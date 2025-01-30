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#<1 ... 2585258625872588> Додано: Чет 30 січ, 2025 18:27 Antras написав: fox767676 написав: Antras написав:

А Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо.Просто не стоит ждать от него фешенебельности,это скорее машина времени в прошлое.Была. А Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо.Просто не стоит ждать от него фешенебельности,это скорее машина времени в прошлое.Была.

Ялта вполне фешенебельна была на 2011.

Интурист, Ореанда,из нового -"Горький"

Обновленный троллейбусный парк из Симферополя в Ялту, с телевизорами в салонах. Ну Ласпи,Форос, Новый Свет тоже весьма жирно. Болгария конечно не конкурент ЮБК, разве что Фиоленту с Феодосией. Вот думаю не выпендриваться и смотреть на что-то раскрученное типа солнечного берега, или напрячься на что-то горное но поближе к границе с Грецией, в Греции , даже северной по рельефам и рекреации жир Ялта вполне фешенебельна была на 2011.Интурист, Ореанда,из нового -"Горький"Обновленный троллейбусный парк из Симферополя в Ялту, с телевизорами в салонах. Ну Ласпи,Форос, Новый Свет тоже весьма жирно. Болгария конечно не конкурент ЮБК, разве что Фиоленту с Феодосией. Вот думаю не выпендриваться и смотреть на что-то раскрученное типа солнечного берега, или напрячься на что-то горное но поближе к границе с Грецией, в Греции , даже северной по рельефам и рекреации жир



Вполне возможно,но меня интересовали ,скорее, сталинские санатории в декадансе чем

что-то современное.Да и зимой нравилось ездить,кругом тишина и запустение. .

Здесь,как грится,у каждого свои предпочтения. Вполне возможно,но меня интересовали ,скорее, сталинские санатории в декадансе чемчто-то современное.Да и зимой нравилось ездить,кругом тишина и запустение.Здесь,как грится,у каждого свои предпочтения.



Я встречал новый ~2009 год в ялтинской Ореанде)) Интурист тогда вроде бы закрыт был кажется на ремонт, а так бы вообще жир с его открытым бассейном. горы покрыты снегом а от моря теплый воздух такой ) Я встречал новый ~2009 год в ялтинской Ореанде)) Интурист тогда вроде бы закрыт был кажется на ремонт, а так бы вообще жир с его открытым бассейном. горы покрыты снегом а от моря теплый воздух такой ) fox767676 Повідомлень: 2720 З нами з: 13.06.20 Подякував: 346 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 18:34 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Здесь подобные суды тоже не сахар, но всё-таки есть устоявшиеся правила аренды в отличие от Украины.

И насколько я понял по Израилю и Австралии все зависит от того насколько человеку важна его репутация в отличие от Украины и те,кому она дорога блюдут законы,а те кому фиолетово ведут себя везде одинаково Здесь подобные суды тоже не сахар, но всё-таки есть устоявшиеся правила аренды в отличие от Украины.И насколько я понял по Израилю и Австралии все зависит от того насколько человеку важна его репутация в отличие от Украины и те,кому она дорога блюдут законы,а те кому фиолетово ведут себя везде одинаково Да всем везде наплевать на репутацию. Вы словно читаете газету Правда, только наоборот. Если б вы хоть раз посудились в Израиле или в Австралии, то только расходы на адвокатов у вас превысили бы все мыслимые ремонты в Украине Да всем везде наплевать на репутацию. Вы словно читаете газету Правда, только наоборот. Если б вы хоть раз посудились в Израиле или в Австралии, то только расходы на адвокатов у вас превысили бы все мыслимые ремонты в Украине 2587715

Повідомлень: 174 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 18:46 2587715 написав: shapo написав: Здесь подобные суды тоже не сахар, но всё-таки есть устоявшиеся правила аренды в отличие от Украины.

