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#<1 ... 2580258125822583 Додано: Чет 30 січ, 2025 04:04 Re: Еміграція, заробітчанство Всем спасибо за мысли.

На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.

Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США.

С чего начал-то? Было обсуждение Болгарии.

Я вспомнил свой скромный и не очень приятный опыт.

Кстати, повторюсь, сервис очень не понравился.

Начиная от того, что забронированный апартотель был занят и нам пришлось полночи после дороги с 2-мя маленькими детьми сидеть практически на чемоданах в ожидании когда найдут кого-то кто решит наш вопрос, созваниваясь с турагентом, которая нам все это организовывала.

Заканчивая тем, что выехать пришлось на несколько часов раньше, потому что видите-ли автобус на аэропорт решили заполнять с нашей локации и полдня мы катались по городу, собирая остальных туристов. Кухня, которая была в той локации - откровенный отстой. Ходили в несколько кафе и ресторанчиков, в результате, начали покупать продукты в магазине и готовить в номере. Нафига такой отдых?

Ездили на несколько экскурсий...скукотище. Гиды ныли, что после вступления в Евросоюз жить стало тяжелее, цены выросли, работы нет, предприятия местные позакрывались. С бОльшим успехом могли провалятся на пляже.

Кстати, о пляже - типично крымский антураж.

Вонь, водоросли, грязь.

Закончилось все еще веселее - по приезду в аэропорт, выяснилось, что пассажиров больше чем мест. И нам было СКАЗАНО, не предложено. Взять отдного ребенка на руки. То, что у нас на всех были билеты, было воспринято с абсолютным безразличием. Хотя, справедливости ради, надо сказать что авиакомпания была украинская. Но кто накосячил - не знаю, и на стойке регистрации были болгары.

Дофига россиян. Машины на расийской регистрации. Много домов купленных росиянами, над ними 2 флага- бесик и болгарский, кстати очень похожи.

Из проезжающих машин орет расийский шансон.

Ну, в общем, Крым да и только.

В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.

Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.

Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга. rjkz

Повідомлень: 17044 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8462 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 04:45 rjkz написав: В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.

Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.

Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга. В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга.

В Египте сервис часто довольно отстойный, но по сравнению с Крымом -да, как небо и земля. Но надо признать, что Красное Море затмевает все -я там плавал долгими часами и готов простить любые косяки сервиса за впечатления от дайвинга.

Если-бы местное население было менее прилипчиво и не пыталось ежеминутно тебе что-то впарить было-бы гораздо лучше. В Египте сервис часто довольно отстойный, но по сравнению с Крымом -да, как небо и земля. Но надо признать, что Красное Море затмевает все -я там плавал долгими часами и готов простить любые косяки сервиса за впечатления от дайвинга.Если-бы местное население было менее прилипчиво и не пыталось ежеминутно тебе что-то впарить было-бы гораздо лучше. es77 Повідомлень: 1026 З нами з: 06.12.13 Подякував: 144 раз. Подякували: 268 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 05:15 rjkz написав: Всем спасибо за мысли.

На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.

Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США. Всем спасибо за мысли.На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США.



А почему вы решили что выйдя на пенсию сможете получать ее полностью в любой точке мира?

Мой знакомый переехавший в Канаду на пмж в 2006 в возрасте 46 лет рассказывал года 3 назад ( до 24.02.2022 когда расстался с многими как и после 07.10.23) что пенсия ему светит в 1250 cad, а снимает квартиру в Торонто он за 1500. На мое предложение уехать в дешёвую страну ответил,что тогда он получит только треть от суммы,т к. там пенсия формируется из трёх частей.Также переезд в другую провинцию Канады ничего не давал.

Возможно,в США другая пенсионная система,но мне кажется что через 10 лет пенсии вообще могут стать анахронизмом как в конце 19 века когда их ввел Бисмарк - население стареет, а дефициты бюджетов пенсионных фондов растут А почему вы решили что выйдя на пенсию сможете получать ее полностью в любой точке мира?Мой знакомый переехавший в Канаду на пмж в 2006 в возрасте 46 лет рассказывал года 3 назад ( до 24.02.2022 когда расстался с многими как и после 07.10.23) что пенсия ему светит в 1250 cad, а снимает квартиру в Торонто он за 1500. На мое предложение уехать в дешёвую страну ответил,что тогда он получит только треть от суммы,т к. там пенсия формируется из трёх частей.Также переезд в другую провинцию Канады ничего не давал.Возможно,в США другая пенсионная система,но мне кажется что через 10 лет пенсии вообще могут стать анахронизмом как в конце 19 века когда их ввел Бисмарк - население стареет, а дефициты бюджетов пенсионных фондов растут shapo Повідомлень: 4804 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 05:27 es77 написав: rjkz написав: В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.

Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.

Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга. В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга.

В Египте сервис часто довольно отстойный, но по сравнению с Крымом -да, как небо и земля. Но надо признать, что Красное Море затмевает все -я там плавал долгими часами и готов простить любые косяки сервиса за впечатления от дайвинга.

Если-бы местное население было менее прилипчиво и не пыталось ежеминутно тебе что-то впарить было-бы гораздо лучше. В Египте сервис часто довольно отстойный, но по сравнению с Крымом -да, как небо и земля. Но надо признать, что Красное Море затмевает все -я там плавал долгими часами и готов простить любые косяки сервиса за впечатления от дайвинга.Если-бы местное население было менее прилипчиво и не пыталось ежеминутно тебе что-то впарить было-бы гораздо лучше.



Мы не сильно придирчивые, но Крым - это привет из совка.

С населением мы не пересекались. Видели только из окна автобуса.

Да, драка бедуинов за доллар удручала.

Но Карнакский храм и Долина царей....я до сих пор под впечатлением.

А дайвинг - это незабываемо.

А сервис сильно навязчивый тоже не нравится.

В принципе, мы там были один раз, в Хилтоне.

Может где-то хуже, не с чем сравнить.

Но намного лучше, чем в Болгарии. Мы не сильно придирчивые, но Крым - это привет из совка.С населением мы не пересекались. Видели только из окна автобуса.Да, драка бедуинов за доллар удручала.Но Карнакский храм и Долина царей....я до сих пор под впечатлением.А дайвинг - это незабываемо.А сервис сильно навязчивый тоже не нравится.В принципе, мы там были один раз, в Хилтоне.Может где-то хуже, не с чем сравнить.Но намного лучше, чем в Болгарии. rjkz

Повідомлень: 17044 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8462 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 06:10 shapo написав: rjkz написав: Всем спасибо за мысли.

На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.

Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США. Всем спасибо за мысли.На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США.



А почему вы решили что выйдя на пенсию сможете получать ее полностью в любой точке мира?

Мой знакомый переехавший в Канаду на пмж в 2006 в возрасте 46 лет рассказывал года 3 назад ( до 24.02.2022 когда расстался с многими как и после 07.10.23) что пенсия ему светит в 1250 cad, а снимает квартиру в Торонто он за 1500. На мое предложение уехать в дешёвую страну ответил,что тогда он получит только треть от суммы,т к. там пенсия формируется из трёх частей.Также переезд в другую провинцию Канады ничего не давал.

Возможно,в США другая пенсионная система,но мне кажется что через 10 лет пенсии вообще могут стать анахронизмом как в конце 19 века когда их ввел Бисмарк - население стареет, а дефициты бюджетов пенсионных фондов растут А почему вы решили что выйдя на пенсию сможете получать ее полностью в любой точке мира?Мой знакомый переехавший в Канаду на пмж в 2006 в возрасте 46 лет рассказывал года 3 назад ( до 24.02.2022 когда расстался с многими как и после 07.10.23) что пенсия ему светит в 1250 cad, а снимает квартиру в Торонто он за 1500. На мое предложение уехать в дешёвую страну ответил,что тогда он получит только треть от суммы,т к. там пенсия формируется из трёх частей.Также переезд в другую провинцию Канады ничего не давал.Возможно,в США другая пенсионная система,но мне кажется что через 10 лет пенсии вообще могут стать анахронизмом как в конце 19 века когда их ввел Бисмарк - население стареет, а дефициты бюджетов пенсионных фондов растут



СС пенсия мне светит очень небольшая. К тому-же она пока что существует до 2035 года.

Не слышал чтоббы ее выплачивали или нет в зависимости от места жительства.

Есть еще ССай. Вот его могут получать только при проживании в США.

Но это не пенсия. Фактически, это пособие по бедности.

Но что интересно, СС пенсия может быть и ниже ССай.

ЧЕловек, который получил низкую пенсию, может от нее отказаться в пользу ССай.

Еще есть другие пенсионные выплаты - персональные планы (401/403К, IRS, Roth IRS), пенсии от юнионов, может еще что-то.

Мне рассказывали, что много поляков, работавших в МТА, отработав 10 лет, уезжали в Польшу и по достижении пенсионного возраста, получали американские пенсии, что для Польши очень даже неплохо.

Для того, чтобы была более-менее СС, надо или много лет отработать или/и очень много зарабатывать. Но там методика подсчета такая, что лучше много лет.

У меня совсем уж много лет не получится. Надо что-то еще придумывать.

Кстати, возращаясь к теме о глобусе, в самих США есть локации с относительно невысокой стоимостью жизни, но не уверен, что там захочется жить.

