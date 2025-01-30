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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2582258325842585 Додано: Чет 30 січ, 2025 13:23 rjkz написав: Всем спасибо за мысли.

На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.

Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США.

С чего начал-то? Было обсуждение Болгарии.

Я вспомнил свой скромный и не очень приятный опыт.

Кстати, повторюсь, сервис очень не понравился.

Начиная от того, что забронированный апартотель был занят и нам пришлось полночи после дороги с 2-мя маленькими детьми сидеть практически на чемоданах в ожидании когда найдут кого-то кто решит наш вопрос, созваниваясь с турагентом, которая нам все это организовывала.

Заканчивая тем, что выехать пришлось на несколько часов раньше, потому что видите-ли автобус на аэропорт решили заполнять с нашей локации и полдня мы катались по городу, собирая остальных туристов. Кухня, которая была в той локации - откровенный отстой. Ходили в несколько кафе и ресторанчиков, в результате, начали покупать продукты в магазине и готовить в номере. Нафига такой отдых?

Ездили на несколько экскурсий...скукотище. Гиды ныли, что после вступления в Евросоюз жить стало тяжелее, цены выросли, работы нет, предприятия местные позакрывались. С бОльшим успехом могли провалятся на пляже.

Кстати, о пляже - типично крымский антураж.

Вонь, водоросли, грязь.

Закончилось все еще веселее - по приезду в аэропорт, выяснилось, что пассажиров больше чем мест. И нам было СКАЗАНО, не предложено. Взять отдного ребенка на руки. То, что у нас на всех были билеты, было воспринято с абсолютным безразличием. Хотя, справедливости ради, надо сказать что авиакомпания была украинская. Но кто накосячил - не знаю, и на стойке регистрации были болгары.

Дофига россиян. Машины на расийской регистрации. Много домов купленных росиянами, над ними 2 флага- бесик и болгарский, кстати очень похожи.

Из проезжающих машин орет расийский шансон.

Ну, в общем, Крым да и только.

В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.

Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.

Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга. Всем спасибо за мысли.На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США.С чего начал-то? Было обсуждение Болгарии.Я вспомнил свой скромный и не очень приятный опыт.Кстати, повторюсь, сервис очень не понравился.Начиная от того, что забронированный апартотель был занят и нам пришлось полночи после дороги с 2-мя маленькими детьми сидеть практически на чемоданах в ожидании когда найдут кого-то кто решит наш вопрос, созваниваясь с турагентом, которая нам все это организовывала.Заканчивая тем, что выехать пришлось на несколько часов раньше, потому что видите-ли автобус на аэропорт решили заполнять с нашей локации и полдня мы катались по городу, собирая остальных туристов. Кухня, которая была в той локации - откровенный отстой. Ходили в несколько кафе и ресторанчиков, в результате, начали покупать продукты в магазине и готовить в номере. Нафига такой отдых?Ездили на несколько экскурсий...скукотище. Гиды ныли, что после вступления в Евросоюз жить стало тяжелее, цены выросли, работы нет, предприятия местные позакрывались. С бОльшим успехом могли провалятся на пляже.Кстати, о пляже - типично крымский антураж.Вонь, водоросли, грязь.Закончилось все еще веселее - по приезду в аэропорт, выяснилось, что пассажиров больше чем мест. И нам было СКАЗАНО, не предложено. Взять отдного ребенка на руки. То, что у нас на всех были билеты, было воспринято с абсолютным безразличием. Хотя, справедливости ради, надо сказать что авиакомпания была украинская. Но кто накосячил - не знаю, и на стойке регистрации были болгары.Дофига россиян. Машины на расийской регистрации. Много домов купленных росиянами, над ними 2 флага- бесик и болгарский, кстати очень похожи.Из проезжающих машин орет расийский шансон.Ну, в общем, Крым да и только.В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга.



Болгария , Варна и окрестности 2022 апрель - октябрь.Ну в общем примерно тоже,признаки запущенности где больше где меньше.На украинские 90-е похоже ,как ни странно, для страны почти 20лет в ЕС.Русских явно меньше,всего пару машин встречал.Немало прорусского населения без эмпатии к украинским беженцам.Наиболее агрессивные свинчивали номера с машин укррегистрации.Уж не знаю чем не угодили..

Так что весьма на любителя.

Да, в апарт отеле где жил,были французск,немецкие,британские авто.

Не понимаю что они там ловят.В сезон июль-август цены 40-100$ нумер.Украинским беженцам сделали скидку 2-3к$ за 4 месяца июнь-сентябрь.Зимовать совсем недорого



А Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо.Просто не стоит ждать от него фешенебельности,это скорее машина времени в прошлое.Была. Болгария , Варна и окрестности 2022 апрель - октябрь.Ну в общем примерно тоже,признаки запущенности где больше где меньше.На украинские 90-е похоже ,как ни странно, для страны почти 20лет в ЕС.Русских явно меньше,всего пару машин встречал.Немало прорусского населения без эмпатии к украинским беженцам.Наиболее агрессивные свинчивали номера с машин укррегистрации.Уж не знаю чем не угодили..Так что весьма на любителя.Да, в апарт отеле где жил,были французск,немецкие,британские авто.Не понимаю что они там ловят.В сезон июль-август цены 40-100$ нумер.Украинским беженцам сделали скидку 2-3к$ за 4 месяца июнь-сентябрь.Зимовать совсем недорогоА Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо.Просто не стоит ждать от него фешенебельности,это скорее машина времени в прошлое.Была. Antras Повідомлень: 13 З нами з: 17.12.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 13:27 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: І який повинен бути вихід до моря? До якого такого моря? І навіщо? І який повинен бути вихід до моря? До якого такого моря? І навіщо? Я вже тут писав, що Західне узбережжя США це 10% населення. Люди там жити не хочуть. Це як Далекий Схід в Росії. Ну і купатися там необов'язково, достатньо мати на нього вид з вікна. Так, там де море є вітер іноді. Але краще жити біля моря ніж біля Чорнобиля Я вже тут писав, що Західне узбережжя США це 10% населення. Люди там жити не хочуть. Це як Далекий Схід в Росії. Ну і купатися там необов'язково, достатньо мати на нього вид з вікна. Так, там де море є вітер іноді. Але краще жити біля моря ніж біля Чорнобиля 2587715

Повідомлень: 166 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 13:52 2587715 написав: shapo написав: Что касается квартиры как пенсионного обеспечения,то это беспроигрышный актив в безопасной стране или как минимум в мирное время - мои квартиры в Киеве и дом под Киевом потихоньку превращаются в пассив.

Кроме того,многое зависит от законов по аренде и налогах на ленд- лорда.

У знакомого уехавшего в эвакуацию в Кельн к дочке она снимает там уже 13 лет небольшую квартирку в центре и хозяин не имеет права повысить для нее арендную плату,только для нового жильца,так что профит тоже сомнительный Что касается квартиры как пенсионного обеспечения,то это беспроигрышный актив в безопасной стране или как минимум в мирное время - мои квартиры в Киеве и дом под Киевом потихоньку превращаются в пассив.Кроме того,многое зависит от законов по аренде и налогах на ленд- лорда.У знакомого уехавшего в эвакуацию в Кельн к дочке она снимает там уже 13 лет небольшую квартирку в центре и хозяин не имеет права повысить для нее арендную плату,только для нового жильца,так что профит тоже сомнительный А почему квартиры в Киеве превращаются в пассив? Их что невозможно сдать? А почему квартиры в Киеве превращаются в пассив? Их что невозможно сдать?

Сдать - то не проблема ,вот только с нашим законодательством если ты не находишься на месте и периодически не проверяешь что там творится можно нарваться на дорогой ремонт,причем не только у себя,но и у соседей снизу,да и не оплаченная коммуналка с арендной платой бывают и то при условии проверки того кого пускаешь.

А напрягать родственников или знакомых можно раз- два,но не постоянно Сдать - то не проблема ,вот только с нашим законодательством если ты не находишься на месте и периодически не проверяешь что там творится можно нарваться на дорогой ремонт,причем не только у себя,но и у соседей снизу,да и не оплаченная коммуналка с арендной платой бывают и то при условии проверки того кого пускаешь.А напрягать родственников или знакомых можно раз- два,но не постоянно shapo Повідомлень: 4810 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 14:29 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: А напрягать родственников или знакомых можно раз- два,но не постоянно А напрягать родственников или знакомых можно раз- два,но не постоянно Странное утверждение. Много кто сдает и не живет в Украине. Странное утверждение. Много кто сдает и не живет в Украине. 2587715

Повідомлень: 166 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 14:39 2587715 написав: shapo написав: А напрягать родственников или знакомых можно раз- два,но не постоянно А напрягать родственников или знакомых можно раз- два,но не постоянно Странное утверждение. Много кто сдает и не живет в Украине. Странное утверждение. Много кто сдает и не живет в Украине.



