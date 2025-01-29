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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2578257925802581 Додано: Сер 29 січ, 2025 06:26 rjkz написав: Был в Болгарии лет 10 назад.

Впечатления не фонтан.

Как в Крыму начала 00-х побывал.

Включая сервис и отношение.

Но вот недавно задался вопросом, если, скажем, лет через 10+ дети станут на ноги, а я наоборот, то может в какую-то страну на недорогое проживание свалить?

Трудно, конечно, прогнозировать, но сейчас вся Европа выглядит как потенциальное поле боя. Балканы традиционно неусточивый в этом плане регион.

Помнится, было время, популярно было в Грузии покупать запасной аэродром.

Сейчас, думаю, все не однозначно.

А у кого-то остались дома и квартиры в Крыму.

Тоже на старости лет хотели старые кости греть.

Таким образом, исключаем страны б.совка - у рашки планы всех или присоединить обратно взад или уничтожить.

Исключаем БВ -там вечная война.

Исключаем, не удивляемся, большинство стран Европы - фактически БВ приехал к ним.

Индо-Тихоокеанский регион - сейсмически неустойчив.

Я боюсь цунами.

Африка - отпадает по понятным причинам.

Австралия? Может быть, хоть и самый жаркий континент. Но это не про дешево.

У кого-то есть другой глобус? Был в Болгарии лет 10 назад.Впечатления не фонтан.Как в Крыму начала 00-х побывал.Включая сервис и отношение.Но вот недавно задался вопросом, если, скажем, лет через 10+ дети станут на ноги, а я наоборот, то может в какую-то страну на недорогое проживание свалить?Трудно, конечно, прогнозировать, но сейчас вся Европа выглядит как потенциальное поле боя. Балканы традиционно неусточивый в этом плане регион.Помнится, было время, популярно было в Грузии покупать запасной аэродром.Сейчас, думаю, все не однозначно.А у кого-то остались дома и квартиры в Крыму.Тоже на старости лет хотели старые кости греть.Таким образом, исключаем страны б.совка - у рашки планы всех или присоединить обратно взад или уничтожить.Исключаем БВ -там вечная война.Исключаем, не удивляемся, большинство стран Европы - фактически БВ приехал к ним.Индо-Тихоокеанский регион - сейсмически неустойчив.Я боюсь цунами.Африка - отпадает по понятным причинам.Австралия? Может быть, хоть и самый жаркий континент. Но это не про дешево.У кого-то есть другой глобус?

В Австралии жарко только в центре страны,по восточному побережью где и живёт большинство населения климат как в Лондоне с той разницей что в Лондоне 9 месяцев зима,3- лето,а в Мельбурне или Сиднее наоборот. В Брисбене гораздо теплее т.к.ближе к экватору и дальше от южного полюса.

В Тасмании и Новой Зеландии холоднее.

Но с эмиграцией у вас вряд ли получится - там сейчас очень жёсткие законы в сравнении с той же Канадой хотя на сегодняшний день это одна из немногих стран победившего белого расизма,но для жителей Украины получить ПМЖ как беженцам сейчас наиболее благоприятная ситуация при условии что есть тот кто будет это оформлять внутри страны и быть гарантом и у вас есть турвиза.

Но зачем вам дёргаться если Трамп снова сделает Америку великой? В Австралии жарко только в центре страны,по восточному побережью где и живёт большинство населения климат как в Лондоне с той разницей что в Лондоне 9 месяцев зима,3- лето,а в Мельбурне или Сиднее наоборот. В Брисбене гораздо теплее т.к.ближе к экватору и дальше от южного полюса.В Тасмании и Новой Зеландии холоднее.Но с эмиграцией у вас вряд ли получится - там сейчас очень жёсткие законы в сравнении с той же Канадой хотя на сегодняшний день это одна из немногих стран победившего белого расизма,но для жителей Украины получить ПМЖ как беженцам сейчас наиболее благоприятная ситуация при условии что есть тот кто будет это оформлять внутри страны и быть гарантом и у вас есть турвиза.Но зачем вам дёргаться если Трамп снова сделает Америку великой? Востаннє редагувалось shapo в Сер 29 січ, 2025 06:34, всього редагувалось 1 раз. shapo Повідомлень: 4802 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 820 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 06:32 Помнится, когда-то попался мне на глаза рейтинг стран для переезда на пенсии.

Если мне склероз не изменяет, на первом месте там оказался Эквадор.

Все эти рейтинги, конечно, туфта, но присмотреться к центральной Америке стоит. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7713 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6406 раз. Подякували: 21394 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 07:40 rjkz написав: Был в Болгарии лет 10 назад.

Впечатления не фонтан.

Как в Крыму начала 00-х побывал.

Включая сервис и отношение.

Но вот недавно задался вопросом, если, скажем, лет через 10+ дети станут на ноги, а я наоборот, то может в какую-то страну на недорогое проживание свалить?

Трудно, конечно, прогнозировать, но сейчас вся Европа выглядит как потенциальное поле боя. Балканы традиционно неусточивый в этом плане регион.

Помнится, было время, популярно было в Грузии покупать запасной аэродром.

Сейчас, думаю, все не однозначно.

А у кого-то остались дома и квартиры в Крыму.

Тоже на старости лет хотели старые кости греть.

Таким образом, исключаем страны б.совка - у рашки планы всех или присоединить обратно взад или уничтожить.

Исключаем БВ -там вечная война.

Исключаем, не удивляемся, большинство стран Европы - фактически БВ приехал к ним.

Индо-Тихоокеанский регион - сейсмически неустойчив.

Я боюсь цунами.

Африка - отпадает по понятным причинам.

Австралия? Может быть, хоть и самый жаркий континент. Но это не про дешево.

У кого-то есть другой глобус? Был в Болгарии лет 10 назад.Впечатления не фонтан.Как в Крыму начала 00-х побывал.Включая сервис и отношение.Но вот недавно задался вопросом, если, скажем, лет через 10+ дети станут на ноги, а я наоборот, то может в какую-то страну на недорогое проживание свалить?Трудно, конечно, прогнозировать, но сейчас вся Европа выглядит как потенциальное поле боя. Балканы традиционно неусточивый в этом плане регион.Помнится, было время, популярно было в Грузии покупать запасной аэродром.Сейчас, думаю, все не однозначно.А у кого-то остались дома и квартиры в Крыму.Тоже на старости лет хотели старые кости греть.Таким образом, исключаем страны б.совка - у рашки планы всех или присоединить обратно взад или уничтожить.Исключаем БВ -там вечная война.Исключаем, не удивляемся, большинство стран Европы - фактически БВ приехал к ним.Индо-Тихоокеанский регион - сейсмически неустойчив.Я боюсь цунами.Африка - отпадает по понятным причинам.Австралия? Может быть, хоть и самый жаркий континент. Но это не про дешево.У кого-то есть другой глобус?



Вы бы к Чили присмотрелись - весьма хорошая страна с отличными людьми, хорошим климатом, нормальным развитием и экономикой…

Бывал там несколько раз в городах Тальхахуано и Вальпараисо - очень понравилось.

Будем надеятся, что Трамп не узнает о ее существовании и там все останется спокойно и далее… Вы бы к Чили присмотрелись - весьма хорошая страна с отличными людьми, хорошим климатом, нормальным развитием и экономикой…Бывал там несколько раз в городах Тальхахуано и Вальпараисо - очень понравилось.Будем надеятся, что Трамп не узнает о ее существовании и там все останется спокойно и далее… mazurkevych

Повідомлень: 73 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 49 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 08:08 mazurkevych написав: rjkz написав: Был в Болгарии лет 10 назад.

Впечатления не фонтан.

Как в Крыму начала 00-х побывал.

