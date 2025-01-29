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#<1 ... 2577257825792580 Додано: Вів 28 січ, 2025 17:40 Re: Еміграція, заробітчанство в Бьлгарію

flyman

Повідомлень: 38135 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2805 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2025 18:10 flyman написав: в Бьлгарію

в Бьлгарію

Англечанедавно уже от туда бегут.

Отдыхал в Святом Власне, где то в 14 м году, там среди апартотелей странным образом затесался странным образом двухэтажный особнячок с бассейном без воды, и вообще то слегка заброшенный видом. На нем красовалась надпись for sale. Когда, Я во следующем году там же, все выглядело точно также, но поскольку это находилось практически навпроти а моих окон я раз увидел, как туда заехал мерс на британских бляхах. С него вышли мужик с бабой по внешности как 100% бриты.Мужик рыдеватый и с бледной кожей.

Короче они поту или там пару дней и свалили. Насколько понял, они алошились на волне хайпа в болгарскую недвигу, а потом не знали, как от неё избавиться. И это 10 лет тому. Англечанедавно уже от туда бегут.Отдыхал в Святом Власне, где то в 14 м году, там среди апартотелей странным образом затесался странным образом двухэтажный особнячок с бассейном без воды, и вообще то слегка заброшенный видом. На нем красовалась надпись for sale. Когда, Я во следующем году там же, все выглядело точно также, но поскольку это находилось практически навпроти а моих окон я раз увидел, как туда заехал мерс на британских бляхах. С него вышли мужик с бабой по внешности как 100% бриты.Мужик рыдеватый и с бледной кожей.Короче они поту или там пару дней и свалили. Насколько понял, они алошились на волне хайпа в болгарскую недвигу, а потом не знали, как от неё избавиться. И это 10 лет тому. Bolt Повідомлень: 3313 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2025 21:31 І не хотілося, але згадалося:

"Велик ты, Господи, и чудны дела твои. Разум человеческий не может постигнуть чудеса твои.“ (Владимир Мономах).



Згадую рік - мабуть - 2020-ий, як раз обговорювати почали тему Болгарії.

Прийшли до висновку;

НЕ ГОДИТЬСЯ.

Так ось, саме пан flyman (!!!!) тоді - в 2020 році - почав розказувати, що кращої країни він не знав в житті, і куди вкладати гроші - так це в Болгарію. (!!!!!!!)

Він аргументував то тим, що піонером (!!!) - при живому ще Тодорі Живкові там був - піонерська путівка - і сам Тодор Живков подарував йому зелений (так в Болгарії було) піонерський галстук.

Тому - вкластися в чудову країну треба, треба і ще раз треба.

Сам - ніхто ж не сумнівався - не вклався.



І раптом із якоїсь шухляди сьогодні витягнув те відео....

Та тема Болгарії обговорювалася повторно на гілці про інвестиції за кордоном десь два чи три місяці тому.

І вердикт був той самий: не варто.

Хоча один з учасників форуму відстоював іншу точку зору і здається купив дві квартири.



Ох пан flyman і жартівник-інвестор... Востаннє редагувалось akurt в Сер 29 січ, 2025 03:50, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10504 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3896 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2025 21:40 Re: Еміграція, заробітчанство При Живкове море и пляжи там были чистые

В 96-97м году тоже

Сейчас там что ли море грязное как на нашем ЮБК было(сейчас то там кладбище гордостей расейського флота унд мазута)?

Если что то дёшево - то можно купить

А дорого пусть продают дальше

Как в мордбуке Буковель по 3куе/метр с дармовой терассой и "веришь!плябуду" выхлопом в 13% годовых и прямо вот всегда в уе барабашов

Повідомлень: 4790 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2025 21:48 2587715 написав: rjkz написав: Девушка - некогда киевлянка (может это и неприятно, но факт - Киев до относительно недавнего времени был довольно русскоязычным городом, фактически, что-то меняться начало после первого Майдана), уехала в подростковом возрасте в Израиль.

Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле.

Сама объездила более 30 стран. Но такого, чтобы ее понимали, но отказывались обслужить не было. Я понимаю, что после Майдана произошли изменения, но если ресторан в центре Киева с весьма не низкими (в Арене) как для украинцев ценами, то на кого расчитано такое обслуживание? Девушка - некогда киевлянка (может это и неприятно, но факт - Киев до относительно недавнего времени был довольно русскоязычным городом, фактически, что-то меняться начало после первого Майдана), уехала в подростковом возрасте в Израиль.Получила МВА в туризме, была управляющей в сетевом отеле. Номер раз в Израиле.Сама объездила более 30 стран. Но такого, чтобы ее понимали, но отказывались обслужить не было. Я понимаю, что после Майдана произошли изменения, но если ресторан в центре Киева с весьма не низкими (в Арене) как для украинцев ценами, то на кого расчитано такое обслуживание? Арена - знаковое место для местного бомонда. Девушка из Израиля явно к местному бомонду не принадлежит и очевидно вызывала подозрение в плане безопасности, так как русскоязычные без знания украинского у нас ассоциируются с врагом. Так что вполне правильно ей дали понять, что ей тут не рады. В некоторые заведения без галстуков не пускают, независимо от того сколько у кого денег в кошельке, а в некоторые без знания украинского. Имеют право. Это частная собственность людей достаточно обеспеченных, чтоб позволить себе выбирать кого пускать в свое заведение, а кого нет. Да, к удивлению многих выехавших богатые люди в Украине тоже есть и их достаточно много и они не обязательно какие-то воры или преступники, у которых нет морали и которым наплевать на принципы. Арена - знаковое место для местного бомонда. Девушка из Израиля явно к местному бомонду не принадлежит и очевидно вызывала подозрение в плане безопасности, так как русскоязычные без знания украинского у нас ассоциируются с врагом. Так что вполне правильно ей дали понять, что ей тут не рады. В некоторые заведения без галстуков не пускают, независимо от того сколько у кого денег в кошельке, а в некоторые без знания украинского. Имеют право. Это частная собственность людей достаточно обеспеченных, чтоб позволить себе выбирать кого пускать в свое заведение, а кого нет. Да, к удивлению многих выехавших богатые люди в Украине тоже есть и их достаточно много и они не обязательно какие-то воры или преступники, у которых нет морали и которым наплевать на принципы.



