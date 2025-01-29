Antras написав:Колумбия для американца,это все равно что советовать в пасть к тигру.И вообще любой белый может не успеть объяснить местной гопоте что он не американец.
В НЗеландии весь денежный люд уже собрался с начала войны-бункеры роют.Для обычного пенса задорого будет.
А ви знаєте, про Колумбію я би вам можливо і повірив, але ви там ніколи в житті не були і можна писати що завгодно.
В мене критерій інший - якщо українець, який одночасно громадянин США, був там декілька разів та купив саме там маєток, то це щось та значить.
Я не можу все розказувати, але в нього в одному із штатів такий маєток, що ви собі і на картинці уявити не можете. Все побудовано «з нуля» за власним проєктом. Говорив, що обійшовся в 1 000 000$.
Гадаю, що про Нову Зеландію трохи помиляєтеся.
Я в повідомленні вище хотів дописати, щоби наші люди звернули увагу на університети для своїх дітей там. Навчання англійською, помірні ціни, європейське населення. Дуже жорстка візова система, але для студентів - надають.
Я ту систему навчання вивчав досить ретельно років 10 тому - вже подробиці забув, оновлювати знання не буду, але хто шукає в світі цікавий варіант навчання та працевлаштування дітей - рекомендую почати вивчати.
Серед недоліків: жорстка візова система та дорогі авіаквитки.