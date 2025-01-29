Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2578257925802581 Додано: Сер 29 січ, 2025 06:26 rjkz написав: Был в Болгарии лет 10 назад.

Впечатления не фонтан.

Как в Крыму начала 00-х побывал.

Включая сервис и отношение.

Но вот недавно задался вопросом, если, скажем, лет через 10+ дети станут на ноги, а я наоборот, то может в какую-то страну на недорогое проживание свалить?

Трудно, конечно, прогнозировать, но сейчас вся Европа выглядит как потенциальное поле боя. Балканы традиционно неусточивый в этом плане регион.

Помнится, было время, популярно было в Грузии покупать запасной аэродром.

Сейчас, думаю, все не однозначно.

А у кого-то остались дома и квартиры в Крыму.

Тоже на старости лет хотели старые кости греть.

Таким образом, исключаем страны б.совка - у рашки планы всех или присоединить обратно взад или уничтожить.

Исключаем БВ -там вечная война.

Исключаем, не удивляемся, большинство стран Европы - фактически БВ приехал к ним.

Индо-Тихоокеанский регион - сейсмически неустойчив.

Я боюсь цунами.

Африка - отпадает по понятным причинам.

Австралия? Может быть, хоть и самый жаркий континент. Но это не про дешево.

У кого-то есть другой глобус? Был в Болгарии лет 10 назад.Впечатления не фонтан.Как в Крыму начала 00-х побывал.Включая сервис и отношение.Но вот недавно задался вопросом, если, скажем, лет через 10+ дети станут на ноги, а я наоборот, то может в какую-то страну на недорогое проживание свалить?Трудно, конечно, прогнозировать, но сейчас вся Европа выглядит как потенциальное поле боя. Балканы традиционно неусточивый в этом плане регион.Помнится, было время, популярно было в Грузии покупать запасной аэродром.Сейчас, думаю, все не однозначно.А у кого-то остались дома и квартиры в Крыму.Тоже на старости лет хотели старые кости греть.Таким образом, исключаем страны б.совка - у рашки планы всех или присоединить обратно взад или уничтожить.Исключаем БВ -там вечная война.Исключаем, не удивляемся, большинство стран Европы - фактически БВ приехал к ним.Индо-Тихоокеанский регион - сейсмически неустойчив.Я боюсь цунами.Африка - отпадает по понятным причинам.Австралия? Может быть, хоть и самый жаркий континент. Но это не про дешево.У кого-то есть другой глобус?

В Австралии жарко только в центре страны,по восточному побережью где и живёт большинство населения климат как в Лондоне с той разницей что в Лондоне 9 месяцев зима,3- лето,а в Мельбурне или Сиднее наоборот. В Брисбене гораздо теплее т.к.ближе к экватору и дальше от южного полюса.

В Тасмании и Новой Зеландии холоднее.

Но с эмиграцией у вас вряд ли получится - там сейчас очень жёсткие законы в сравнении с той же Канадой хотя на сегодняшний день это одна из немногих стран победившего белого расизма,но для жителей Украины получить ПМЖ как беженцам сейчас наиболее благоприятная ситуация при условии что есть тот кто будет это оформлять внутри страны и быть гарантом и у вас есть турвиза.

Но зачем вам дёргаться если Трамп снова сделает Америку великой? В Австралии жарко только в центре страны,по восточному побережью где и живёт большинство населения климат как в Лондоне с той разницей что в Лондоне 9 месяцев зима,3- лето,а в Мельбурне или Сиднее наоборот. В Брисбене гораздо теплее т.к.ближе к экватору и дальше от южного полюса.В Тасмании и Новой Зеландии холоднее.Но с эмиграцией у вас вряд ли получится - там сейчас очень жёсткие законы в сравнении с той же Канадой хотя на сегодняшний день это одна из немногих стран победившего белого расизма,но для жителей Украины получить ПМЖ как беженцам сейчас наиболее благоприятная ситуация при условии что есть тот кто будет это оформлять внутри страны и быть гарантом и у вас есть турвиза.Но зачем вам дёргаться если Трамп снова сделает Америку великой? Востаннє редагувалось shapo в Сер 29 січ, 2025 06:34, всього редагувалось 1 раз. shapo Повідомлень: 4802 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 820 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 06:32 Помнится, когда-то попался мне на глаза рейтинг стран для переезда на пенсии.

Если мне склероз не изменяет, на первом месте там оказался Эквадор.

Все эти рейтинги, конечно, туфта, но присмотреться к центральной Америке стоит. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7712 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6406 раз. Подякували: 21394 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2578257925802581 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless