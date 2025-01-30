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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2025 13:23
rjkz написав:
Всем спасибо за мысли.
На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.
Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США.
С чего начал-то? Было обсуждение Болгарии.
Я вспомнил свой скромный и не очень приятный опыт.
Кстати, повторюсь, сервис очень не понравился.
Начиная от того, что забронированный апартотель был занят и нам пришлось полночи после дороги с 2-мя маленькими детьми сидеть практически на чемоданах в ожидании когда найдут кого-то кто решит наш вопрос, созваниваясь с турагентом, которая нам все это организовывала.
Заканчивая тем, что выехать пришлось на несколько часов раньше, потому что видите-ли автобус на аэропорт решили заполнять с нашей локации и полдня мы катались по городу, собирая остальных туристов. Кухня, которая была в той локации - откровенный отстой. Ходили в несколько кафе и ресторанчиков, в результате, начали покупать продукты в магазине и готовить в номере. Нафига такой отдых?
Ездили на несколько экскурсий...скукотище. Гиды ныли, что после вступления в Евросоюз жить стало тяжелее, цены выросли, работы нет, предприятия местные позакрывались. С бОльшим успехом могли провалятся на пляже.
Кстати, о пляже - типично крымский антураж.
Вонь, водоросли, грязь.
Закончилось все еще веселее - по приезду в аэропорт, выяснилось, что пассажиров больше чем мест. И нам было СКАЗАНО, не предложено. Взять отдного ребенка на руки. То, что у нас на всех были билеты, было воспринято с абсолютным безразличием. Хотя, справедливости ради, надо сказать что авиакомпания была украинская. Но кто накосячил - не знаю, и на стойке регистрации были болгары.
Дофига россиян. Машины на расийской регистрации. Много домов купленных росиянами, над ними 2 флага- бесик и болгарский, кстати очень похожи.
Из проезжающих машин орет расийский шансон.
Ну, в общем, Крым да и только.
В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.
Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.
Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга.
Болгария , Варна и окрестности 2022 апрель - октябрь.Ну в общем примерно тоже,признаки запущенности где больше где меньше.На украинские 90-е похоже ,как ни странно, для страны почти 20лет в ЕС.Русских явно меньше,всего пару машин встречал.Немало прорусского населения без эмпатии к украинским беженцам.Наиболее агрессивные свинчивали номера с машин укррегистрации.Уж не знаю чем не угодили..
Так что весьма на любителя.
Да, в апарт отеле где жил,были французск,немецкие,британские авто.
Не понимаю что они там ловят.В сезон июль-август цены 40-100$ нумер.Украинским беженцам сделали скидку 2-3к$ за 4 месяца июнь-сентябрь.Зимовать совсем недорого
А Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо.Просто не стоит ждать от него фешенебельности,это скорее машина времени в прошлое.Была.
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Antras
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Додано: Чет 30 січ, 2025 13:27
akurt написав:
І який повинен бути вихід до моря? До якого такого моря? І навіщо?
Я вже тут писав, що Західне узбережжя США це 10% населення. Люди там жити не хочуть. Це як Далекий Схід в Росії. Ну і купатися там необов'язково, достатньо мати на нього вид з вікна. Так, там де море є вітер іноді. Але краще жити біля моря ніж біля Чорнобиля
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Додано: Чет 30 січ, 2025 13:52
2587715 написав: shapo написав:
Что касается квартиры как пенсионного обеспечения,то это беспроигрышный актив в безопасной стране или как минимум в мирное время - мои квартиры в Киеве и дом под Киевом потихоньку превращаются в пассив.
Кроме того,многое зависит от законов по аренде и налогах на ленд- лорда.
У знакомого уехавшего в эвакуацию в Кельн к дочке она снимает там уже 13 лет небольшую квартирку в центре и хозяин не имеет права повысить для нее арендную плату,только для нового жильца,так что профит тоже сомнительный
А почему квартиры в Киеве превращаются в пассив? Их что невозможно сдать?
Сдать - то не проблема ,вот только с нашим законодательством если ты не находишься на месте и периодически не проверяешь что там творится можно нарваться на дорогой ремонт,причем не только у себя,но и у соседей снизу,да и не оплаченная коммуналка с арендной платой бывают и то при условии проверки того кого пускаешь.
А напрягать родственников или знакомых можно раз- два,но не постоянно
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shapo
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:29
shapo написав:
А напрягать родственников или знакомых можно раз- два,но не постоянно
Странное утверждение. Много кто сдает и не живет в Украине.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:39
2587715 написав: shapo написав:
А напрягать родственников или знакомых можно раз- два,но не постоянно
Странное утверждение. Много кто сдает и не живет в Украине.
Ну и флаг им в руки если им пока везёт, а по мне овчинка выделки не стоит в сравнении с возможными проблемами и финансовыми потерями,поэтому пробую продать,но и цены упали,и с переводом денег проблемы .
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shapo
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:47
shapo
Все выехавшие у нас спокойно сдают
Чернз агенства
Конечно если цель продать то лучше перед этим не убивать ремонт арендаторами
С вывозом какие проблемы если вам за 60?
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барабашов
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:49
shapo написав: 2587715 написав: shapo написав:
А напрягать родственников или знакомых можно раз- два,но не постоянно
Странное утверждение. Много кто сдает и не живет в Украине.
Ну и флаг им в руки если им пока везёт, а по мне овчинка выделки не стоит в сравнении с возможными проблемами и финансовыми потерями,поэтому пробую продать,но и цены упали,и с переводом денег проблемы .
даже если вы в Украине - это вас не спасет от рисков
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:50
Antras написав:
А Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо.Просто не стоит ждать от него фешенебельности,это скорее машина времени в прошлое.Была.
Ялта вполне фешенебельна была на 2011.
Интурист, Ореанда,из нового -"Горький"
Обновленный троллейбусный парк из Симферополя в Ялту, с телевизорами в салонах. Ну Ласпи,Форос, Новый Свет тоже весьма жирно. Болгария конечно не конкурент ЮБК, разве что Фиоленту с Феодосией. Вот думаю не выпендриваться и смотреть на что-то раскрученное типа солнечного берега, или напрячься на что-то горное но поближе к границе с Грецией, в Греции , даже северной по рельефам и рекреации жир
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Додано: Чет 30 січ, 2025 15:14
барабашов написав:shapo
Все выехавшие у нас спокойно сдают
Чернз агенства
Конечно если цель продать то лучше перед этим не убивать ремонт арендаторами
С вывозом какие проблемы если вам за 60?
Что,по 10куе таскать раз 10 через границу или с справкой всю сумму везти засветившись по обе стороны границы?
И как агенства отвечают за сохранность квартиры?
По-моему,им нужно только снять свой процент с арендатора
И кстати ,у rjkz кажется такие же проблемы кроме возраста 60+. Научите его
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Додано: Чет 30 січ, 2025 15:19
2587715 написав: shapo написав:
Ну и флаг им в руки если им пока везёт, а по мне овчинка выделки не стоит в сравнении с возможными проблемами и финансовыми потерями,поэтому пробую продать,но и цены упали,и с переводом денег проблемы .
даже если вы в Украине - это вас не спасет от рисков
Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом
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shapo
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