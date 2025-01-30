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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2025 18:27
Antras написав: fox767676 написав: Antras написав:
А Крым отличное место в смысле природы,такое еще поискать надо.Просто не стоит ждать от него фешенебельности,это скорее машина времени в прошлое.Была.
Ялта вполне фешенебельна была на 2011.
Интурист, Ореанда,из нового -"Горький"
Обновленный троллейбусный парк из Симферополя в Ялту, с телевизорами в салонах. Ну Ласпи,Форос, Новый Свет тоже весьма жирно. Болгария конечно не конкурент ЮБК, разве что Фиоленту с Феодосией. Вот думаю не выпендриваться и смотреть на что-то раскрученное типа солнечного берега, или напрячься на что-то горное но поближе к границе с Грецией, в Греции , даже северной по рельефам и рекреации жир
Вполне возможно,но меня интересовали ,скорее, сталинские санатории в декадансе чем
что-то современное.Да и зимой нравилось ездить,кругом тишина и запустение.
.
Здесь,как грится,у каждого свои предпочтения.
Я встречал новый ~2009 год в ялтинской Ореанде)) Интурист тогда вроде бы закрыт был кажется на ремонт, а так бы вообще жир с его открытым бассейном. горы покрыты снегом а от моря теплый воздух такой )
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Додано: Чет 30 січ, 2025 18:34
shapo написав:
Здесь подобные суды тоже не сахар, но всё-таки есть устоявшиеся правила аренды в отличие от Украины.
И насколько я понял по Израилю и Австралии все зависит от того насколько человеку важна его репутация в отличие от Украины и те,кому она дорога блюдут законы,а те кому фиолетово ведут себя везде одинаково
Да всем везде наплевать на репутацию. Вы словно читаете газету Правда, только наоборот. Если б вы хоть раз посудились в Израиле или в Австралии, то только расходы на адвокатов у вас превысили бы все мыслимые ремонты в Украине
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Додано: Чет 30 січ, 2025 18:46
2587715 написав: shapo написав:
Здесь подобные суды тоже не сахар, но всё-таки есть устоявшиеся правила аренды в отличие от Украины.
И насколько я понял по Израилю и Австралии все зависит от того насколько человеку важна его репутация в отличие от Украины и те,кому она дорога блюдут законы,а те кому фиолетово ведут себя везде одинаково
Да всем везде наплевать на репутацию. Вы словно читаете газету Правда, только наоборот. Если б вы хоть раз посудились в Израиле или в Австралии, то только расходы на адвокатов у вас превысили бы все мыслимые ремонты в Украине
При чем тут ремонт в Украине к судам в Израиле или Австралии?
И откуда познания о стоимости адвокатов в судах этих стран, был личный опыт?
Для неимущих есть вообще бесплатные адвокаты.
Что касается репутации,то если вы работаете не на говноработах и хотите делать карьеру или тем более пока не получили гражданства,а пребываете по рабочей визе или на ПМЖ, то репутация очень дорога в отличие от Украины где и госслужащие любого ранга не заморачиваются никакими скандалами
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Додано: Чет 30 січ, 2025 18:52
shapo написав:
Для неимущих есть вообще бесплатные адвокаты.
Что касается репутации,то если вы работаете не на говноработах и хотите делать карьеру или тем более пока не получили гражданства,то репутация очень дорога в отличие от Украины где и госслужащие любого ранга не заморачиваются никакими скандалами
Если и важна, то лишь для эмигрантов - тут вы правы. Нэйтивы в основном по удаленке работают, как правило на другие страны. Им с высокой колокольни чхать что о них соседи думают. В любой развитой стране суд вам обойдется дороже чем ремонт. По этой причине там даже мелкие кражи типа телефонов никто не расследует - потому что 1000уе за телефон этого даже на подачу искового заявления оплатить не хватит
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:13
2587715 написав: shapo написав:
Для неимущих есть вообще бесплатные адвокаты.