И насколько я понял по Израилю и Австралии все зависит от того насколько человеку важна его репутация в отличие от Украины и те,кому она дорога блюдут законы,а те кому фиолетово ведут себя везде одинаково Здесь подобные суды тоже не сахар, но всё-таки есть устоявшиеся правила аренды в отличие от Украины.И насколько я понял по Израилю и Австралии все зависит от того насколько человеку важна его репутация в отличие от Украины и те,кому она дорога блюдут законы,а те кому фиолетово ведут себя везде одинаково Да всем везде наплевать на репутацию. Вы словно читаете газету Правда, только наоборот. Если б вы хоть раз посудились в Израиле или в Австралии, то только расходы на адвокатов у вас превысили бы все мыслимые ремонты в Украине Да всем везде наплевать на репутацию. Вы словно читаете газету Правда, только наоборот. Если б вы хоть раз посудились в Израиле или в Австралии, то только расходы на адвокатов у вас превысили бы все мыслимые ремонты в Украине



При чем тут ремонт в Украине к судам в Израиле или Австралии?

И откуда познания о стоимости адвокатов в судах этих стран, был личный опыт?

Для неимущих есть вообще бесплатные адвокаты.

Что касается репутации,то если вы работаете не на говноработах и хотите делать карьеру или тем более пока не получили гражданства,а пребываете по рабочей визе или на ПМЖ, то репутация очень дорога в отличие от Украины где и госслужащие любого ранга не заморачиваются никакими скандалами При чем тут ремонт в Украине к судам в Израиле или Австралии?И откуда познания о стоимости адвокатов в судах этих стран, был личный опыт?Для неимущих есть вообще бесплатные адвокаты.Что касается репутации,то если вы работаете не на говноработах и хотите делать карьеру или тем более пока не получили гражданства,а пребываете по рабочей визе или на ПМЖ, то репутация очень дорога в отличие от Украины где и госслужащие любого ранга не заморачиваются никакими скандалами shapo Повідомлень: 4817 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 18:52 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Для неимущих есть вообще бесплатные адвокаты.

Что касается репутации,то если вы работаете не на говноработах и хотите делать карьеру или тем более пока не получили гражданства,то репутация очень дорога в отличие от Украины где и госслужащие любого ранга не заморачиваются никакими скандалами Для неимущих есть вообще бесплатные адвокаты.Что касается репутации,то если вы работаете не на говноработах и хотите делать карьеру или тем более пока не получили гражданства,то репутация очень дорога в отличие от Украины где и госслужащие любого ранга не заморачиваются никакими скандалами Если и важна, то лишь для эмигрантов - тут вы правы. Нэйтивы в основном по удаленке работают, как правило на другие страны. Им с высокой колокольни чхать что о них соседи думают. В любой развитой стране суд вам обойдется дороже чем ремонт. По этой причине там даже мелкие кражи типа телефонов никто не расследует - потому что 1000уе за телефон этого даже на подачу искового заявления оплатить не хватит Если и важна, то лишь для эмигрантов - тут вы правы. Нэйтивы в основном по удаленке работают, как правило на другие страны. Им с высокой колокольни чхать что о них соседи думают. В любой развитой стране суд вам обойдется дороже чем ремонт. По этой причине там даже мелкие кражи типа телефонов никто не расследует - потому что 1000уе за телефон этого даже на подачу искового заявления оплатить не хватит 2587715

Повідомлень: 174 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 19:13 2587715 написав: shapo написав: Для неимущих есть вообще бесплатные адвокаты.

Что касается репутации,то если вы работаете не на говноработах и хотите делать карьеру или тем более пока не получили гражданства,то репутация очень дорога в отличие от Украины где и госслужащие любого ранга не заморачиваются никакими скандалами Для неимущих есть вообще бесплатные адвокаты.Что касается репутации,то если вы работаете не на говноработах и хотите делать карьеру или тем более пока не получили гражданства,то репутация очень дорога в отличие от Украины где и госслужащие любого ранга не заморачиваются никакими скандалами Если и важна, то лишь для эмигрантов - тут вы правы. Нэйтивы в основном по удаленке работают, как правило на другие страны. Им с высокой колокольни чхать что о них соседи думают. В любой развитой стране суд вам обойдется дороже чем ремонт. По этой причине там даже мелкие кражи типа телефонов никто не расследует - потому что 1000уе за телефон этого даже на подачу искового заявления оплатить не хватит Если и важна, то лишь для эмигрантов - тут вы правы. Нэйтивы в основном по удаленке работают, как правило на другие страны. Им с высокой колокольни чхать что о них соседи думают. В любой развитой стране суд вам обойдется дороже чем ремонт. По этой причине там даже мелкие кражи типа телефонов никто не расследует - потому что 1000уе за телефон этого даже на подачу искового заявления оплатить не хватит



Серьезно?

Как врач или инженер-строитель ведущий объект может работать удаленно?

Даже аудитор может работать дома максимум половину рабочей недели и то не всегда.

А карьеру только эмигранты строят, аборигенам это не нужно?

Или при рассмотрении кандидатуры на более-менее ответственные работы о нем никто не собирает инфу?

И вы утверждаете что подача заявления стоит в Израиле 1000 у.е.,т.е. 3600 шекелей независимо от иска.

Кстати, как израильские суды рассматривают мелкие иски?

Просветите. Серьезно?Как врач или инженер-строитель ведущий объект может работать удаленно?Даже аудитор может работать дома максимум половину рабочей недели и то не всегда.А карьеру только эмигранты строят, аборигенам это не нужно?Или при рассмотрении кандидатуры на более-менее ответственные работы о нем никто не собирает инфу?И вы утверждаете что подача заявления стоит в Израиле 1000 у.е.,т.е. 3600 шекелей независимо от иска.Кстати, как израильские суды рассматривают мелкие иски?Просветите. shapo Повідомлень: 4817 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 19:40 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Серьезно?

Как врач или инженер-строитель ведущий объект может работать удаленно? Серьезно?Как врач или инженер-строитель ведущий объект может работать удаленно? Да легко. С пациентами и на стройках работает лишь небольшая часть врачей и инженеров, большая часть за компьютером сидит и редко кого-то кроме компьютера видит.



На счет иска - подать может и дешевле, Но вот грамотно составить вам точно станет дороже чем 1000уе. Да легко. С пациентами и на стройках работает лишь небольшая часть врачей и инженеров, большая часть за компьютером сидит и редко кого-то кроме компьютера видит.На счет иска - подать может и дешевле, Но вот грамотно составить вам точно станет дороже чем 1000уе. 2587715

Повідомлень: 174 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 19:43 2587715 написав: shapo написав: Серьезно?

Как врач или инженер-строитель ведущий объект может работать удаленно? Серьезно?Как врач или инженер-строитель ведущий объект может работать удаленно? Да легко. С пациентами и на стройках работает лишь небольшая часть врачей и инженеров, большая часть за компьютером сидит и редко кого-то кроме компьютера видит.



На счет иска - подать может и дешевле, Но вот грамотно составить вам точно станет дороже чем 1000уе. Да легко. С пациентами и на стройках работает лишь небольшая часть врачей и инженеров, большая часть за компьютером сидит и редко кого-то кроме компьютера видит.На счет иска - подать может и дешевле, Но вот грамотно составить вам точно станет дороже чем 1000уе.



Да уж.

Вы,оказывается ,имеете опыт работы инженером строителем как я и врачом как мой сын.

И где вы его приобрели?

Вы так и не ответили что такое "мелкий иск" в Израиле и когда при его подаче нужен адвокат и стоимость его труда.

Неужели 1000 у.е. при иске на 5001 шекель? Да уж.Вы,оказывается ,имеете опыт работы инженером строителем как я и врачом как мой сын.И где вы его приобрели?Вы так и не ответили что такое "мелкий иск" в Израиле и когда при его подаче нужен адвокат и стоимость его труда.Неужели 1000 у.е. при иске на 5001 шекель? shapo Повідомлень: 4817 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 19:47 2587715 написав: там даже мелкие кражи типа телефонов никто не расследует - потому что 1000уе за телефон этого даже на подачу искового заявления оплатить не хватит там даже мелкие кражи типа телефонов никто не расследует - потому что 1000уе за телефон этого даже на подачу искового заявления оплатить не хватит

Странно. Мне всегда казалось, что по поводу кражи обычно обращаются в полицию, а не с иском в суд.

