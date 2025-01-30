RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2580258125822583
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 04:04

Re: Еміграція, заробітчанство

Всем спасибо за мысли.
На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.
Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США.
С чего начал-то? Было обсуждение Болгарии.
Я вспомнил свой скромный и не очень приятный опыт.
Кстати, повторюсь, сервис очень не понравился.
Начиная от того, что забронированный апартотель был занят и нам пришлось полночи после дороги с 2-мя маленькими детьми сидеть практически на чемоданах в ожидании когда найдут кого-то кто решит наш вопрос, созваниваясь с турагентом, которая нам все это организовывала.
Заканчивая тем, что выехать пришлось на несколько часов раньше, потому что видите-ли автобус на аэропорт решили заполнять с нашей локации и полдня мы катались по городу, собирая остальных туристов. Кухня, которая была в той локации - откровенный отстой. Ходили в несколько кафе и ресторанчиков, в результате, начали покупать продукты в магазине и готовить в номере. Нафига такой отдых?
Ездили на несколько экскурсий...скукотище. Гиды ныли, что после вступления в Евросоюз жить стало тяжелее, цены выросли, работы нет, предприятия местные позакрывались. С бОльшим успехом могли провалятся на пляже.
Кстати, о пляже - типично крымский антураж.
Вонь, водоросли, грязь.
Закончилось все еще веселее - по приезду в аэропорт, выяснилось, что пассажиров больше чем мест. И нам было СКАЗАНО, не предложено. Взять отдного ребенка на руки. То, что у нас на всех были билеты, было воспринято с абсолютным безразличием. Хотя, справедливости ради, надо сказать что авиакомпания была украинская. Но кто накосячил - не знаю, и на стойке регистрации были болгары.
Дофига россиян. Машины на расийской регистрации. Много домов купленных росиянами, над ними 2 флага- бесик и болгарский, кстати очень похожи.
Из проезжающих машин орет расийский шансон.
Ну, в общем, Крым да и только.
В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.
Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.
Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17044
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8462 раз.
Подякували: 5332 раз.
 
Профіль
 
8
4
6
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 04:45

  rjkz написав:В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.
Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.
Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга.

В Египте сервис часто довольно отстойный, но по сравнению с Крымом -да, как небо и земля. Но надо признать, что Красное Море затмевает все -я там плавал долгими часами и готов простить любые косяки сервиса за впечатления от дайвинга.
Если-бы местное население было менее прилипчиво и не пыталось ежеминутно тебе что-то впарить было-бы гораздо лучше.
es77
 
Повідомлень: 1026
З нами з: 06.12.13
Подякував: 144 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 05:15

  rjkz написав:Всем спасибо за мысли.
На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.
Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США.


А почему вы решили что выйдя на пенсию сможете получать ее полностью в любой точке мира?
Мой знакомый переехавший в Канаду на пмж в 2006 в возрасте 46 лет рассказывал года 3 назад ( до 24.02.2022 когда расстался с многими как и после 07.10.23) что пенсия ему светит в 1250 cad, а снимает квартиру в Торонто он за 1500. На мое предложение уехать в дешёвую страну ответил,что тогда он получит только треть от суммы,т к. там пенсия формируется из трёх частей.Также переезд в другую провинцию Канады ничего не давал.
Возможно,в США другая пенсионная система,но мне кажется что через 10 лет пенсии вообще могут стать анахронизмом как в конце 19 века когда их ввел Бисмарк - население стареет, а дефициты бюджетов пенсионных фондов растут
shapo
 
Повідомлень: 4805
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 05:27

  es77 написав:
  rjkz написав:В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.
Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.
Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга.

В Египте сервис часто довольно отстойный, но по сравнению с Крымом -да, как небо и земля. Но надо признать, что Красное Море затмевает все -я там плавал долгими часами и готов простить любые косяки сервиса за впечатления от дайвинга.
Если-бы местное население было менее прилипчиво и не пыталось ежеминутно тебе что-то впарить было-бы гораздо лучше.


Мы не сильно придирчивые, но Крым - это привет из совка.
С населением мы не пересекались. Видели только из окна автобуса.
Да, драка бедуинов за доллар удручала.
Но Карнакский храм и Долина царей....я до сих пор под впечатлением.
А дайвинг - это незабываемо.
А сервис сильно навязчивый тоже не нравится.
В принципе, мы там были один раз, в Хилтоне.
Может где-то хуже, не с чем сравнить.
Но намного лучше, чем в Болгарии.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17044
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8462 раз.
Подякували: 5332 раз.
 
Профіль
 
8
4
6
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 06:10

  shapo написав:
  rjkz написав:Всем спасибо за мысли.
На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.
Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США.


А почему вы решили что выйдя на пенсию сможете получать ее полностью в любой точке мира?
Мой знакомый переехавший в Канаду на пмж в 2006 в возрасте 46 лет рассказывал года 3 назад ( до 24.02.2022 когда расстался с многими как и после 07.10.23) что пенсия ему светит в 1250 cad, а снимает квартиру в Торонто он за 1500. На мое предложение уехать в дешёвую страну ответил,что тогда он получит только треть от суммы,т к. там пенсия формируется из трёх частей.Также переезд в другую провинцию Канады ничего не давал.
Возможно,в США другая пенсионная система,но мне кажется что через 10 лет пенсии вообще могут стать анахронизмом как в конце 19 века когда их ввел Бисмарк - население стареет, а дефициты бюджетов пенсионных фондов растут


СС пенсия мне светит очень небольшая. К тому-же она пока что существует до 2035 года.
Не слышал чтоббы ее выплачивали или нет в зависимости от места жительства.
Есть еще ССай. Вот его могут получать только при проживании в США.
Но это не пенсия. Фактически, это пособие по бедности.
Но что интересно, СС пенсия может быть и ниже ССай.
ЧЕловек, который получил низкую пенсию, может от нее отказаться в пользу ССай.
Еще есть другие пенсионные выплаты - персональные планы (401/403К, IRS, Roth IRS), пенсии от юнионов, может еще что-то.
Мне рассказывали, что много поляков, работавших в МТА, отработав 10 лет, уезжали в Польшу и по достижении пенсионного возраста, получали американские пенсии, что для Польши очень даже неплохо.
Для того, чтобы была более-менее СС, надо или много лет отработать или/и очень много зарабатывать. Но там методика подсчета такая, что лучше много лет.
У меня совсем уж много лет не получится. Надо что-то еще придумывать.
Кстати, возращаясь к теме о глобусе, в самих США есть локации с относительно невысокой стоимостью жизни, но не уверен, что там захочется жить.
Есть еще вариант, на котором остановили свой выбор "брайтоновские пенсы" - ССай, 8-я программа, фудстемпы, медикейд. Это надо быть формально бедным как церковная мышь - на счету не более 2 куе, никаких активов, никаких доп доходов.
Машина старая и дешевая (когда-то слышал, что не должна быть оценена дороже чем в 4 куе). Мне этот вариант не нравится.
Но изворотливость советских людей не знает пределов. Переоформляют все что есть на трасты (фактически свой карманный оффшор) и получают все эти бенефиты.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17044
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8462 раз.
Подякували: 5332 раз.
 
Профіль
 
8
4
6
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 06:57

Это похоже на то,что я узнал в Израиле и от своего канадского знакомого. Пристойные пенсии получают или госслужащие,или при стаже не менее 30 лет,причем не просто стаже,а с отчислениями на личный пенсионный счёт. В Украине он существует с 2000, в Израиле с 2008, причем до 2008 эти отчисления были необязательны на чем многие и погорели и потому сидят на пособии по старости с добавлением в зависимости от счета в банке и свежести машины ещё и пособия по бедности забрав накопленные с 2008 пенсионные накопления и в этом не отличаясь от тех,кто не проработал в Израиле ни одного дня приехав в пенсионном возрасте
shapo
 
Повідомлень: 4805
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 07:20

  shapo написав:Это похоже на то,что я узнал в Израиле и от своего канадского знакомого. Пристойные пенсии получают или госслужащие,или при стаже не менее 30 лет,причем не просто стаже,а с отчислениями на личный пенсионный счёт. В Украине он существует с 2000, в Израиле с 2008, причем до 2008 эти отчисления были необязательны на чем многие и погорели и потому сидят на пособии по старости с добавлением в зависимости от счета в банке и свежести машины ещё и пособия по бедности забрав накопленные с 2008 пенсионные накопления и в этом не отличаясь от тех,кто не проработал в Израиле ни одного дня приехав в пенсионном возрасте


Фактически, есть пенсы, которые ни дня не проработали в США и получили ССай (было время, когда такое давали. Сейчас, чтобы получить ССАй надо все равно 40 кварталов проработать).
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17044
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8462 раз.
Подякували: 5332 раз.
 
Профіль
 
8
4
6
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 08:28

  rjkz написав:
  shapo написав:Это похоже на то,что я узнал в Израиле и от своего канадского знакомого. Пристойные пенсии получают или госслужащие,или при стаже не менее 30 лет,причем не просто стаже,а с отчислениями на личный пенсионный счёт. В Украине он существует с 2000, в Израиле с 2008, причем до 2008 эти отчисления были необязательны на чем многие и погорели и потому сидят на пособии по старости с добавлением в зависимости от счета в банке и свежести машины ещё и пособия по бедности забрав накопленные с 2008 пенсионные накопления и в этом не отличаясь от тех,кто не проработал в Израиле ни одного дня приехав в пенсионном возрасте


Фактически, есть пенсы, которые ни дня не проработали в США и получили ССай (было время, когда такое давали. Сейчас, чтобы получить ССАй надо все равно 40 кварталов проработать).



40 кварталов это 10 лет,т.е. прибывшему в пенсионном возрасте и не проработавшем ни одного дня получается кроме фудстемпов, подачек от благотворительных фондов и медикейд ничего не светит.
Израиль в этом отношении более социалистическая страна и пособия по старости по их меркам и мизерные,но в сравнении с средней украинской пенсией заоблачные хотя сейчас по многим параметрам там цены начали сближаться
shapo
 
Повідомлень: 4805
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 10:09

Re: Еміграція, заробітчанство

Безумовний базовий дохід всіх зробить рівними.
Запам"ятайте цей твіт.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38146
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 10:13

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:У кого-то есть другой глобус?

Мальта. Кто ее на карте найдет, чтобы нападать? Да и море вокруг. И недорого, вроде.

Мальта якраз на межі мусульманського і християнського світів. Пам'ятаю там колись війська того самого Сулеймана (з Роксолани 🙂) та бербери з півночі Африки оточили острів, висадилися і до ноги винищили декілька міст. Фортеця встояла неймовірною доблестю її захисників, що у багато разів програвали в кількості.
П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 618
З нами з: 01.06.19
Подякував: 66 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 2580258125822583
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.