Включая сервис и отношение.

Но вот недавно задался вопросом, если, скажем, лет через 10+ дети станут на ноги, а я наоборот, то может в какую-то страну на недорогое проживание свалить?

Трудно, конечно, прогнозировать, но сейчас вся Европа выглядит как потенциальное поле боя. Балканы традиционно неусточивый в этом плане регион.

Помнится, было время, популярно было в Грузии покупать запасной аэродром.

Сейчас, думаю, все не однозначно.

А у кого-то остались дома и квартиры в Крыму.

Тоже на старости лет хотели старые кости греть.

Таким образом, исключаем страны б.совка - у рашки планы всех или присоединить обратно взад или уничтожить.

Исключаем БВ -там вечная война.

Исключаем, не удивляемся, большинство стран Европы - фактически БВ приехал к ним.

Индо-Тихоокеанский регион - сейсмически неустойчив.

Я боюсь цунами.

Африка - отпадает по понятным причинам.

Австралия? Может быть, хоть и самый жаркий континент. Но это не про дешево.

У кого-то есть другой глобус? Был в Болгарии лет 10 назад.Впечатления не фонтан.Как в Крыму начала 00-х побывал.Включая сервис и отношение.Но вот недавно задался вопросом, если, скажем, лет через 10+ дети станут на ноги, а я наоборот, то может в какую-то страну на недорогое проживание свалить?Трудно, конечно, прогнозировать, но сейчас вся Европа выглядит как потенциальное поле боя. Балканы традиционно неусточивый в этом плане регион.Помнится, было время, популярно было в Грузии покупать запасной аэродром.Сейчас, думаю, все не однозначно.А у кого-то остались дома и квартиры в Крыму.Тоже на старости лет хотели старые кости греть.Таким образом, исключаем страны б.совка - у рашки планы всех или присоединить обратно взад или уничтожить.Исключаем БВ -там вечная война.Исключаем, не удивляемся, большинство стран Европы - фактически БВ приехал к ним.Индо-Тихоокеанский регион - сейсмически неустойчив.Я боюсь цунами.Африка - отпадает по понятным причинам.Австралия? Может быть, хоть и самый жаркий континент. Но это не про дешево.У кого-то есть другой глобус?



Вы бы к Чили присмотрелись - весьма хорошая страна с отличными людьми, хорошим климатом, нормальным развитием и экономикой…

Бывал там несколько раз в городах Тальхахуано и Вальпараисо - очень понравилось.

Будем надеятся, что Трамп не узнает о ее существовании и там все останется спокойно и далее… Вы бы к Чили присмотрелись - весьма хорошая страна с отличными людьми, хорошим климатом, нормальным развитием и экономикой…Бывал там несколько раз в городах Тальхахуано и Вальпараисо - очень понравилось.Будем надеятся, что Трамп не узнает о ее существовании и там все останется спокойно и далее…

Трамп по любому туда полезет, там самые большие залежи меди. Маску на моторы для Тесоы нужно. Трамп по любому туда полезет, там самые большие залежи меди. Маску на моторы для Тесоы нужно. Bolt Повідомлень: 3317 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 08:22 rjkz написав: Был в Болгарии лет 10 назад.

Впечатления не фонтан.

Как в Крыму начала 00-х побывал.

Включая сервис и отношение.

Но вот недавно задался вопросом, если, скажем, лет через 10+ дети станут на ноги, а я наоборот, то может в какую-то страну на недорогое проживание свалить?

Трудно, конечно, прогнозировать, но сейчас вся Европа выглядит как потенциальное поле боя. Балканы традиционно неусточивый в этом плане регион.

Помнится, было время, популярно было в Грузии покупать запасной аэродром.

Сейчас, думаю, все не однозначно.

А у кого-то остались дома и квартиры в Крыму.

Тоже на старости лет хотели старые кости греть.