Что касается репутации,то если вы работаете не на говноработах и хотите делать карьеру или тем более пока не получили гражданства,то репутация очень дорога в отличие от Украины где и госслужащие любого ранга не заморачиваются никакими скандалами
Если и важна, то лишь для эмигрантов - тут вы правы. Нэйтивы в основном по удаленке работают, как правило на другие страны. Им с высокой колокольни чхать что о них соседи думают. В любой развитой стране суд вам обойдется дороже чем ремонт. По этой причине там даже мелкие кражи типа телефонов никто не расследует - потому что 1000уе за телефон этого даже на подачу искового заявления оплатить не хватит
Серьезно?
Как врач или инженер-строитель ведущий объект может работать удаленно?
Даже аудитор может работать дома максимум половину рабочей недели и то не всегда.
А карьеру только эмигранты строят, аборигенам это не нужно?
Или при рассмотрении кандидатуры на более-менее ответственные работы о нем никто не собирает инфу?
И вы утверждаете что подача заявления стоит в Израиле 1000 у.е.,т.е. 3600 шекелей независимо от иска.
Кстати, как израильские суды рассматривают мелкие иски?
Просветите.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:40
shapo написав:
Серьезно?
Как врач или инженер-строитель ведущий объект может работать удаленно?
Да легко. С пациентами и на стройках работает лишь небольшая часть врачей и инженеров, большая часть за компьютером сидит и редко кого-то кроме компьютера видит.
На счет иска - подать может и дешевле, Но вот грамотно составить вам точно станет дороже чем 1000уе.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:43
2587715 написав: shapo написав:
Серьезно?
Как врач или инженер-строитель ведущий объект может работать удаленно?
Да легко. С пациентами и на стройках работает лишь небольшая часть врачей и инженеров, большая часть за компьютером сидит и редко кого-то кроме компьютера видит.
На счет иска - подать может и дешевле, Но вот грамотно составить вам точно станет дороже чем 1000уе.
Да уж.
Вы,оказывается ,имеете опыт работы инженером строителем как я и врачом как мой сын.
И где вы его приобрели?
Вы так и не ответили что такое "мелкий иск" в Израиле и когда при его подаче нужен адвокат и стоимость его труда.
Неужели 1000 у.е. при иске на 5001 шекель?
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:47
2587715 написав:
там даже мелкие кражи типа телефонов никто не расследует - потому что 1000уе за телефон этого даже на подачу искового заявления оплатить не хватит
Странно. Мне всегда казалось, что по поводу кражи обычно обращаются в полицию, а не с иском в суд.
С заявителя вымогать деньги не принято. Это уголовное производство, которое сильно отличается от гражданского процесса.
Действительно, во всех странах есть официальный или неофициальный порог ущерба, ниже которого закрываются глаза на преступления, но это не имеет отношения к стоимости юридических услуг. Это вопрос нагрузки на правоохранительную систему.
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Сибарит
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:50
shapo написав:
Да уж.
Вы,оказывается ,имеете опыт работы инженером строителем как я и врачом как мой сын.
И где вы его приобрели?
Вы так и не ответили что такое "мелкий иск" в Израиле и когда при его подаче нужен адвокат и стоимость его труда.
Неужели 1000 у.е. при иске на 5001 шекель?
Мелкие иски никто не подает, это просто нерентабельно. Если влазишь в суды на Западе - свободного кеша должно быть тысяч за 100, и это если ты не боишься встречного иска.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:52
Сибарит написав: 2587715 написав:
там даже мелкие кражи типа телефонов никто не расследует - потому что 1000уе за телефон этого даже на подачу искового заявления оплатить не хватит
Странно. Мне всегда казалось, что по поводу кражи обычно обращаются в полицию, а не с иском в суд.
С заявителя вымогать деньги не принято. Это уголовное производство, которое сильно отличается от гражданского процесса.
Действительно, во всех странах есть официальный или неофициальный порог ущерба, ниже которого закрываются глаза на преступления, но это не имеет отношения к стоимости юридических услуг. Это вопрос нагрузки на правоохранительную систему.
Кража это,конечно,полиция,но есть иски по потребительским услугам,как поставка некачественного товара,некачественного ремонта или другой услуги,разборка между арендодателем и арендатором по поводу ущерба или невыплаты платы и т.д.
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shapo
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