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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2578257925802581
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 06:26

  rjkz написав:Был в Болгарии лет 10 назад.
Впечатления не фонтан.
Как в Крыму начала 00-х побывал.
Включая сервис и отношение.
Но вот недавно задался вопросом, если, скажем, лет через 10+ дети станут на ноги, а я наоборот, то может в какую-то страну на недорогое проживание свалить?
Трудно, конечно, прогнозировать, но сейчас вся Европа выглядит как потенциальное поле боя. Балканы традиционно неусточивый в этом плане регион.
Помнится, было время, популярно было в Грузии покупать запасной аэродром.
Сейчас, думаю, все не однозначно.
А у кого-то остались дома и квартиры в Крыму.
Тоже на старости лет хотели старые кости греть.
Таким образом, исключаем страны б.совка - у рашки планы всех или присоединить обратно взад или уничтожить.
Исключаем БВ -там вечная война.
Исключаем, не удивляемся, большинство стран Европы - фактически БВ приехал к ним.
Индо-Тихоокеанский регион - сейсмически неустойчив.
Я боюсь цунами.
Африка - отпадает по понятным причинам.
Австралия? Может быть, хоть и самый жаркий континент. Но это не про дешево.
У кого-то есть другой глобус?

В Австралии жарко только в центре страны,по восточному побережью где и живёт большинство населения климат как в Лондоне с той разницей что в Лондоне 9 месяцев зима,3- лето,а в Мельбурне или Сиднее наоборот. В Брисбене гораздо теплее т.к.ближе к экватору и дальше от южного полюса.
В Тасмании и Новой Зеландии холоднее.
Но с эмиграцией у вас вряд ли получится - там сейчас очень жёсткие законы в сравнении с той же Канадой хотя на сегодняшний день это одна из немногих стран победившего белого расизма,но для жителей Украины получить ПМЖ как беженцам сейчас наиболее благоприятная ситуация при условии что есть тот кто будет это оформлять внутри страны и быть гарантом и у вас есть турвиза.
Но зачем вам дёргаться если Трамп снова сделает Америку великой?
Востаннє редагувалось shapo в Сер 29 січ, 2025 06:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 06:32

Помнится, когда-то попался мне на глаза рейтинг стран для переезда на пенсии.
Если мне склероз не изменяет, на первом месте там оказался Эквадор.
Все эти рейтинги, конечно, туфта, но присмотреться к центральной Америке стоит.
Сибарит
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  #<1 ... 2578257925802581
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