Есть еще вариант, на котором остановили свой выбор "брайтоновские пенсы" - ССай, 8-я программа, фудстемпы, медикейд. Это надо быть формально бедным как церковная мышь - на счету не более 2 куе, никаких активов, никаких доп доходов.

Машина старая и дешевая (когда-то слышал, что не должна быть оценена дороже чем в 4 куе). Мне этот вариант не нравится.

Но изворотливость советских людей не знает пределов. Переоформляют все что есть на трасты (фактически свой карманный оффшор) и получают все эти бенефиты. СС пенсия мне светит очень небольшая. К тому-же она пока что существует до 2035 года.Не слышал чтоббы ее выплачивали или нет в зависимости от места жительства.Есть еще ССай. Вот его могут получать только при проживании в США.Но это не пенсия. Фактически, это пособие по бедности.Но что интересно, СС пенсия может быть и ниже ССай.ЧЕловек, который получил низкую пенсию, может от нее отказаться в пользу ССай.Еще есть другие пенсионные выплаты - персональные планы (401/403К, IRS, Roth IRS), пенсии от юнионов, может еще что-то.Мне рассказывали, что много поляков, работавших в МТА, отработав 10 лет, уезжали в Польшу и по достижении пенсионного возраста, получали американские пенсии, что для Польши очень даже неплохо.Для того, чтобы была более-менее СС, надо или много лет отработать или/и очень много зарабатывать. Но там методика подсчета такая, что лучше много лет.У меня совсем уж много лет не получится. Надо что-то еще придумывать.Кстати, возращаясь к теме о глобусе, в самих США есть локации с относительно невысокой стоимостью жизни, но не уверен, что там захочется жить.Есть еще вариант, на котором остановили свой выбор "брайтоновские пенсы" - ССай, 8-я программа, фудстемпы, медикейд. Это надо быть формально бедным как церковная мышь - на счету не более 2 куе, никаких активов, никаких доп доходов.Машина старая и дешевая (когда-то слышал, что не должна быть оценена дороже чем в 4 куе). Мне этот вариант не нравится.Но изворотливость советских людей не знает пределов. Переоформляют все что есть на трасты (фактически свой карманный оффшор) и получают все эти бенефиты. rjkz

Повідомлень: 17044 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8462 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 06:57 Это похоже на то,что я узнал в Израиле и от своего канадского знакомого. Пристойные пенсии получают или госслужащие,или при стаже не менее 30 лет,причем не просто стаже,а с отчислениями на личный пенсионный счёт. В Украине он существует с 2000, в Израиле с 2008, причем до 2008 эти отчисления были необязательны на чем многие и погорели и потому сидят на пособии по старости с добавлением в зависимости от счета в банке и свежести машины ещё и пособия по бедности забрав накопленные с 2008 пенсионные накопления и в этом не отличаясь от тех,кто не проработал в Израиле ни одного дня приехав в пенсионном возрасте shapo Повідомлень: 4804 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 07:20 shapo написав: Это похоже на то,что я узнал в Израиле и от своего канадского знакомого. Пристойные пенсии получают или госслужащие,или при стаже не менее 30 лет,причем не просто стаже,а с отчислениями на личный пенсионный счёт. В Украине он существует с 2000, в Израиле с 2008, причем до 2008 эти отчисления были необязательны на чем многие и погорели и потому сидят на пособии по старости с добавлением в зависимости от счета в банке и свежести машины ещё и пособия по бедности забрав накопленные с 2008 пенсионные накопления и в этом не отличаясь от тех,кто не проработал в Израиле ни одного дня приехав в пенсионном возрасте Это похоже на то,что я узнал в Израиле и от своего канадского знакомого. Пристойные пенсии получают или госслужащие,или при стаже не менее 30 лет,причем не просто стаже,а с отчислениями на личный пенсионный счёт. В Украине он существует с 2000, в Израиле с 2008, причем до 2008 эти отчисления были необязательны на чем многие и погорели и потому сидят на пособии по старости с добавлением в зависимости от счета в банке и свежести машины ещё и пособия по бедности забрав накопленные с 2008 пенсионные накопления и в этом не отличаясь от тех,кто не проработал в Израиле ни одного дня приехав в пенсионном возрасте



Фактически, есть пенсы, которые ни дня не проработали в США и получили ССай (было время, когда такое давали. Сейчас, чтобы получить ССАй надо все равно 40 кварталов проработать). Фактически, есть пенсы, которые ни дня не проработали в США и получили ССай (было время, когда такое давали. Сейчас, чтобы получить ССАй надо все равно 40 кварталов проработать). rjkz

Повідомлень: 17044 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8462 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2580258125822583 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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