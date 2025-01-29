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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2579258025812582
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 12:02

  akurt написав:б я точно звернув увагу: Нова Зеландія. Придивіться. Серед «екзотичних» країн: придивіться до Колумбіі. .


Колумбия для американца,это все равно что советовать в пасть к тигру.И вообще любой белый может не успеть объяснить местной гопоте что он не американец.

В НЗеландии весь денежный люд уже собрался с начала войны-бункеры роют.Для обычного пенса задорого будет.
Antras
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:04

  rjkz написав:У кого-то есть другой глобус?

Мальта. Кто ее на карте найдет, чтобы нападать? Да и море вокруг. И недорого, вроде.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 13:25

Antras написав:Колумбия для американца,это все равно что советовать в пасть к тигру.И вообще любой белый может не успеть объяснить местной гопоте что он не американец.

В НЗеландии весь денежный люд уже собрался с начала войны-бункеры роют.Для обычного пенса задорого будет.


А ви знаєте, про Колумбію я би вам можливо і повірив, але ви там ніколи в житті не були і можна писати що завгодно.
В мене критерій інший - якщо українець, який одночасно громадянин США, був там декілька разів та купив саме там маєток, то це щось та значить.
Я не можу все розказувати, але в нього в одному із штатів такий маєток, що ви собі і на картинці уявити не можете. Все побудовано «з нуля» за власним проєктом. Говорив, що обійшовся в 1 000 000$.

Про Нову Зеландію.
Я в повідомленні вище хотів дописати, щоби наші люди звернули увагу на університети для своїх дітей там. Навчання англійською, помірні ціни, європейське населення. Дуже жорстка візова система, але для студентів - надають.
Я ту систему навчання вивчав досить ретельно років 10 тому - вже подробиці забув, оновлювати знання не буду, але хто шукає в світі цікавий варіант навчання та працевлаштування дітей - рекомендую почати вивчати.
Серед недоліків: жорстка візова система та дорогі авіаквитки.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:16

  mazurkevych написав:Вы бы к Чили присмотрелись - весьма хорошая страна с отличными людьми, хорошим климатом, нормальным развитием и экономикой…
Бывал там несколько раз в городах Тальхахуано и Вальпараисо - очень понравилось.
Будем надеятся, что Трамп не узнает о ее существовании и там все останется спокойно и далее…

У жены коллега из Чили. Говорит, у них там на улице нужно всегда начеку быть. Того и гляди кошелек или телефон уйдет.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:02

  akurt написав:
А ви знаєте, про Колумбію я би вам можливо і повірив, але ви там ніколи в житті не були і можна писати що завгодно.


Ууу как безапеляционно.93-00 г. довольно часто посещал,случались инциденты на улицах.


  akurt написав:В мене критерій інший - якщо українець, який одночасно громадянин США, був там декілька разів та купив саме там маєток, то це щось та значить.
Я не можу все розказувати, але в нього в одному із штатів такий маєток, що ви собі і на картинці уявити не можете. Все побудовано «з нуля» за власним проєктом. Говорив, що обійшовся в 1 000 000$.


Даже на картинке вообразить? :D Вот это да!
Може "щось" для вас и значит,а для меня он просто чудак.Ну такой вот мой критерий.
Antras
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:11

Так, зрозуміло: в Чилі не їдемо.
Правда, за даними одного блогера та мандрівника серед країн Латинської Америки Чилі - найбільш безпечна (!) країна і серед інших зовсім не фігурує в таблиці країн, де крадуть все підряд:
https://griphon.livejournal.com/307474.html
Він рахує, що більш небезпечними є інші країни, наприклад, Бразилія.

За даними Quotezone.co.uk найбільше всього крадіжок зазначених предметів відбувається в трьох країнах Європи: Італія, Франція та Іспанія (фіксується до 500 крадіжок на 1 мільйон туристів).
Далі йдуть по порядку: Німеччина,
Нідерланды (квартал «Червоних ліхтарів»), Португалія, Туреччина (район Султанахмет), Греція – (Акрополь), Польщя (Краковський ринок), Ірландия (музей пива Гіннесс).

От, блін, вибери ось так країну для проживання…
Прямо проблема…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:09

akurt
Краковский рынок - прям глаз резануло)) Вы вроде бывали здесь и сами можете оценить безопасность. Поэтому какой смысл в этих данных?
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:52

Обікрасти можуть всюди… мене в Європі раз обікрали і це було на пляжі в Лас Пальмасі на Гранд Канаріа: поки купався випотрошили кишені в шортах на березі.

Так що поняття безпеки- теж штука субʼєктивна.
Приміром, приходилось працювати в Пуерто Кортес в Гондурасі - колеги боялись в центр вийти, а я частенько бував і чудові спогади, хоч по трущобам не шастав… а в тій же Панамі - в Крістобалі чи Панама-сіті для білих та грінго безпечно, але якось ніяково бачити озброєних поліцейських мало не на кожному перехресті…
Кожному своє…
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:18

  Альтернативщик написав:akurt
Краковский рынок - прям глаз резануло)) Вы вроде бывали здесь и сами можете оценить безопасность. Поэтому какой смысл в этих данных?

Я навів цитати з офіційних джерел.
Що таке «Краківський ринок» - цікаве питання, бо знаю, що у Львові це нічого особливого, а де це в Польші - не знаю. Якщо це у Кракові - то я не був.
Таким чином: я дав назву сайту, звідки це взяв. Вірити - чи не вірити - ваша справа.
Така сама, як вірите в те, що в Чілі краще не мати ні мобільного телефона, ні грошей.

P.S. Я підтримую допис пана mazurkevych: де вас можуть обікрасти - так всюди. В будь-якій країні. Це не може бути критерієм для еміграції або вибором місця для проживання.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 00:20

Re: Еміграція, заробітчанство

Маєток это то что за службу дается вместе с должностью. Если сам построил, то это садиба
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  #<1 ... 2579258025812582
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