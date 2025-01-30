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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2025 15:25
shapo написав:
Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом
А вы пробовали с кем-то хоть раз судиться в Канаде - с соседями там, или со страховой?
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Додано: Чет 30 січ, 2025 15:42
2587715 написав: akurt написав:
І який повинен бути вихід до моря? До якого такого моря? І навіщо?
Я вже тут писав, що Західне узбережжя США це 10% населення. Люди там жити не хочуть. Це як Далекий Схід в Росії. Ну і купатися там необов'язково, достатньо мати на нього вид з вікна. Так, там де море є вітер іноді. Але краще жити біля моря ніж біля Чорнобиля
На Західному узбережжі не дуже то й покупаєшся: вода холодна більшу частину року, хвилі великі. А біля Чорнобилю скоро можна буде дуже добре купатися - після ревіталізації, Києвське водосховище, Десна та Дніпро будуть одними з найчистіших водойм та річок в Європі.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 15:44
2587715 написав: shapo написав:
Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом
А вы пробовали с кем-то хоть раз судиться в Канаде - с соседями там, или со страховой?
Я там никогда не жил и даже не был туристом,там живёт мой знакомый о котором я написал.
Вот про Израиль могу рассказать.
Здесь подобные суды тоже не сахар, но всё-таки есть устоявшиеся правила аренды в отличие от Украины.
И насколько я понял по Израилю и Австралии все зависит от того насколько человеку важна его репутация в отличие от Украины и те,кому она дорога блюдут законы,а те кому фиолетово ведут себя везде одинаково
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Додано: Чет 30 січ, 2025 15:54
Antras написав: rjkz написав:
Всем спасибо за мысли.
На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.
Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США.
С чего начал-то? Было обсуждение Болгарии.
Я вспомнил свой скромный и не очень приятный опыт.
Кстати, повторюсь, сервис очень не понравился.
Начиная от того, что забронированный апартотель был занят и нам пришлось полночи после дороги с 2-мя маленькими детьми сидеть практически на чемоданах в ожидании когда найдут кого-то кто решит наш вопрос, созваниваясь с турагентом, которая нам все это организовывала.
Заканчивая тем, что выехать пришлось на несколько часов раньше, потому что видите-ли автобус на аэропорт решили заполнять с нашей локации и полдня мы катались по городу, собирая остальных туристов. Кухня, которая была в той локации - откровенный отстой. Ходили в несколько кафе и ресторанчиков, в результате, начали покупать продукты в магазине и готовить в номере. Нафига такой отдых?
Ездили на несколько экскурсий...скукотище. Гиды ныли, что после вступления в Евросоюз жить стало тяжелее, цены выросли, работы нет, предприятия местные позакрывались. С бОльшим успехом могли провалятся на пляже.
Кстати, о пляже - типично крымский антураж.
Вонь, водоросли, грязь.
Закончилось все еще веселее - по приезду в аэропорт, выяснилось, что пассажиров больше чем мест. И нам было СКАЗАНО, не предложено. Взять отдного ребенка на руки. То, что у нас на всех были билеты, было воспринято с абсолютным безразличием. Хотя, справедливости ради, надо сказать что авиакомпания была украинская. Но кто накосячил - не знаю, и на стойке регистрации были болгары.
Дофига россиян. Машины на расийской регистрации. Много домов купленных росиянами, над ними 2 флага- бесик и болгарский, кстати очень похожи.
Из проезжающих машин орет расийский шансон.
Ну, в общем, Крым да и только.
В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.
Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.
Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга.
А Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо.
Далмація від Оміша і на південь (Макарська, Тучепі, тощо) - як на мене, поціновувача Криму, дуже ок.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 16:31
fox767676 написав: Antras написав:
А Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо.Просто не стоит ждать от него фешенебельности,это скорее машина времени в прошлое.Была.
Ялта вполне фешенебельна была на 2011.
Интурист, Ореанда,из нового -"Горький"
Обновленный троллейбусный парк из Симферополя в Ялту, с телевизорами в салонах. Ну Ласпи,Форос, Новый Свет тоже весьма жирно. Болгария конечно не конкурент ЮБК, разве что Фиоленту с Феодосией. Вот думаю не выпендриваться и смотреть на что-то раскрученное типа солнечного берега, или напрячься на что-то горное но поближе к границе с Грецией, в Греции , даже северной по рельефам и рекреации жир
Вполне возможно,но меня интересовали ,скорее, сталинские санатории в декадансе чем
что-то современное.Да и зимой нравилось ездить,кругом тишина и запустение.
.
Здесь,как грится,у каждого свои предпочтения.
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Antras
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Додано: Чет 30 січ, 2025 16:55
gonchik74 написав: Antras написав: rjkz написав:
Всем спасибо за мысли.
На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.
Нога.
А Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо.
Далмація від Оміша і на південь (Макарська, Тучепі, тощо) - як на мене, поціновувача Криму, дуже ок.
Не довелось там быть,но фото красивые.Крым удобен что в ближнем доступе, 3-4 часа на машине и там.Но прошли времена.
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Antras
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