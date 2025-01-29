Всем спасибо за мысли.
На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.
Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США.
С чего начал-то? Было обсуждение Болгарии.
Я вспомнил свой скромный и не очень приятный опыт.
Кстати, повторюсь, сервис очень не понравился.
Начиная от того, что забронированный апартотель был занят и нам пришлось полночи после дороги с 2-мя маленькими детьми сидеть практически на чемоданах в ожидании когда найдут кого-то кто решит наш вопрос, созваниваясь с турагентом, которая нам все это организовывала.
Заканчивая тем, что выехать пришлось на несколько часов раньше, потому что видите-ли автобус на аэропорт решили заполнять с нашей локации и полдня мы катались по городу, собирая остальных туристов. Кухня, которая была в той локации - откровенный отстой. Ходили в несколько кафе и ресторанчиков, в результате, начали покупать продукты в магазине и готовить в номере. Нафига такой отдых?
Ездили на несколько экскурсий...скукотище. Гиды ныли, что после вступления в Евросоюз жить стало тяжелее, цены выросли, работы нет, предприятия местные позакрывались. С бОльшим успехом могли провалятся на пляже.
Кстати, о пляже - типично крымский антураж.
Вонь, водоросли, грязь.
Закончилось все еще веселее - по приезду в аэропорт, выяснилось, что пассажиров больше чем мест. И нам было СКАЗАНО, не предложено. Взять отдного ребенка на руки. То, что у нас на всех были билеты, было воспринято с абсолютным безразличием. Хотя, справедливости ради, надо сказать что авиакомпания была украинская. Но кто накосячил - не знаю, и на стойке регистрации были болгары.
Дофига россиян. Машины на расийской регистрации. Много домов купленных росиянами, над ними 2 флага- бесик и болгарский, кстати очень похожи.
Из проезжающих машин орет расийский шансон.
Ну, в общем, Крым да и только.
В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.
Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.
Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга.