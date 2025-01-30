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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2025 04:04
Всем спасибо за мысли.
На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.
Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США.
С чего начал-то? Было обсуждение Болгарии.
Я вспомнил свой скромный и не очень приятный опыт.
Кстати, повторюсь, сервис очень не понравился.
Начиная от того, что забронированный апартотель был занят и нам пришлось полночи после дороги с 2-мя маленькими детьми сидеть практически на чемоданах в ожидании когда найдут кого-то кто решит наш вопрос, созваниваясь с турагентом, которая нам все это организовывала.
Заканчивая тем, что выехать пришлось на несколько часов раньше, потому что видите-ли автобус на аэропорт решили заполнять с нашей локации и полдня мы катались по городу, собирая остальных туристов. Кухня, которая была в той локации - откровенный отстой. Ходили в несколько кафе и ресторанчиков, в результате, начали покупать продукты в магазине и готовить в номере. Нафига такой отдых?
Ездили на несколько экскурсий...скукотище. Гиды ныли, что после вступления в Евросоюз жить стало тяжелее, цены выросли, работы нет, предприятия местные позакрывались. С бОльшим успехом могли провалятся на пляже.
Кстати, о пляже - типично крымский антураж.
Вонь, водоросли, грязь.
Закончилось все еще веселее - по приезду в аэропорт, выяснилось, что пассажиров больше чем мест. И нам было СКАЗАНО, не предложено. Взять отдного ребенка на руки. То, что у нас на всех были билеты, было воспринято с абсолютным безразличием. Хотя, справедливости ради, надо сказать что авиакомпания была украинская. Но кто накосячил - не знаю, и на стойке регистрации были болгары.
Дофига россиян. Машины на расийской регистрации. Много домов купленных росиянами, над ними 2 флага- бесик и болгарский, кстати очень похожи.
Из проезжающих машин орет расийский шансон.
Ну, в общем, Крым да и только.
В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.
Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.
Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 04:45
rjkz написав:
В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.
Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.
Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга.
В Египте сервис часто довольно отстойный, но по сравнению с Крымом -да, как небо и земля. Но надо признать, что Красное Море затмевает все -я там плавал долгими часами и готов простить любые косяки сервиса за впечатления от дайвинга.
Если-бы местное население было менее прилипчиво и не пыталось ежеминутно тебе что-то впарить было-бы гораздо лучше.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 05:15
rjkz написав:
Всем спасибо за мысли.
На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.
Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США.
А почему вы решили что выйдя на пенсию сможете получать ее полностью в любой точке мира?
Мой знакомый переехавший в Канаду на пмж в 2006 в возрасте 46 лет рассказывал года 3 назад ( до 24.02.2022 когда расстался с многими как и после 07.10.23) что пенсия ему светит в 1250 cad, а снимает квартиру в Торонто он за 1500. На мое предложение уехать в дешёвую страну ответил,что тогда он получит только треть от суммы,т к. там пенсия формируется из трёх частей.Также переезд в другую провинцию Канады ничего не давал.
Возможно,в США другая пенсионная система,но мне кажется что через 10 лет пенсии вообще могут стать анахронизмом как в конце 19 века когда их ввел Бисмарк - население стареет, а дефициты бюджетов пенсионных фондов растут
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Додано: Чет 30 січ, 2025 05:27
es77 написав: rjkz написав:
В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.
Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.
Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга.
В Египте сервис часто довольно отстойный, но по сравнению с Крымом -да, как небо и земля. Но надо признать, что Красное Море затмевает все -я там плавал долгими часами и готов простить любые косяки сервиса за впечатления от дайвинга.
Если-бы местное население было менее прилипчиво и не пыталось ежеминутно тебе что-то впарить было-бы гораздо лучше.
Мы не сильно придирчивые, но Крым - это привет из совка.
С населением мы не пересекались. Видели только из окна автобуса.
Да, драка бедуинов за доллар удручала.
Но Карнакский храм и Долина царей....я до сих пор под впечатлением.
А дайвинг - это незабываемо.
А сервис сильно навязчивый тоже не нравится.
В принципе, мы там были один раз, в Хилтоне.
Может где-то хуже, не с чем сравнить.
Но намного лучше, чем в Болгарии.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 06:10
shapo написав: rjkz написав:
Всем спасибо за мысли.
На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.
Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США.
А почему вы решили что выйдя на пенсию сможете получать ее полностью в любой точке мира?
Мой знакомый переехавший в Канаду на пмж в 2006 в возрасте 46 лет рассказывал года 3 назад ( до 24.02.2022 когда расстался с многими как и после 07.10.23) что пенсия ему светит в 1250 cad, а снимает квартиру в Торонто он за 1500. На мое предложение уехать в дешёвую страну ответил,что тогда он получит только треть от суммы,т к. там пенсия формируется из трёх частей.Также переезд в другую провинцию Канады ничего не давал.
Возможно,в США другая пенсионная система,но мне кажется что через 10 лет пенсии вообще могут стать анахронизмом как в конце 19 века когда их ввел Бисмарк - население стареет, а дефициты бюджетов пенсионных фондов растут
СС пенсия мне светит очень небольшая. К тому-же она пока что существует до 2035 года.
Не слышал чтоббы ее выплачивали или нет в зависимости от места жительства.
Есть еще ССай. Вот его могут получать только при проживании в США.
Но это не пенсия. Фактически, это пособие по бедности.
Но что интересно, СС пенсия может быть и ниже ССай.
ЧЕловек, который получил низкую пенсию, может от нее отказаться в пользу ССай.
Еще есть другие пенсионные выплаты - персональные планы (401/403К, IRS, Roth IRS), пенсии от юнионов, может еще что-то.
Мне рассказывали, что много поляков, работавших в МТА, отработав 10 лет, уезжали в Польшу и по достижении пенсионного возраста, получали американские пенсии, что для Польши очень даже неплохо.
Для того, чтобы была более-менее СС, надо или много лет отработать или/и очень много зарабатывать. Но там методика подсчета такая, что лучше много лет.
У меня совсем уж много лет не получится. Надо что-то еще придумывать.
Кстати, возращаясь к теме о глобусе, в самих США есть локации с относительно невысокой стоимостью жизни, но не уверен, что там захочется жить.
Есть еще вариант, на котором остановили свой выбор "брайтоновские пенсы" - ССай, 8-я программа, фудстемпы, медикейд. Это надо быть формально бедным как церковная мышь - на счету не более 2 куе, никаких активов, никаких доп доходов.
Машина старая и дешевая (когда-то слышал, что не должна быть оценена дороже чем в 4 куе). Мне этот вариант не нравится.
Но изворотливость советских людей не знает пределов. Переоформляют все что есть на трасты (фактически свой карманный оффшор) и получают все эти бенефиты.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 06:57
Это похоже на то,что я узнал в Израиле и от своего канадского знакомого. Пристойные пенсии получают или госслужащие,или при стаже не менее 30 лет,причем не просто стаже,а с отчислениями на личный пенсионный счёт. В Украине он существует с 2000, в Израиле с 2008, причем до 2008 эти отчисления были необязательны на чем многие и погорели и потому сидят на пособии по старости с добавлением в зависимости от счета в банке и свежести машины ещё и пособия по бедности забрав накопленные с 2008 пенсионные накопления и в этом не отличаясь от тех,кто не проработал в Израиле ни одного дня приехав в пенсионном возрасте
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Додано: Чет 30 січ, 2025 07:20
shapo написав:
Это похоже на то,что я узнал в Израиле и от своего канадского знакомого. Пристойные пенсии получают или госслужащие,или при стаже не менее 30 лет,причем не просто стаже,а с отчислениями на личный пенсионный счёт. В Украине он существует с 2000, в Израиле с 2008, причем до 2008 эти отчисления были необязательны на чем многие и погорели и потому сидят на пособии по старости с добавлением в зависимости от счета в банке и свежести машины ещё и пособия по бедности забрав накопленные с 2008 пенсионные накопления и в этом не отличаясь от тех,кто не проработал в Израиле ни одного дня приехав в пенсионном возрасте
Фактически, есть пенсы, которые ни дня не проработали в США и получили ССай (было время, когда такое давали. Сейчас, чтобы получить ССАй надо все равно 40 кварталов проработать).
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Додано: Чет 30 січ, 2025 08:28
rjkz написав: shapo написав:
Это похоже на то,что я узнал в Израиле и от своего канадского знакомого. Пристойные пенсии получают или госслужащие,или при стаже не менее 30 лет,причем не просто стаже,а с отчислениями на личный пенсионный счёт. В Украине он существует с 2000, в Израиле с 2008, причем до 2008 эти отчисления были необязательны на чем многие и погорели и потому сидят на пособии по старости с добавлением в зависимости от счета в банке и свежести машины ещё и пособия по бедности забрав накопленные с 2008 пенсионные накопления и в этом не отличаясь от тех,кто не проработал в Израиле ни одного дня приехав в пенсионном возрасте
Фактически, есть пенсы, которые ни дня не проработали в США и получили ССай (было время, когда такое давали. Сейчас, чтобы получить ССАй надо все равно 40 кварталов проработать).
40 кварталов это 10 лет,т.е. прибывшему в пенсионном возрасте и не проработавшем ни одного дня получается кроме фудстемпов, подачек от благотворительных фондов и медикейд ничего не светит.
Израиль в этом отношении более социалистическая страна и пособия по старости по их меркам и мизерные,но в сравнении с средней украинской пенсией заоблачные хотя сейчас по многим параметрам там цены начали сближаться
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Додано: Чет 30 січ, 2025 10:09
Безумовний базовий дохід всіх зробить рівними.
Запам"ятайте цей твіт.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 10:13
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
У кого-то есть другой глобус?
Мальта. Кто ее на карте найдет, чтобы нападать? Да и море вокруг. И недорого, вроде.
Мальта якраз на межі мусульманського і християнського світів. Пам'ятаю там колись війська того самого Сулеймана (з Роксолани 🙂) та бербери з півночі Африки оточили острів, висадилися і до ноги винищили декілька міст. Фортеця встояла неймовірною доблестю її захисників, що у багато разів програвали в кількості.
П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів
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