С заявителя вымогать деньги не принято. Это уголовное производство, которое сильно отличается от гражданского процесса.

Действительно, во всех странах есть официальный или неофициальный порог ущерба, ниже которого закрываются глаза на преступления, но это не имеет отношения к стоимости юридических услуг. Это вопрос нагрузки на правоохранительную систему. Странно. Мне всегда казалось, что по поводу кражи обычно обращаются в полицию, а не с иском в суд.С заявителя вымогать деньги не принято. Это уголовное производство, которое сильно отличается от гражданского процесса.Действительно, во всех странах есть официальный или неофициальный порог ущерба, ниже которого закрываются глаза на преступления, но это не имеет отношения к стоимости юридических услуг. Это вопрос нагрузки на правоохранительную систему. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7725 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6406 раз. Подякували: 21394 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 19:50 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Да уж.

Вы,оказывается ,имеете опыт работы инженером строителем как я и врачом как мой сын.

И где вы его приобрели?

Вы так и не ответили что такое "мелкий иск" в Израиле и когда при его подаче нужен адвокат и стоимость его труда.

Неужели 1000 у.е. при иске на 5001 шекель? Да уж.Вы,оказывается ,имеете опыт работы инженером строителем как я и врачом как мой сын.И где вы его приобрели?Вы так и не ответили что такое "мелкий иск" в Израиле и когда при его подаче нужен адвокат и стоимость его труда.Неужели 1000 у.е. при иске на 5001 шекель? Мелкие иски никто не подает, это просто нерентабельно. Если влазишь в суды на Западе - свободного кеша должно быть тысяч за 100, и это если ты не боишься встречного иска. Мелкие иски никто не подает, это просто нерентабельно. Если влазишь в суды на Западе - свободного кеша должно быть тысяч за 100, и это если ты не боишься встречного иска. 2587715

Повідомлень: 174 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 19:52 Сибарит написав: 2587715 написав: там даже мелкие кражи типа телефонов никто не расследует - потому что 1000уе за телефон этого даже на подачу искового заявления оплатить не хватит там даже мелкие кражи типа телефонов никто не расследует - потому что 1000уе за телефон этого даже на подачу искового заявления оплатить не хватит

Странно. Мне всегда казалось, что по поводу кражи обычно обращаются в полицию, а не с иском в суд.

С заявителя вымогать деньги не принято. Это уголовное производство, которое сильно отличается от гражданского процесса.

Действительно, во всех странах есть официальный или неофициальный порог ущерба, ниже которого закрываются глаза на преступления, но это не имеет отношения к стоимости юридических услуг. Это вопрос нагрузки на правоохранительную систему. Странно. Мне всегда казалось, что по поводу кражи обычно обращаются в полицию, а не с иском в суд.С заявителя вымогать деньги не принято. Это уголовное производство, которое сильно отличается от гражданского процесса.Действительно, во всех странах есть официальный или неофициальный порог ущерба, ниже которого закрываются глаза на преступления, но это не имеет отношения к стоимости юридических услуг. Это вопрос нагрузки на правоохранительную систему.



Кража это,конечно,полиция,но есть иски по потребительским услугам,как поставка некачественного товара,некачественного ремонта или другой услуги,разборка между арендодателем и арендатором по поводу ущерба или невыплаты платы и т.д. Кража это,конечно,полиция,но есть иски по потребительским услугам,как поставка некачественного товара,некачественного ремонта или другой услуги,разборка между арендодателем и арендатором по поводу ущерба или невыплаты платы и т.д. shapo Повідомлень: 4817 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2585258625872588> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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