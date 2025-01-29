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#<1 ... 2579258025812582 Додано: Сер 29 січ, 2025 12:02 akurt написав: б я точно звернув увагу: Нова Зеландія. Придивіться. Серед «екзотичних» країн: придивіться до Колумбіі. . б я точно звернув увагу: Нова Зеландія. Придивіться. Серед «екзотичних» країн: придивіться до Колумбіі. .



Колумбия для американца,это все равно что советовать в пасть к тигру.И вообще любой белый может не успеть объяснить местной гопоте что он не американец.



В НЗеландии весь денежный люд уже собрался с начала войны-бункеры роют.Для обычного пенса задорого будет. Колумбия для американца,это все равно что советовать в пасть к тигру.И вообще любой белый может не успеть объяснить местной гопоте что он не американец.В НЗеландии весь денежный люд уже собрался с начала войны-бункеры роют.Для обычного пенса задорого будет. Antras Повідомлень: 11 З нами з: 17.12.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 13:04 rjkz написав: У кого-то есть другой глобус? У кого-то есть другой глобус?

Мальта. Кто ее на карте найдет, чтобы нападать? Да и море вокруг. И недорого, вроде. Мальта. Кто ее на карте найдет, чтобы нападать? Да и море вокруг. И недорого, вроде. Gastarbaiter Повідомлень: 3566 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 13:25 Antras написав: Колумбия для американца,это все равно что советовать в пасть к тигру.И вообще любой белый может не успеть объяснить местной гопоте что он не американец.



В НЗеландии весь денежный люд уже собрался с начала войны-бункеры роют.Для обычного пенса задорого будет.



А ви знаєте, про Колумбію я би вам можливо і повірив, але ви там ніколи в житті не були і можна писати що завгодно.

В мене критерій інший - якщо українець, який одночасно громадянин США, був там декілька разів та купив саме там маєток, то це щось та значить.

Я не можу все розказувати, але в нього в одному із штатів такий маєток, що ви собі і на картинці уявити не можете. Все побудовано «з нуля» за власним проєктом. Говорив, що обійшовся в 1 000 000$.



Про Нову Зеландію.

Я в повідомленні вище хотів дописати, щоби наші люди звернули увагу на університети для своїх дітей там. Навчання англійською, помірні ціни, європейське населення. Дуже жорстка візова система, але для студентів - надають.

Я ту систему навчання вивчав досить ретельно років 10 тому - вже подробиці забув, оновлювати знання не буду, але хто шукає в світі цікавий варіант навчання та працевлаштування дітей - рекомендую почати вивчати.

Серед недоліків: жорстка візова система та дорогі авіаквитки. А ви знаєте, про Колумбію я би вам можливо і повірив, але ви там ніколи в житті не були і можна писати що завгодно.В мене критерій інший - якщо українець, який одночасно громадянин США, був там декілька разів та купив саме там маєток, то це щось та значить.Я не можу все розказувати, але в нього в одному із штатів такий маєток, що ви собі і на картинці уявити не можете. Все побудовано «з нуля» за власним проєктом. Говорив, що обійшовся в 1 000 000$.Про Нову Зеландію.Я в повідомленні вище хотів дописати, щоби наші люди звернули увагу на університети для своїх дітей там. Навчання англійською, помірні ціни, європейське населення. Дуже жорстка візова система, але для студентів - надають.Я ту систему навчання вивчав досить ретельно років 10 тому - вже подробиці забув, оновлювати знання не буду, але хто шукає в світі цікавий варіант навчання та працевлаштування дітей - рекомендую почати вивчати.Серед недоліків: жорстка візова система та дорогі авіаквитки. akurt

Повідомлень: 10506 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3896 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 14:16 mazurkevych написав: Вы бы к Чили присмотрелись - весьма хорошая страна с отличными людьми, хорошим климатом, нормальным развитием и экономикой…

Бывал там несколько раз в городах Тальхахуано и Вальпараисо - очень понравилось.

Будем надеятся, что Трамп не узнает о ее существовании и там все останется спокойно и далее… Вы бы к Чили присмотрелись - весьма хорошая страна с отличными людьми, хорошим климатом, нормальным развитием и экономикой…Бывал там несколько раз в городах Тальхахуано и Вальпараисо - очень понравилось.Будем надеятся, что Трамп не узнает о ее существовании и там все останется спокойно и далее…

У жены коллега из Чили. Говорит, у них там на улице нужно всегда начеку быть. Того и гляди кошелек или телефон уйдет. У жены коллега из Чили. Говорит, у них там на улице нужно всегда начеку быть. Того и гляди кошелек или телефон уйдет. Gastarbaiter Повідомлень: 3566 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 588 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2579258025812582 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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