Таким образом, исключаем страны б.совка - у рашки планы всех или присоединить обратно взад или уничтожить.

Исключаем БВ -там вечная война.

Исключаем, не удивляемся, большинство стран Европы - фактически БВ приехал к ним.

Индо-Тихоокеанский регион - сейсмически неустойчив.

Я боюсь цунами.

Африка - отпадает по понятным причинам.

Австралия? Может быть, хоть и самый жаркий континент. Но это не про дешево.

У кого-то есть другой глобус? Был в Болгарии лет 10 назад.Впечатления не фонтан.Как в Крыму начала 00-х побывал.Включая сервис и отношение.Но вот недавно задался вопросом, если, скажем, лет через 10+ дети станут на ноги, а я наоборот, то может в какую-то страну на недорогое проживание свалить?Трудно, конечно, прогнозировать, но сейчас вся Европа выглядит как потенциальное поле боя. Балканы традиционно неусточивый в этом плане регион.Помнится, было время, популярно было в Грузии покупать запасной аэродром.Сейчас, думаю, все не однозначно.А у кого-то остались дома и квартиры в Крыму.Тоже на старости лет хотели старые кости греть.Таким образом, исключаем страны б.совка - у рашки планы всех или присоединить обратно взад или уничтожить.Исключаем БВ -там вечная война.Исключаем, не удивляемся, большинство стран Европы - фактически БВ приехал к ним.Индо-Тихоокеанский регион - сейсмически неустойчив.Я боюсь цунами.Африка - отпадает по понятным причинам.Австралия? Может быть, хоть и самый жаркий континент. Но это не про дешево.У кого-то есть другой глобус?



Был бы "фонтан" - стоила б раз в полтора-два дороже.

Что плохого в Крыму нулевых ? Что вас так потрясло?

Про Грузию не знаю кем надо быть чтобы лезть в расхераченную страну , на краю географии. Наверное те же люди что ждали в евронатовской Болгарии за ее цены "фонтан".

Грузия , как и Украина по всем классификациям Маккиндера, Спикмана,Хаттингтона - православный Хартленд, и майндсете западных концептуалов однозначно в зоне интересов Москвы, чтобы там они не вещали на публику. И никакие радикальные реформаторы типа Саакашвили или Черновола из альтернативной истории ничего не изменят

Балканы как и Турция, это уже "Римленд" хоть и не западного христианства,но уже не все так однозначно. Может стрельнуть, а может и нет. Но Запад будет стараються опекать этот регион и гасить прблемы быстро , считая более-менее своим

Италия,Австрия и западнее - там всегда будет "лад та спокій", если сами себя блм-лгбт не угробят Был бы "фонтан" - стоила б раз в полтора-два дороже.Что плохого в Крыму нулевых ? Что вас так потрясло?Про Грузию не знаю кем надо быть чтобы лезть в расхераченную страну , на краю географии. Наверное те же люди что ждали в евронатовской Болгарии за ее цены "фонтан".Грузия , как и Украина по всем классификациям Маккиндера, Спикмана,Хаттингтона - православный Хартленд, и майндсете западных концептуалов однозначно в зоне интересов Москвы, чтобы там они не вещали на публику. И никакие радикальные реформаторы типа Саакашвили или Черновола из альтернативной истории ничего не изменятБалканы как и Турция, это уже "Римленд" хоть и не западного христианства,но уже не все так однозначно. Может стрельнуть, а может и нет. Но Запад будет стараються опекать этот регион и гасить прблемы быстро , считая более-менее своимИталия,Австрия и западнее - там всегда будет "лад та спокій", если сами себя блм-лгбт не угробят fox767676 Повідомлень: 2717 З нами з: 13.06.20 Подякував: 346 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 09:10 rjkz написав: Был в Болгарии лет 10 назад.

Впечатления не фонтан.

Как в Крыму начала 00-х побывал.

Включая сервис и отношение.