Ну и флаг им в руки если им пока везёт, а по мне овчинка выделки не стоит в сравнении с возможными проблемами и финансовыми потерями,поэтому пробую продать,но и цены упали,и с переводом денег проблемы . Ну и флаг им в руки если им пока везёт, а по мне овчинка выделки не стоит в сравнении с возможными проблемами и финансовыми потерями,поэтому пробую продать,но и цены упали,и с переводом денег проблемы . shapo Повідомлень: 4810 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 14:47 shapo

Все выехавшие у нас спокойно сдают

Чернз агенства

Конечно если цель продать то лучше перед этим не убивать ремонт арендаторами

С вывозом какие проблемы если вам за 60? барабашов

Повідомлень: 4797 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 14:49 shapo написав: 2587715 написав: shapo написав: А напрягать родственников или знакомых можно раз- два,но не постоянно А напрягать родственников или знакомых можно раз- два,но не постоянно Странное утверждение. Много кто сдает и не живет в Украине. Странное утверждение. Много кто сдает и не живет в Украине.



Ну и флаг им в руки если им пока везёт, а по мне овчинка выделки не стоит в сравнении с возможными проблемами и финансовыми потерями,поэтому пробую продать,но и цены упали,и с переводом денег проблемы . Ну и флаг им в руки если им пока везёт, а по мне овчинка выделки не стоит в сравнении с возможными проблемами и финансовыми потерями,поэтому пробую продать,но и цены упали,и с переводом денег проблемы . даже если вы в Украине - это вас не спасет от рисков даже если вы в Украине - это вас не спасет от рисков 2587715

Повідомлень: 166 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 14:50 Antras написав:

А Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо.Просто не стоит ждать от него фешенебельности,это скорее машина времени в прошлое.Была. А Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо.Просто не стоит ждать от него фешенебельности,это скорее машина времени в прошлое.Была.

Ялта вполне фешенебельна была на 2011.

Интурист, Ореанда,из нового -"Горький"

Обновленный троллейбусный парк из Симферополя в Ялту, с телевизорами в салонах. Ну Ласпи,Форос, Новый Свет тоже весьма жирно. Болгария конечно не конкурент ЮБК, разве что Фиоленту с Феодосией. Вот думаю не выпендриваться и смотреть на что-то раскрученное типа солнечного берега, или напрячься на что-то горное но поближе к границе с Грецией, в Греции , даже северной по рельефам и рекреации жир Ялта вполне фешенебельна была на 2011.Интурист, Ореанда,из нового -"Горький"Обновленный троллейбусный парк из Симферополя в Ялту, с телевизорами в салонах. Ну Ласпи,Форос, Новый Свет тоже весьма жирно. Болгария конечно не конкурент ЮБК, разве что Фиоленту с Феодосией. Вот думаю не выпендриваться и смотреть на что-то раскрученное типа солнечного берега, или напрячься на что-то горное но поближе к границе с Грецией, в Греции , даже северной по рельефам и рекреации жир fox767676 Повідомлень: 2719 З нами з: 13.06.20 Подякував: 346 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 15:14 барабашов написав: shapo

Все выехавшие у нас спокойно сдают

Чернз агенства

Конечно если цель продать то лучше перед этим не убивать ремонт арендаторами

С вывозом какие проблемы если вам за 60? Все выехавшие у нас спокойно сдаютЧернз агенстваКонечно если цель продать то лучше перед этим не убивать ремонт арендаторамиС вывозом какие проблемы если вам за 60?



Что,по 10куе таскать раз 10 через границу или с справкой всю сумму везти засветившись по обе стороны границы?

И как агенства отвечают за сохранность квартиры?

По-моему,им нужно только снять свой процент с арендатора

И кстати ,у rjkz кажется такие же проблемы кроме возраста 60+. Научите его Что,по 10куе таскать раз 10 через границу или с справкой всю сумму везти засветившись по обе стороны границы?И как агенства отвечают за сохранность квартиры?По-моему,им нужно только снять свой процент с арендатораИ кстати ,у rjkz кажется такие же проблемы кроме возраста 60+. Научите его shapo Повідомлень: 4810 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 15:19 2587715 написав: shapo написав:

Ну и флаг им в руки если им пока везёт, а по мне овчинка выделки не стоит в сравнении с возможными проблемами и финансовыми потерями,поэтому пробую продать,но и цены упали,и с переводом денег проблемы . Ну и флаг им в руки если им пока везёт, а по мне овчинка выделки не стоит в сравнении с возможными проблемами и финансовыми потерями,поэтому пробую продать,но и цены упали,и с переводом денег проблемы . даже если вы в Украине - это вас не спасет от рисков даже если вы в Украине - это вас не спасет от рисков



Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом shapo Повідомлень: 4810 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2582258325842585 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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