#<1 ... 2582258325842585> Додано: Чет 30 січ, 2025 11:05 Re: Еміграція, заробітчанство А не проще ли заработать на какую-то квартиру и сдавать ее за те же 1500CAD чем 10 лет ишачить на государство ради этого? К тому же квартиру можно по наследству передать, в отличии от пенсии 2587715

П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів

Давно я не спілкувався з одним з учасників нашого форуму, який збирався інвестувати в Парагвай.

Частково давав він цікаву інфу.

Квартира 1 bedroom в супер новому комплексі 127 000$.

https://www.altius.com.py/more/more-del-sol/

Може відгукнеться…

akurt

Повідомлень: 10511 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3896 раз. Подякували: 1370 раз.

Давно я не спілкувався з одним з учасників нашого форуму, який збирався інвестувати в Парагвай.

Частково давав він цікаву інфу.

Квартира 1 bedroom в супер новому комплексі 127 000$.

https://www.altius.com.py/more/more-del-sol/

Може відгукнеться… Давно я не спілкувався з одним з учасників нашого форуму, який збирався інвестувати в Парагвай.Частково давав він цікаву інфу.Квартира 1 bedroom в супер новому комплексі 127 000$.Може відгукнеться… akurt

Повідомлень: 10511 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3896 раз. Подякували: 1370 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 11:30 akurt написав: Давно я не спілкувався з одним з учасників нашого форуму, який збирався інвестувати в Парагвай.

Частково давав він цікаву інфу.

Квартира 1 bedroom в супер новому комплексі 127 000$.

https://www.altius.com.py/more/more-del-sol/

Може відгукнеться… Давно я не спілкувався з одним з учасників нашого форуму, який збирався інвестувати в Парагвай.Частково давав він цікаву інфу.Квартира 1 bedroom в супер новому комплексі 127 000$.Може відгукнеться…

Цікава в цій країні доменна адреса, я вже грішним ділом подумав, що це з рунету

Цікава в цій країні доменна адреса, я вже грішним ділом подумав, що це з рунету

Самому не довелося побувати в Південній Америці, але колишня подруга об'їздила майже всі країни ПА, то також їй дуже сподобалося місто Монтевідео (Уругвай). І економічно, і географічно, і історичні будівлі є, і дуже красиве, на березі Атлантичного океану.

The_Rebel

Повідомлень: 620 З нами з: 01.06.19 Подякував: 66 раз. Подякували: 159 раз.

Повідомлень: 620 З нами з: 01.06.19 Подякував: 66 раз. Подякували: 159 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 11:31 2587715 написав: А не проще ли заработать на какую-то квартиру и сдавать ее за те же 1500CAD чем 10 лет ишачить на государство ради этого? К тому же квартиру можно по наследству передать, в отличии от пенсии А не проще ли заработать на какую-то квартиру и сдавать ее за те же 1500CAD чем 10 лет ишачить на государство ради этого? К тому же квартиру можно по наследству передать, в отличии от пенсии





Почему-то за 15 лет он не смог заработать или влезть в ипотеку хотя одиночка и тратить кроме как на себя не на кого. При этом работал программером,неплохо зарабатывал и на счету что-то есть ( не интересовался сколько).

Что касается квартиры как пенсионного обеспечения,то это беспроигрышный актив в безопасной стране или как минимум в мирное время - мои квартиры в Киеве и дом под Киевом потихоньку превращаются в пассив.

Кроме того,многое зависит от законов по аренде и налогах на ленд- лорда.

Почему-то за 15 лет он не смог заработать или влезть в ипотеку хотя одиночка и тратить кроме как на себя не на кого. При этом работал программером,неплохо зарабатывал и на счету что-то есть ( не интересовался сколько).

Что касается квартиры как пенсионного обеспечения,то это беспроигрышный актив в безопасной стране или как минимум в мирное время - мои квартиры в Киеве и дом под Киевом потихоньку превращаются в пассив.

Кроме того,многое зависит от законов по аренде и налогах на ленд- лорда.

У знакомого уехавшего в эвакуацию в Кельн к дочке она снимает там уже 13 лет небольшую квартирку в центре и хозяин не имеет права повысить для нее арендную плату,только для нового жильца,так что профит тоже сомнительный

shapo
Повідомлень: 4807 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 821 раз.

Кроме того,многое зависит от законов по аренде и налогах на ленд- лорда.

А почему квартиры в Киеве превращаются в пассив? Их что невозможно сдать?

2587715

Повідомлень: 164 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз.

Повідомлень: 164 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 11:46 akurt написав: The_Rebel написав: П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів

Давно я не спілкувався з одним з учасників нашого форуму, який збирався інвестувати в Парагвай.

Частково давав він цікаву інфу.

Квартира 1 bedroom в супер новому комплексі 127 000$.

https://www.altius.com.py/more/more-del-sol/

там такая нищета, что лучше подальше от них держаться

2587715

Повідомлень: 164 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз.

Повідомлень: 164 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 12:10 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: akurt написав: The_Rebel написав: П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів

Давно я не спілкувався з одним з учасників нашого форуму, який збирався інвестувати в Парагвай.

Частково давав він цікаву інфу.

Квартира 1 bedroom в супер новому комплексі 127 000$.

https://www.altius.com.py/more/more-del-sol/

Може відгукнеться… Давно я не спілкувався з одним з учасників нашого форуму, який збирався інвестувати в Парагвай.Частково давав він цікаву інфу.Квартира 1 bedroom в супер новому комплексі 127 000$.Може відгукнеться… там такая нищета, что лучше подальше от них держаться там такая нищета, что лучше подальше от них держаться

Якщо така бідність, чому такі ціни? Якщо така бідність, чому такі ціни? Faceless

Модератор Повідомлень: 35705 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1464 раз. Подякували: 8127 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 12:52

GDP by sector:

agriculture: 17.9%

industry: 27.7%

services: 54.5%

(2017 est.)

Inflation (CPI)

3.7% (2020 est.)

Population below poverty line

Positive decrease 24.2% (2018)

Positive decrease 17.0% on less than $5.50/day (2018)

Gini coefficient

Positive decrease 46.2 high (2018)

Human Development Index

Increase 0.731 high (2022)[10] (102nd)

Steady 0.582 medium (94th) IHDI (2022)

Парагвай зовсім не бідна країна.
GDP by sector:
agriculture: 17.9%
industry: 27.7%
services: 54.5%
(2017 est.)
Inflation (CPI)
3.7% (2020 est.)
Population below poverty line
Positive decrease 24.2% (2018)
Positive decrease 17.0% on less than $5.50/day (2018)
Gini coefficient
Positive decrease 46.2 high (2018)
Human Development Index
Increase 0.731 high (2022)[10] (102nd)
Steady 0.582 medium (94th) IHDI (2022)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Paraguay

akurt

Повідомлень: 10511 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3896 раз. Подякували: 1370 раз.

Повідомлень: 10511 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3896 раз. Подякували: 1370 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 12:57 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Якщо така бідність, чому такі ціни? Якщо така бідність, чому такі ціни? Да какие там цены? На эйрбнб Парагвай раза в 2 дешевле Украины



К тому же уехать в Южную Америку и поселиться в стране не имеющей выхода к морю - это надо быть человеком большого ума.



Да какие там цены? На эйрбнб Парагвай раза в 2 дешевле Украины

К тому же уехать в Южную Америку и поселиться в стране не имеющей выхода к морю - это надо быть человеком большого ума.

Все эти дикие страны довольно опасны. В Европе всех кого нужно уже извели, а во всяких австралиях, америках и прочих зеландиях вполне можно прийдя с работы застать у себя во дворе какую-то дикую тварь доедающую твою собаку

2587715

Повідомлень: 164 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз.

Ну так ось і порадьте учасникам форуму ваш особистий вибір. Поміркуємо разом.

akurt

Повідомлень: 10511 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3896 раз. Подякували: 1370 раз.