Но вот недавно задался вопросом, если, скажем, лет через 10+ дети станут на ноги, а я наоборот, то может в какую-то страну на недорогое проживание свалить?

Трудно, конечно, прогнозировать, но сейчас вся Европа выглядит как потенциальное поле боя. Балканы традиционно неусточивый в этом плане регион.

Помнится, было время, популярно было в Грузии покупать запасной аэродром.

Сейчас, думаю, все не однозначно.

А у кого-то остались дома и квартиры в Крыму.

Тоже на старости лет хотели старые кости греть.

Таким образом, исключаем страны б.совка - у рашки планы всех или присоединить обратно взад или уничтожить.

Исключаем БВ -там вечная война.

Исключаем, не удивляемся, большинство стран Европы - фактически БВ приехал к ним.

Индо-Тихоокеанский регион - сейсмически неустойчив.

Я боюсь цунами.

Африка - отпадает по понятным причинам.

Австралия? Может быть, хоть и самый жаркий континент. Но это не про дешево.

У кого-то есть другой глобус? Был в Болгарии лет 10 назад.Впечатления не фонтан.Как в Крыму начала 00-х побывал.Включая сервис и отношение.Но вот недавно задался вопросом, если, скажем, лет через 10+ дети станут на ноги, а я наоборот, то может в какую-то страну на недорогое проживание свалить?Трудно, конечно, прогнозировать, но сейчас вся Европа выглядит как потенциальное поле боя. Балканы традиционно неусточивый в этом плане регион.Помнится, было время, популярно было в Грузии покупать запасной аэродром.Сейчас, думаю, все не однозначно.А у кого-то остались дома и квартиры в Крыму.Тоже на старости лет хотели старые кости греть.Таким образом, исключаем страны б.совка - у рашки планы всех или присоединить обратно взад или уничтожить.Исключаем БВ -там вечная война.Исключаем, не удивляемся, большинство стран Европы - фактически БВ приехал к ним.Индо-Тихоокеанский регион - сейсмически неустойчив.Я боюсь цунами.Африка - отпадает по понятным причинам.Австралия? Может быть, хоть и самый жаркий континент. Но это не про дешево.У кого-то есть другой глобус?

Беріть Італію, середину-південь. Після Наполеона I по факту одна ціла країна (чужий "сапог" проходив по країні тільки пару років при ІІ світовій війні - це раз за 200 років). Мігрантів в середині-півдні мало, є море і гори, нерухомість дешева. Єдине що треба для проживання (великий мінус) - паспорт країни ЄС і італійська B1 . Беріть Італію, середину-південь. Після Наполеона I по факту одна ціла країна (чужий "сапог" проходив по країні тільки пару років при ІІ світовій війні - це раз за 200 років). Мігрантів в середині-півдні мало, є море і гори, нерухомість дешева. Єдине що треба для проживання (великий мінус) - паспорт країни ЄС і італійська B1 BIGor

Повідомлень: 9794 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1406 раз. Подякували: 1826 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 10:41 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Был в Болгарии лет 10 назад.

Впечатления не фонтан.

Как в Крыму начала 00-х побывал.

Включая сервис и отношение.

Но вот недавно задался вопросом, если, скажем, лет через 10+ дети станут на ноги, а я наоборот, то может в какую-то страну на недорогое проживание свалить?

Трудно, конечно, прогнозировать, но сейчас вся Европа выглядит как потенциальное поле боя. Балканы традиционно неусточивый в этом плане регион.

Помнится, было время, популярно было в Грузии покупать запасной аэродром.

Сейчас, думаю, все не однозначно.

А у кого-то остались дома и квартиры в Крыму.

Тоже на старости лет хотели старые кости греть.

Таким образом, исключаем страны б.совка - у рашки планы всех или присоединить обратно взад или уничтожить.

Исключаем БВ -там вечная война.

Исключаем, не удивляемся, большинство стран Европы - фактически БВ приехал к ним.

Индо-Тихоокеанский регион - сейсмически неустойчив.

Я боюсь цунами.

Африка - отпадает по понятным причинам.

Австралия? Может быть, хоть и самый жаркий континент. Но это не про дешево.

У кого-то есть другой глобус? Маврикій? Маврикій? Faceless

Модератор Повідомлень: 35693 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1464 раз. Подякували: 8127 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 11:13 Дуже правильні міркування від rjkz.

Просто супер!

1. Ну принаймні не Болгарія, хоча вона стала реально трохи кращою в останній 2-3 роки. Але я порівняв дві речі: просто жахливий стан столиці - Софія - ну прямо циганські трущоби - із станом сільського господарства, куди - безумвоно - вкладають гроші олігархи всього світу. Бо всім їсти хочеться. Всі лани ретельно засаджено оброблено і все «вищій клас».

Але ви там жити не зможете.

2. В грудні вояж із США через Лондон в Італію здійснило подружжя наших українців. Їм дуже не сподобалося: весь час були суцільні проблеми: затримки рейсів, втрачені валізи і в Мілані, і в Лондоні, і таке інше. Повернулися із словами про те, що в Італії вони б не жили.

До цього у них були трохи романтичні бажання щодо Данії. Але вже замовкли. Я був в Копенгагені в червні 2024 року - було цікаво, але не більше.

В травні те подружжя прибуде у Францію (вже були там декілька разів). Подивимося, що скажуть.

3. Після США всі країни Європи здаються: а) дуже дешевими за проживанням (готелі по 40-75€ і це може бути 4*) та харчуванням (як правило в кафе/ресторанах головні блюда в діапазоні 16…24€). б) менш зарегульоване життя (навіть з точки зору парковок для авто).

4. У вашому переліку немає країни, на яку б я точно звернув увагу: Нова Зеландія. Придивіться. Серед «екзотичних» країн: придивіться до Колумбіі. В 2024 році власником маєтку там став син приятеля - вже громадянин США, але українець. Я вам скажу, що серед розумних людей на світі важко зустріти більш розумну людину. Людина, яка не робить похибок в житті. А починав із власника 2-к квартири в обласному центрі України. Так ось купив собі маєток саме в Колумбії.

Придивіться також. akurt

Повідомлень: 10505 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3896 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 11:26 Re: Еміграція, заробітчанство Із моїх знайомих одного життя занесло в Уругвай. Каже, що копія України і тому йому дуже подобається. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4858 З нами з: 29.07.22 Подякував: 789 раз. Подякували: 584 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 11:34 akurt написав: Дуже правильні міркування від rjkz.

Просто супер!

1. Ну принаймні не Болгарія, хоча вона стала реально трохи кращою в останній 2-3 роки. Але я порівняв дві речі: просто жахливий стан столиці - Софія - ну прямо циганські трущоби - із станом сільського господарства, куди - безумвоно - вкладають гроші олігархи всього світу. Бо всім їсти хочеться. Всі лани ретельно засаджено оброблено і все «вищій клас».

Але ви там жити не зможете.

2. В грудні вояж із США через Лондон в Італію здійснило подружжя наших українців. Їм дуже не сподобалося: весь час були суцільні проблеми: затримки рейсів, втрачені валізи і в Мілані, і в Лондоні, і таке інше. Повернулися із словами про те, що в Італії вони б не жили.

До цього у них були трохи романтичні бажання щодо Данії. Але вже замовкли. Я був в Копенгагені в червні 2024 року - було цікаво, але не більше.

В травні те подружжя прибуде у Францію (вже були там декілька разів). Подивимося, що скажуть.

3. Після США всі країни Європи здаються: а) дуже дешевими за проживанням (готелі по 40-75€ і це може бути 4*) та харчуванням (як правило в кафе/ресторанах головні блюда в діапазоні 16…24€). б) менш зарегульоване життя (навіть з точки зору парковок для авто).

4. У вашому переліку немає країни, на яку б я точно звернув увагу: Нова Зеландія. Придивіться. Серед «екзотичних» країн: придивіться до Колумбіі. В 2024 році власником маєтку там став син приятеля - вже громадянин США, але українець. Я вам скажу, що серед розумних людей на світі важко зустріти більш розумну людину. Людина, яка не робить похибок в житті. А починав із власника 2-к квартири в обласному центрі України. Так ось купив собі маєток саме в Колумбії.

Придивіться також. Дуже правильні міркування від rjkz.Просто супер!1. Ну принаймні не Болгарія, хоча вона стала реально трохи кращою в останній 2-3 роки. Але я порівняв дві речі: просто жахливий стан столиці - Софія - ну прямо циганські трущоби - із станом сільського господарства, куди - безумвоно - вкладають гроші олігархи всього світу. Бо всім їсти хочеться. Всі лани ретельно засаджено оброблено і все «вищій клас».Але ви там жити не зможете.2. В грудні вояж із США через Лондон в Італію здійснило подружжя наших українців. Їм дуже не сподобалося: весь час були суцільні проблеми: затримки рейсів, втрачені валізи і в Мілані, і в Лондоні, і таке інше. Повернулися із словами про те, що в Італії вони б не жили.До цього у них були трохи романтичні бажання щодо Данії. Але вже замовкли. Я був в Копенгагені в червні 2024 року - було цікаво, але не більше.В травні те подружжя прибуде у Францію (вже були там декілька разів). Подивимося, що скажуть.3. Після США всі країни Європи здаються: а) дуже дешевими за проживанням (готелі по 40-75€ і це може бути 4*) та харчуванням (як правило в кафе/ресторанах головні блюда в діапазоні 16…24€). б) менш зарегульоване життя (навіть з точки зору парковок для авто).4. У вашому переліку немає країни, на яку б я точно звернув увагу: Нова Зеландія. Придивіться. Серед «екзотичних» країн: придивіться до Колумбіі. В 2024 році власником маєтку там став син приятеля - вже громадянин США, але українець. Я вам скажу, що серед розумних людей на світі важко зустріти більш розумну людину. Людина, яка не робить похибок в житті. А починав із власника 2-к квартири в обласному центрі України. Так ось купив собі маєток саме в Колумбії.Придивіться також.

Декілька раз ночував в Софії. Такого звездеца в плані готелів, я ніде не бачив.

В двохкімнатному номері за 150 левів(то десь років 6-7 тому), одна з дверей трималась на одній петлі, сток в душовій кабінці був забитий. На інікухні вся стінка була в плямах. І в мікрохвильова, таке враження, що барана смажили.

Я людина не вибаглива, тож ми просто переночували і виїхали. Той готель зручний тим,, що знаходився менше ніж км від найбільшого в Софії ТЦ на вулиці Чорний верх, двічі ночував в Смартготелі на Алдаманській і раз в Монтесіто зручного тим, що поруч з кільцевої і відразу на Русе можна було виїжджати.

Гірші готелі, здається, тільки в Будапешті. Декілька раз ночував в Софії. Такого звездеца в плані готелів, я ніде не бачив.В двохкімнатному номері за 150 левів(то десь років 6-7 тому), одна з дверей трималась на одній петлі, сток в душовій кабінці був забитий. На інікухні вся стінка була в плямах. І в мікрохвильова, таке враження, що барана смажили.Я людина не вибаглива, тож ми просто переночували і виїхали. Той готель зручний тим,, що знаходився менше ніж км від найбільшого в Софії ТЦ на вулиці Чорний верх, двічі ночував в Смартготелі на Алдаманській і раз в Монтесіто зручного тим, що поруч з кільцевої і відразу на Русе можна було виїжджати.Гірші готелі, здається, тільки в Будапешті. Bolt Повідомлень: 3317 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2578257925802581 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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