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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2579258025812582
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 12:02

  akurt написав:б я точно звернув увагу: Нова Зеландія. Придивіться. Серед «екзотичних» країн: придивіться до Колумбіі. .


Колумбия для американца,это все равно что советовать в пасть к тигру.И вообще любой белый может не успеть объяснить местной гопоте что он не американец.

В НЗеландии весь денежный люд уже собрался с начала войны-бункеры роют.Для обычного пенса задорого будет.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:04

  rjkz написав:У кого-то есть другой глобус?

Мальта. Кто ее на карте найдет, чтобы нападать? Да и море вокруг. И недорого, вроде.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:25

Antras написав:Колумбия для американца,это все равно что советовать в пасть к тигру.И вообще любой белый может не успеть объяснить местной гопоте что он не американец.

В НЗеландии весь денежный люд уже собрался с начала войны-бункеры роют.Для обычного пенса задорого будет.


А ви знаєте, про Колумбію я би вам можливо і повірив, але ви там ніколи в житті не були і можна писати що завгодно.
В мене критерій інший - якщо українець, який одночасно громадянин США, був там декілька разів та купив саме там маєток, то це щось та значить.
Я не можу все розказувати, але в нього в одному із штатів такий маєток, що ви собі і на картинці уявити не можете. Все побудовано «з нуля» за власним проєктом. Говорив, що обійшовся в 1 000 000$.

Гадаю, що про Нову Зеландію трохи помиляєтеся.
Я в повідомленні вище хотів дописати, щоби наші люди звернули увагу на університети для своїх дітей там. Навчання англійською, помірні ціни, європейське населення. Дуже жорстка візова система, але для студентів - надають.
Я ту систему навчання вивчав досить ретельно років 10 тому - вже подробиці забув, оновлювати знання не буду, але хто шукає в світі цікавий варіант навчання та працевлаштування дітей - рекомендую почати вивчати.
Серед недоліків: жорстка візова система та дорогі авіаквитки.
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  #<1 ... 2579258025812582
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