тому - вкластися в чудову країну треба, треба і ще раз треба.
Сам - ніхто ж не сумнівався - не вклався.
І раптом із якоїсь шухляди сьогодні витягнув те відео....
Та тема Болгарії обговорювалася повторно на гілці про інвестиції за кордоном десь два чи три місяці тому.
І вердикт був той самий: не варто.
Хоча один з учасників форуму відстоював іншу точку зору і здається купив дві квартири.
Ох пан flyman і жартівник-інвестор...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 29 січ, 2025 03:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 28 січ, 2025 21:40
Re: Еміграція, заробітчанство
При Живкове море и пляжи там были чистые
В 96-97м году тоже
Сейчас там что ли море грязное как на нашем ЮБК было(сейчас то там кладбище гордостей расейського флота унд мазута)?
Если что то дёшево - то можно купить
А дорого пусть продают дальше
Как в мордбуке Буковель по 3куе/метр с дармовой терассой и "веришь!плябуду" выхлопом в 13% годовых и прямо вот всегда в уе
Додано: Вів 28 січ, 2025 21:48
Точно!
ШпиЁнка!
Специально проникла из Израиля с целью сделать контрольную закупку, скажем, тирамису с капучинно и таким образом проникнуть в самую главную военную тайну.
"Штирлиц не мог понять что его выдает - или буденовка или волочащийся сзади парашют".
Додано: Вів 28 січ, 2025 22:23
akurt
Відпочивав в Болгарії році в 2017-2018… В Созополі.
В Лідлі місцеве (а також румунське) пиво було точно дешевше ніж в супермаркетах України))
Я порівнюю звичайне бутилізоване, по 1-2.5 літри. Розливні Крафти та інші смачні порівнювати недоречно, там діапазон цін дуже широкий, включно в залежності від місця де його подали.
Додано: Вів 28 січ, 2025 22:42
С 24 минуты. Практически Маями.
Проезжал этим летом по той набережной.
https://youtu.be/DFOiu1j47D8?si=7eqUmciYjR5xC_Rn
Додано: Вів 28 січ, 2025 22:48
Ух , наче знов побував))
Вдень там дуже тісно. (Я про нічне місто)
Додано: Вів 28 січ, 2025 23:35
Я коли там їхав не було багато людей.
Додано: Сер 29 січ, 2025 05:03
Re: Еміграція, заробітчанство
Был в Болгарии лет 10 назад.
Впечатления не фонтан.
Как в Крыму начала 00-х побывал.
Включая сервис и отношение.
Но вот недавно задался вопросом, если, скажем, лет через 10+ дети станут на ноги, а я наоборот, то может в какую-то страну на недорогое проживание свалить?
Трудно, конечно, прогнозировать, но сейчас вся Европа выглядит как потенциальное поле боя. Балканы традиционно неусточивый в этом плане регион.
Помнится, было время, популярно было в Грузии покупать запасной аэродром.
Сейчас, думаю, все не однозначно.
А у кого-то остались дома и квартиры в Крыму.
Тоже на старости лет хотели старые кости греть.
Таким образом, исключаем страны б.совка - у рашки планы всех или присоединить обратно взад или уничтожить.
Исключаем БВ -там вечная война.
Исключаем, не удивляемся, большинство стран Европы - фактически БВ приехал к ним.
Индо-Тихоокеанский регион - сейсмически неустойчив.
Я боюсь цунами.
Африка - отпадает по понятным причинам.
Австралия? Может быть, хоть и самый жаркий континент. Но это не про дешево.
У кого-то есть другой глобус?
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