Точно!

ШпиЁнка!

Специально проникла из Израиля с целью сделать контрольную закупку, скажем, тирамису с капучинно и таким образом проникнуть в самую главную военную тайну.

"Штирлиц не мог понять что его выдает - или буденовка или волочащийся сзади парашют". Точно!ШпиЁнка!Специально проникла из Израиля с целью сделать контрольную закупку, скажем, тирамису с капучинно и таким образом проникнуть в самую главную военную тайну."Штирлиц не мог понять что его выдает - или буденовка или волочащийся сзади парашют". rjkz

Повідомлень: 17040 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8462 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2025 22:23 akurt



Мабуть саме дороге пиво в Європі...







Відпочивав в Болгарії році в 2017-2018… В Созополі.

В Лідлі місцеве (а також румунське) пиво було точно дешевше ніж в супермаркетах України))

Я порівнюю звичайне бутилізоване, по 1-2.5 літри. Розливні Крафти та інші смачні порівнювати недоречно, там діапазон цін дуже широкий, включно в залежності від місця де його подали. Відпочивав в Болгарії році в 2017-2018… В Созополі.В Лідлі місцеве (а також румунське) пиво було точно дешевше ніж в супермаркетах України))Я порівнюю звичайне бутилізоване, по 1-2.5 літри. Розливні Крафти та інші смачні порівнювати недоречно, там діапазон цін дуже широкий, включно в залежності від місця де його подали. Hotab Повідомлень: 14189 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2025 22:42 С 24 минуты. Практически Маями.

Проезжал этим летом по той набережной.

https://youtu.be/DFOiu1j47D8?si=7eqUmciYjR5xC_Rn Bolt Повідомлень: 3313 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2025 22:48 Bolt написав: С 24 минуты. Практически Маями.

Проезжал этим летом по той набережной.

https://youtu.be/DFOiu1j47D8?si=7eqUmciYjR5xC_Rn С 24 минуты. Практически Маями.Проезжал этим летом по той набережной.

Ух , наче знов побував))

Вдень там дуже тісно. (Я про нічне місто) Ух , наче знов побував))Вдень там дуже тісно. (Я про нічне місто) Hotab Повідомлень: 14189 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2025 23:35 Hotab написав: Bolt написав: С 24 минуты. Практически Маями.

Проезжал этим летом по той набережной.

https://youtu.be/DFOiu1j47D8?si=7eqUmciYjR5xC_Rn С 24 минуты. Практически Маями.Проезжал этим летом по той набережной.

Ух , наче знов побував))

Вдень там дуже тісно. (Я про нічне місто) Ух , наче знов побував))Вдень там дуже тісно. (Я про нічне місто)

Я коли там їхав не було багато людей. Я коли там їхав не було багато людей. Bolt Повідомлень: 3313 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 05:03 Re: Еміграція, заробітчанство Был в Болгарии лет 10 назад.

Впечатления не фонтан.

Как в Крыму начала 00-х побывал.

Включая сервис и отношение.

Но вот недавно задался вопросом, если, скажем, лет через 10+ дети станут на ноги, а я наоборот, то может в какую-то страну на недорогое проживание свалить?

Трудно, конечно, прогнозировать, но сейчас вся Европа выглядит как потенциальное поле боя. Балканы традиционно неусточивый в этом плане регион.

Помнится, было время, популярно было в Грузии покупать запасной аэродром.

Сейчас, думаю, все не однозначно.

А у кого-то остались дома и квартиры в Крыму.

Тоже на старости лет хотели старые кости греть.

Таким образом, исключаем страны б.совка - у рашки планы всех или присоединить обратно взад или уничтожить.

Исключаем БВ -там вечная война.

Исключаем, не удивляемся, большинство стран Европы - фактически БВ приехал к ним.

Индо-Тихоокеанский регион - сейсмически неустойчив.

Я боюсь цунами.

Африка - отпадает по понятным причинам.

Австралия? Может быть, хоть и самый жаркий континент. Но это не про дешево.

У кого-то есть другой глобус? rjkz

Повідомлень: 17040 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8462 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2577257825792580 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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