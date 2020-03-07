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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2582258325842585>
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:05

Re: Еміграція, заробітчанство

А не проще ли заработать на какую-то квартиру и сдавать ее за те же 1500CAD чем 10 лет ишачить на государство ради этого? К тому же квартиру можно по наследству передать, в отличии от пенсии
2587715
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:15

  The_Rebel написав:П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів

Давно я не спілкувався з одним з учасників нашого форуму, який збирався інвестувати в Парагвай.
Частково давав він цікаву інфу.
Квартира 1 bedroom в супер новому комплексі 127 000$.
https://www.altius.com.py/more/more-del-sol/
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akurt
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:30

  akurt написав:Давно я не спілкувався з одним з учасників нашого форуму, який збирався інвестувати в Парагвай.
Частково давав він цікаву інфу.
Квартира 1 bedroom в супер новому комплексі 127 000$.
https://www.altius.com.py/more/more-del-sol/
Може відгукнеться…

Цікава в цій країні доменна адреса, я вже грішним ділом подумав, що це з рунету :)
Самому не довелося побувати в Південній Америці, але колишня подруга об'їздила майже всі країни ПА, то також їй дуже сподобалося місто Монтевідео (Уругвай). І економічно, і географічно, і історичні будівлі є, і дуже красиве, на березі Атлантичного океану.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:31

  2587715 написав:А не проще ли заработать на какую-то квартиру и сдавать ее за те же 1500CAD чем 10 лет ишачить на государство ради этого? К тому же квартиру можно по наследству передать, в отличии от пенсии



Почему-то за 15 лет он не смог заработать или влезть в ипотеку хотя одиночка и тратить кроме как на себя не на кого. При этом работал программером,неплохо зарабатывал и на счету что-то есть ( не интересовался сколько).
Что касается квартиры как пенсионного обеспечения,то это беспроигрышный актив в безопасной стране или как минимум в мирное время - мои квартиры в Киеве и дом под Киевом потихоньку превращаются в пассив.
Кроме того,многое зависит от законов по аренде и налогах на ленд- лорда.
У знакомого уехавшего в эвакуацию в Кельн к дочке она снимает там уже 13 лет небольшую квартирку в центре и хозяин не имеет права повысить для нее арендную плату,только для нового жильца,так что профит тоже сомнительный
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:Что касается квартиры как пенсионного обеспечения,то это беспроигрышный актив в безопасной стране или как минимум в мирное время - мои квартиры в Киеве и дом под Киевом потихоньку превращаются в пассив.
Кроме того,многое зависит от законов по аренде и налогах на ленд- лорда.
У знакомого уехавшего в эвакуацию в Кельн к дочке она снимает там уже 13 лет небольшую квартирку в центре и хозяин не имеет права повысить для нее арендную плату,только для нового жильца,так что профит тоже сомнительный
А почему квартиры в Киеве превращаются в пассив? Их что невозможно сдать?
2587715
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:46

  akurt написав:
  The_Rebel написав:П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів

Давно я не спілкувався з одним з учасників нашого форуму, який збирався інвестувати в Парагвай.
Частково давав він цікаву інфу.
Квартира 1 bedroom в супер новому комплексі 127 000$.
https://www.altius.com.py/more/more-del-sol/
Може відгукнеться…
там такая нищета, что лучше подальше от них держаться
2587715
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:10

Re: Еміграція, заробітчанство

2587715 написав:
  akurt написав:
  The_Rebel написав:П.с. Підтримую дописувачів вище про Південну Америку, додав би ще Аргентину. Бо навіть Блумберг пише, що намічається нова Ялта (США, Китай, росія) і все йде до того, що великі держави будуть знову ділити світ нехтуючи інтересами малих країн. І якраз Південна Америка знаходиться на відносно безпечній відстані від усіх цих 3х військових монстрів

Давно я не спілкувався з одним з учасників нашого форуму, який збирався інвестувати в Парагвай.
Частково давав він цікаву інфу.
Квартира 1 bedroom в супер новому комплексі 127 000$.
https://www.altius.com.py/more/more-del-sol/
Може відгукнеться…
там такая нищета, что лучше подальше от них держаться

Якщо така бідність, чому такі ціни?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:52

Парагвай зовсім не бідна країна.
GDP by sector:
agriculture: 17.9%
industry: 27.7%
services: 54.5%
(2017 est.)
Inflation (CPI)
3.7% (2020 est.)
Population below poverty line
Positive decrease 24.2% (2018)
Positive decrease 17.0% on less than $5.50/day (2018)
Gini coefficient
Positive decrease 46.2 high (2018)
Human Development Index
Increase 0.731 high (2022)[10] (102nd)
Steady 0.582 medium (94th) IHDI (2022)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Paraguay
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 січ, 2025 13:11, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Якщо така бідність, чому такі ціни?
Да какие там цены? На эйрбнб Парагвай раза в 2 дешевле Украины

К тому же уехать в Южную Америку и поселиться в стране не имеющей выхода к морю - это надо быть человеком большого ума.

Все эти дикие страны довольно опасны. В Европе всех кого нужно уже извели, а во всяких австралиях, америках и прочих зеландиях вполне можно прийдя с работы застать у себя во дворе какую-то дикую тварь доедающую твою собаку
2587715
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:12

Ну так ось і порадьте учасникам форуму ваш особистий вибір. Поміркуємо разом.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 30 січ, 2025 13:24, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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  #<1 ... 2582258325842585>
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