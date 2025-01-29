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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2579258025812582
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 12:02

  akurt написав:б я точно звернув увагу: Нова Зеландія. Придивіться. Серед «екзотичних» країн: придивіться до Колумбіі. .


Колумбия для американца,это все равно что советовать в пасть к тигру.И вообще любой белый может не успеть объяснить местной гопоте что он не американец.

В НЗеландии весь денежный люд уже собрался с начала войны-бункеры роют.Для обычного пенса задорого будет.
Antras
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:04

  rjkz написав:У кого-то есть другой глобус?

Мальта. Кто ее на карте найдет, чтобы нападать? Да и море вокруг. И недорого, вроде.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:25

Antras написав:Колумбия для американца,это все равно что советовать в пасть к тигру.И вообще любой белый может не успеть объяснить местной гопоте что он не американец.

В НЗеландии весь денежный люд уже собрался с начала войны-бункеры роют.Для обычного пенса задорого будет.


А ви знаєте, про Колумбію я би вам можливо і повірив, але ви там ніколи в житті не були і можна писати що завгодно.
В мене критерій інший - якщо українець, який одночасно громадянин США, був там декілька разів та купив саме там маєток, то це щось та значить.
Я не можу все розказувати, але в нього в одному із штатів такий маєток, що ви собі і на картинці уявити не можете. Все побудовано «з нуля» за власним проєктом. Говорив, що обійшовся в 1 000 000$.

Про Нову Зеландію.
Я в повідомленні вище хотів дописати, щоби наші люди звернули увагу на університети для своїх дітей там. Навчання англійською, помірні ціни, європейське населення. Дуже жорстка візова система, але для студентів - надають.
Я ту систему навчання вивчав досить ретельно років 10 тому - вже подробиці забув, оновлювати знання не буду, але хто шукає в світі цікавий варіант навчання та працевлаштування дітей - рекомендую почати вивчати.
Серед недоліків: жорстка візова система та дорогі авіаквитки.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:16

  mazurkevych написав:Вы бы к Чили присмотрелись - весьма хорошая страна с отличными людьми, хорошим климатом, нормальным развитием и экономикой…
Бывал там несколько раз в городах Тальхахуано и Вальпараисо - очень понравилось.
Будем надеятся, что Трамп не узнает о ее существовании и там все останется спокойно и далее…

У жены коллега из Чили. Говорит, у них там на улице нужно всегда начеку быть. Того и гляди кошелек или телефон уйдет.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:02

  akurt написав:
А ви знаєте, про Колумбію я би вам можливо і повірив, але ви там ніколи в житті не були і можна писати що завгодно.


Ууу как безапеляционно.93-00 г. довольно часто посещал,случались инциденты на улицах.


  akurt написав:В мене критерій інший - якщо українець, який одночасно громадянин США, був там декілька разів та купив саме там маєток, то це щось та значить.
Я не можу все розказувати, але в нього в одному із штатів такий маєток, що ви собі і на картинці уявити не можете. Все побудовано «з нуля» за власним проєктом. Говорив, що обійшовся в 1 000 000$.


Даже на картинке вообразить? :D Вот это да!
Може "щось" для вас и значит,а для меня он просто чудак.Ну такой вот мой критерий.
Antras
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:11

Так, зрозуміло: в Чилі не їдемо.
Правда, за даними одного блогера та мандрівника серед країн Латинської Америки Чилі - найбільш безпечна (!) країна і серед інших зовсім не фігурує в таблиці країн, де крадуть все підряд:
https://griphon.livejournal.com/307474.html
Він рахує, що більш небезпечними є інші країни, наприклад, Бразилія.

За даними Quotezone.co.uk найбільше всього крадіжок зазначених предметів відбувається в трьох країнах Європи: Італія, Франція та Іспанія (фіксується до 500 крадіжок на 1 мільйон туристів).
Далі йдуть по порядку: Німеччина,
Нідерланды (квартал «Червоних ліхтарів»), Португалія, Туреччина (район Султанахмет), Греція – 19 (Акрополь), Польщя (Краковський ринок), Ірландия (музей пива Гіннесс).

От, блін, вибери ось так країну для проживання…
Прямо проблема…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:15

  Antras написав:Даже на картинке вообразить? :D Вот это да!
Може "щось" для вас и значит,а для меня он просто чудак.Ну такой вот мой критерий.

Ну так що ж, це ж добре, що можете уявити, як «чудак» з України побудував за допомогою одної з найвідоміших фірм в США за власним проєктом будинок.
Не все маю право розказувати, але він хотів вкластися десь у 800 000$, але не вийшло.
Це - власний проєкт, термін будівництва - більше року. Площа 4000 кв.футів.
Уявляйте, якщо зможете. Я не проти.
«Чудаки» - вони різні бувають…
akurt
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  #<1 ... 2579258025812582
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