RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2580258125822583
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 04:04

Re: Еміграція, заробітчанство

Всем спасибо за мысли.
На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.
Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США.
С чего начал-то? Было обсуждение Болгарии.
Я вспомнил свой скромный и не очень приятный опыт.
Кстати, повторюсь, сервис очень не понравился.
Начиная от того, что забронированный апартотель был занят и нам пришлось полночи после дороги с 2-мя маленькими детьми сидеть практически на чемоданах в ожидании когда найдут кого-то кто решит наш вопрос, созваниваясь с турагентом, которая нам все это организовывала.
Заканчивая тем, что выехать пришлось на несколько часов раньше, потому что видите-ли автобус на аэропорт решили заполнять с нашей локации и полдня мы катались по городу, собирая остальных туристов. Кухня, которая была в той локации - откровенный отстой. Ходили в несколько кафе и ресторанчиков, в результате, начали покупать продукты в магазине и готовить в номере. Нафига такой отдых?
Ездили на несколько экскурсий...скукотище. Гиды ныли, что после вступления в Евросоюз жить стало тяжелее, цены выросли, работы нет, предприятия местные позакрывались. С бОльшим успехом могли провалятся на пляже.
Кстати, о пляже - типично крымский антураж.
Вонь, водоросли, грязь.
Закончилось все еще веселее - по приезду в аэропорт, выяснилось, что пассажиров больше чем мест. И нам было СКАЗАНО, не предложено. Взять отдного ребенка на руки. То, что у нас на всех были билеты, было воспринято с абсолютным безразличием. Хотя, справедливости ради, надо сказать что авиакомпания была украинская. Но кто накосячил - не знаю, и на стойке регистрации были болгары.
Дофига россиян. Машины на расийской регистрации. Много домов купленных росиянами, над ними 2 флага- бесик и болгарский, кстати очень похожи.
Из проезжающих машин орет расийский шансон.
Ну, в общем, Крым да и только.
В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.
Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.
Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17041
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8462 раз.
Подякували: 5332 раз.
 
Профіль
 
8
4
6
  #<1 ... 2580258125822583
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: es77 і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (567)
30.01.2025 00:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.