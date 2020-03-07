Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
The_Rebel написав:П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів
Давно я не спілкувався з одним з учасників нашого форуму, який збирався інвестувати в Парагвай. Частково давав він цікаву інфу. Квартира 1 bedroom в супер новому комплексі 127 000$. https://www.altius.com.py/more/more-del-sol/ Може відгукнеться…
akurt написав:Давно я не спілкувався з одним з учасників нашого форуму, який збирався інвестувати в Парагвай. Частково давав він цікаву інфу. Квартира 1 bedroom в супер новому комплексі 127 000$. https://www.altius.com.py/more/more-del-sol/ Може відгукнеться…
Цікава в цій країні доменна адреса, я вже грішним ділом подумав, що це з рунету Самому не довелося побувати в Південній Америці, але колишня подруга об'їздила майже всі країни ПА, то також їй дуже сподобалося місто Монтевідео (Уругвай). І економічно, і географічно, і історичні будівлі є, і дуже красиве, на березі Атлантичного океану.
2587715 написав:А не проще ли заработать на какую-то квартиру и сдавать ее за те же 1500CAD чем 10 лет ишачить на государство ради этого? К тому же квартиру можно по наследству передать, в отличии от пенсии
Почему-то за 15 лет он не смог заработать или влезть в ипотеку хотя одиночка и тратить кроме как на себя не на кого. При этом работал программером,неплохо зарабатывал и на счету что-то есть ( не интересовался сколько). Что касается квартиры как пенсионного обеспечения,то это беспроигрышный актив в безопасной стране или как минимум в мирное время - мои квартиры в Киеве и дом под Киевом потихоньку превращаются в пассив. Кроме того,многое зависит от законов по аренде и налогах на ленд- лорда. У знакомого уехавшего в эвакуацию в Кельн к дочке она снимает там уже 13 лет небольшую квартирку в центре и хозяин не имеет права повысить для нее арендную плату,только для нового жильца,так что профит тоже сомнительный
shapo написав:Что касается квартиры как пенсионного обеспечения,то это беспроигрышный актив в безопасной стране или как минимум в мирное время - мои квартиры в Киеве и дом под Киевом потихоньку превращаются в пассив. Кроме того,многое зависит от законов по аренде и налогах на ленд- лорда. У знакомого уехавшего в эвакуацию в Кельн к дочке она снимает там уже 13 лет небольшую квартирку в центре и хозяин не имеет права повысить для нее арендную плату,только для нового жильца,так что профит тоже сомнительный
А почему квартиры в Киеве превращаются в пассив? Их что невозможно сдать?
The_Rebel написав:П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів
Давно я не спілкувався з одним з учасників нашого форуму, який збирався інвестувати в Парагвай. Частково давав він цікаву інфу. Квартира 1 bedroom в супер новому комплексі 127 000$. https://www.altius.com.py/more/more-del-sol/ Може відгукнеться…
там такая нищета, что лучше подальше от них держаться
The_Rebel написав:П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів
Давно я не спілкувався з одним з учасників нашого форуму, який збирався інвестувати в Парагвай. Частково давав він цікаву інфу. Квартира 1 bedroom в супер новому комплексі 127 000$. https://www.altius.com.py/more/more-del-sol/ Може відгукнеться…
там такая нищета, что лучше подальше от них держаться
Парагвай зовсім не бідна країна. GDP by sector: agriculture: 17.9% industry: 27.7% services: 54.5% (2017 est.) Inflation (CPI) 3.7% (2020 est.) Population below poverty line Positive decrease 24.2% (2018) Positive decrease 17.0% on less than $5.50/day (2018) Gini coefficient Positive decrease 46.2 high (2018) Human Development Index Increase 0.731 high (2022)[10] (102nd) Steady 0.582 medium (94th) IHDI (2022) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Paraguay
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 січ, 2025 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Якщо така бідність, чому такі ціни?
Да какие там цены? На эйрбнб Парагвай раза в 2 дешевле Украины
К тому же уехать в Южную Америку и поселиться в стране не имеющей выхода к морю - это надо быть человеком большого ума.
Все эти дикие страны довольно опасны. В Европе всех кого нужно уже извели, а во всяких австралиях, америках и прочих зеландиях вполне можно прийдя с работы застать у себя во дворе какую-то дикую тварь доедающую твою собаку