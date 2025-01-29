Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Antras написав:Колумбия для американца,это все равно что советовать в пасть к тигру.И вообще любой белый может не успеть объяснить местной гопоте что он не американец.
В НЗеландии весь денежный люд уже собрался с начала войны-бункеры роют.Для обычного пенса задорого будет.
А ви знаєте, про Колумбію я би вам можливо і повірив, але ви там ніколи в житті не були і можна писати що завгодно. В мене критерій інший - якщо українець, який одночасно громадянин США, був там декілька разів та купив саме там маєток, то це щось та значить. Я не можу все розказувати, але в нього в одному із штатів такий маєток, що ви собі і на картинці уявити не можете. Все побудовано «з нуля» за власним проєктом. Говорив, що обійшовся в 1 000 000$.
Про Нову Зеландію. Я в повідомленні вище хотів дописати, щоби наші люди звернули увагу на університети для своїх дітей там. Навчання англійською, помірні ціни, європейське населення. Дуже жорстка візова система, але для студентів - надають. Я ту систему навчання вивчав досить ретельно років 10 тому - вже подробиці забув, оновлювати знання не буду, але хто шукає в світі цікавий варіант навчання та працевлаштування дітей - рекомендую почати вивчати. Серед недоліків: жорстка візова система та дорогі авіаквитки.
mazurkevych написав:Вы бы к Чили присмотрелись - весьма хорошая страна с отличными людьми, хорошим климатом, нормальным развитием и экономикой… Бывал там несколько раз в городах Тальхахуано и Вальпараисо - очень понравилось. Будем надеятся, что Трамп не узнает о ее существовании и там все останется спокойно и далее…
У жены коллега из Чили. Говорит, у них там на улице нужно всегда начеку быть. Того и гляди кошелек или телефон уйдет.
akurt написав: А ви знаєте, про Колумбію я би вам можливо і повірив, але ви там ніколи в житті не були і можна писати що завгодно.
Ууу как безапеляционно.93-00 г. довольно часто посещал,случались инциденты на улицах.
akurt написав:В мене критерій інший - якщо українець, який одночасно громадянин США, був там декілька разів та купив саме там маєток, то це щось та значить. Я не можу все розказувати, але в нього в одному із штатів такий маєток, що ви собі і на картинці уявити не можете. Все побудовано «з нуля» за власним проєктом. Говорив, що обійшовся в 1 000 000$.
Даже на картинке вообразить? Вот это да! Може "щось" для вас и значит,а для меня он просто чудак.Ну такой вот мой критерий.
Так, зрозуміло: в Чилі не їдемо. Правда, за даними одного блогера та мандрівника серед країн Латинської Америки Чилі - найбільш безпечна (!) країна і серед інших зовсім не фігурує в таблиці країн, де крадуть все підряд: https://griphon.livejournal.com/307474.html Він рахує, що більш небезпечними є інші країни, наприклад, Бразилія.
За даними Quotezone.co.uk найбільше всього крадіжок зазначених предметів відбувається в трьох країнах Європи: Італія, Франція та Іспанія (фіксується до 500 крадіжок на 1 мільйон туристів). Далі йдуть по порядку: Німеччина, Нідерланды (квартал «Червоних ліхтарів»), Португалія, Туреччина (район Султанахмет), Греція – (Акрополь), Польщя (Краковський ринок), Ірландия (музей пива Гіннесс).
От, блін, вибери ось так країну для проживання… Прямо проблема…
Обікрасти можуть всюди… мене в Європі раз обікрали і це було на пляжі в Лас Пальмасі на Гранд Канаріа: поки купався випотрошили кишені в шортах на березі.
Так що поняття безпеки- теж штука субʼєктивна. Приміром, приходилось працювати в Пуерто Кортес в Гондурасі - колеги боялись в центр вийти, а я частенько бував і чудові спогади, хоч по трущобам не шастав… а в тій же Панамі - в Крістобалі чи Панама-сіті для білих та грінго безпечно, але якось ніяково бачити озброєних поліцейських мало не на кожному перехресті… Кожному своє…
Альтернативщик написав:akurt Краковский рынок - прям глаз резануло)) Вы вроде бывали здесь и сами можете оценить безопасность. Поэтому какой смысл в этих данных?
Я навів цитати з офіційний джерел. Що таке «Краківський ринок» - цікаве питання, бо знаю, що у Львові це нічого особливого, а де це в Польші - не знаю. Якщо це у Кракові - то я не був. Таким чином: я дав назву сайту, звідки це взяв. Вірити - чи не вірити - ваша справа. Така сама, як вірите в те, що в Чілі краще не мати ні мобільного телефона, ні грошей.
P.S. Я підтримую допис пана mazurkevych: де вас можуть обікрасти - так всюди. В будь-якій країні. Це не може бути критерієм для еміграції або вибором місця для проживання.