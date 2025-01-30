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#<1 ... 2583258425852586 Додано: Чет 30 січ, 2025 15:25 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом А вы пробовали с кем-то хоть раз судиться в Канаде - с соседями там, или со страховой? А вы пробовали с кем-то хоть раз судиться в Канаде - с соседями там, или со страховой? 2587715

Повідомлень: 167 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 15:42 2587715 написав: akurt написав: І який повинен бути вихід до моря? До якого такого моря? І навіщо? І який повинен бути вихід до моря? До якого такого моря? І навіщо? Я вже тут писав, що Західне узбережжя США це 10% населення. Люди там жити не хочуть. Це як Далекий Схід в Росії. Ну і купатися там необов'язково, достатньо мати на нього вид з вікна. Так, там де море є вітер іноді. Але краще жити біля моря ніж біля Чорнобиля Я вже тут писав, що Західне узбережжя США це 10% населення. Люди там жити не хочуть. Це як Далекий Схід в Росії. Ну і купатися там необов'язково, достатньо мати на нього вид з вікна. Так, там де море є вітер іноді. Але краще жити біля моря ніж біля Чорнобиля

На Західному узбережжі не дуже то й покупаєшся: вода холодна більшу частину року, хвилі великі. А біля Чорнобилю скоро можна буде дуже добре купатися - після ревіталізації, Києвське водосховище, Десна та Дніпро будуть одними з найчистіших водойм та річок в Європі. На Західному узбережжі не дуже то й покупаєшся: вода холодна більшу частину року, хвилі великі. А біля Чорнобилю скоро можна буде дуже добре купатися - після ревіталізації, Києвське водосховище, Десна та Дніпро будуть одними з найчистіших водойм та річок в Європі. airmax78 Повідомлень: 42787 З нами з: 25.10.12 Подякував: 980 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 15:44 2587715 написав: shapo написав: Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом А вы пробовали с кем-то хоть раз судиться в Канаде - с соседями там, или со страховой? А вы пробовали с кем-то хоть раз судиться в Канаде - с соседями там, или со страховой?



Я там никогда не жил и даже не был туристом,там живёт мой знакомый о котором я написал.

Вот про Израиль могу рассказать.

Здесь подобные суды тоже не сахар, но всё-таки есть устоявшиеся правила аренды в отличие от Украины.

И насколько я понял по Израилю и Австралии все зависит от того насколько человеку важна его репутация в отличие от Украины и те,кому она дорога блюдут законы,а те кому фиолетово ведут себя везде одинаково Я там никогда не жил и даже не был туристом,там живёт мой знакомый о котором я написал.Вот про Израиль могу рассказать.Здесь подобные суды тоже не сахар, но всё-таки есть устоявшиеся правила аренды в отличие от Украины.И насколько я понял по Израилю и Австралии все зависит от того насколько человеку важна его репутация в отличие от Украины и те,кому она дорога блюдут законы,а те кому фиолетово ведут себя везде одинаково shapo Повідомлень: 4811 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 15:54 Antras написав: rjkz написав: Всем спасибо за мысли.

На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.

Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США.

С чего начал-то? Было обсуждение Болгарии.

Я вспомнил свой скромный и не очень приятный опыт.

Кстати, повторюсь, сервис очень не понравился.

Начиная от того, что забронированный апартотель был занят и нам пришлось полночи после дороги с 2-мя маленькими детьми сидеть практически на чемоданах в ожидании когда найдут кого-то кто решит наш вопрос, созваниваясь с турагентом, которая нам все это организовывала.

Заканчивая тем, что выехать пришлось на несколько часов раньше, потому что видите-ли автобус на аэропорт решили заполнять с нашей локации и полдня мы катались по городу, собирая остальных туристов. Кухня, которая была в той локации - откровенный отстой. Ходили в несколько кафе и ресторанчиков, в результате, начали покупать продукты в магазине и готовить в номере. Нафига такой отдых?

Ездили на несколько экскурсий...скукотище. Гиды ныли, что после вступления в Евросоюз жить стало тяжелее, цены выросли, работы нет, предприятия местные позакрывались. С бОльшим успехом могли провалятся на пляже.

Кстати, о пляже - типично крымский антураж.

Вонь, водоросли, грязь.

Закончилось все еще веселее - по приезду в аэропорт, выяснилось, что пассажиров больше чем мест. И нам было СКАЗАНО, не предложено. Взять отдного ребенка на руки. То, что у нас на всех были билеты, было воспринято с абсолютным безразличием. Хотя, справедливости ради, надо сказать что авиакомпания была украинская. Но кто накосячил - не знаю, и на стойке регистрации были болгары.

Дофига россиян. Машины на расийской регистрации. Много домов купленных росиянами, над ними 2 флага- бесик и болгарский, кстати очень похожи.

Из проезжающих машин орет расийский шансон.

Ну, в общем, Крым да и только.

В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.

Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.

Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга. Всем спасибо за мысли.На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.Но вот, не уверен, что она дешевле, чем США.С чего начал-то? Было обсуждение Болгарии.Я вспомнил свой скромный и не очень приятный опыт.Кстати, повторюсь, сервис очень не понравился.Начиная от того, что забронированный апартотель был занят и нам пришлось полночи после дороги с 2-мя маленькими детьми сидеть практически на чемоданах в ожидании когда найдут кого-то кто решит наш вопрос, созваниваясь с турагентом, которая нам все это организовывала.Заканчивая тем, что выехать пришлось на несколько часов раньше, потому что видите-ли автобус на аэропорт решили заполнять с нашей локации и полдня мы катались по городу, собирая остальных туристов. Кухня, которая была в той локации - откровенный отстой. Ходили в несколько кафе и ресторанчиков, в результате, начали покупать продукты в магазине и готовить в номере. Нафига такой отдых?Ездили на несколько экскурсий...скукотище. Гиды ныли, что после вступления в Евросоюз жить стало тяжелее, цены выросли, работы нет, предприятия местные позакрывались. С бОльшим успехом могли провалятся на пляже.Кстати, о пляже - типично крымский антураж.Вонь, водоросли, грязь.Закончилось все еще веселее - по приезду в аэропорт, выяснилось, что пассажиров больше чем мест. И нам было СКАЗАНО, не предложено. Взять отдного ребенка на руки. То, что у нас на всех были билеты, было воспринято с абсолютным безразличием. Хотя, справедливости ради, надо сказать что авиакомпания была украинская. Но кто накосячил - не знаю, и на стойке регистрации были болгары.Дофига россиян. Машины на расийской регистрации. Много домов купленных росиянами, над ними 2 флага- бесик и болгарский, кстати очень похожи.Из проезжающих машин орет расийский шансон.Ну, в общем, Крым да и только.В Крым ездил до 2006 года. Пока не вырвался в Египет.Сравнил цены и сервис и не понял почему еще кто-то ездит в Крым.Единственный плюс, что в Крым ездили на машине и чувствовали себя более раскрепощенно, что-ли. Но в Египте, помимо намного более высокого уровня сервиса, может это на любителя, но я получил просто немыслимое наслаждение от экскурсий и дайвинга.







А Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо. А Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо.

Далмація від Оміша і на південь (Макарська, Тучепі, тощо) - як на мене, поціновувача Криму, дуже ок. Далмація від Оміша і на південь (Макарська, Тучепі, тощо) - як на мене, поціновувача Криму, дуже ок. gonchik74

Повідомлень: 934 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 16:31 fox767676 написав: Antras написав:

А Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо.Просто не стоит ждать от него фешенебельности,это скорее машина времени в прошлое.Была. А Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо.Просто не стоит ждать от него фешенебельности,это скорее машина времени в прошлое.Была.

Ялта вполне фешенебельна была на 2011.

Интурист, Ореанда,из нового -"Горький"

Обновленный троллейбусный парк из Симферополя в Ялту, с телевизорами в салонах. Ну Ласпи,Форос, Новый Свет тоже весьма жирно. Болгария конечно не конкурент ЮБК, разве что Фиоленту с Феодосией. Вот думаю не выпендриваться и смотреть на что-то раскрученное типа солнечного берега, или напрячься на что-то горное но поближе к границе с Грецией, в Греции , даже северной по рельефам и рекреации жир Ялта вполне фешенебельна была на 2011.Интурист, Ореанда,из нового -"Горький"Обновленный троллейбусный парк из Симферополя в Ялту, с телевизорами в салонах. Ну Ласпи,Форос, Новый Свет тоже весьма жирно. Болгария конечно не конкурент ЮБК, разве что Фиоленту с Феодосией. Вот думаю не выпендриваться и смотреть на что-то раскрученное типа солнечного берега, или напрячься на что-то горное но поближе к границе с Грецией, в Греции , даже северной по рельефам и рекреации жир



Вполне возможно,но меня интересовали ,скорее, сталинские санатории в декадансе чем

что-то современное.Да и зимой нравилось ездить,кругом тишина и запустение. .

Здесь,как грится,у каждого свои предпочтения. Вполне возможно,но меня интересовали ,скорее, сталинские санатории в декадансе чемчто-то современное.Да и зимой нравилось ездить,кругом тишина и запустение.Здесь,как грится,у каждого свои предпочтения. Antras Повідомлень: 15 З нами з: 17.12.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 16:55 gonchik74 написав: Antras написав: rjkz написав: Всем спасибо за мысли.

На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.

Нога. Всем спасибо за мысли.На самом деле, Новая Зеландия - прекрасная страна и все в ней хорошо.Нога.







А Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо. А Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо.

Далмація від Оміша і на південь (Макарська, Тучепі, тощо) - як на мене, поціновувача Криму, дуже ок. Далмація від Оміша і на південь (Макарська, Тучепі, тощо) - як на мене, поціновувача Криму, дуже ок.



Не довелось там быть,но фото красивые.Крым удобен что в ближнем доступе, 3-4 часа на машине и там.Но прошли времена. Не довелось там быть,но фото красивые.Крым удобен что в ближнем доступе, 3-4 часа на машине и там.Но прошли времена. Antras Повідомлень: 15 З нами з: 17.12.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2583258425852586 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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