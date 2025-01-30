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#<1 ... 2586258725882589> Додано: Чет 30 січ, 2025 19:53 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: Странно. Мне всегда казалось, что по поводу кражи обычно обращаются в полицию, а не с иском в суд. Странно. Мне всегда казалось, что по поводу кражи обычно обращаются в полицию, а не с иском в суд. Смуглый заявит, что телефон вы ему подарили, а полицейский скажет, что у него мало доказательств чтобы открывать дело.



Люди, вы в каком мире живете? Вас на ютубе забанили? Сейчас не то что воров - убийц и насильников отпускают, если коп на месте пристрелить не успеет



В Швеции вчера человека убили ведя при этом прямую трансляцию убийства в интернете. Смуглый заявит, что телефон вы ему подарили, а полицейский скажет, что у него мало доказательств чтобы открывать дело.Люди, вы в каком мире живете? Вас на ютубе забанили? Сейчас не то что воров - убийц и насильников отпускают, если коп на месте пристрелить не успеетВ Швеции вчера человека убили ведя при этом прямую трансляцию убийства в интернете. Востаннє редагувалось 2587715 в Чет 30 січ, 2025 19:57, всього редагувалось 1 раз. 2587715

Повідомлень: 174 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 19:56 2587715 написав: shapo написав: Да уж.

Вы,оказывается ,имеете опыт работы инженером строителем как я и врачом как мой сын.

И где вы его приобрели?

Вы так и не ответили что такое "мелкий иск" в Израиле и когда при его подаче нужен адвокат и стоимость его труда.

Неужели 1000 у.е. при иске на 5001 шекель? Да уж.Вы,оказывается ,имеете опыт работы инженером строителем как я и врачом как мой сын.И где вы его приобрели?Вы так и не ответили что такое "мелкий иск" в Израиле и когда при его подаче нужен адвокат и стоимость его труда.Неужели 1000 у.е. при иске на 5001 шекель? Мелкие иски никто не подает, это просто нерентабельно. Если влазишь в суды на Западе - свободного кеша должно быть тысяч за 100, и это если ты не боишься встречного иска. Мелкие иски никто не подает, это просто нерентабельно. Если влазишь в суды на Западе - свободного кеша должно быть тысяч за 100, и это если ты не боишься встречного иска.





Чушь.

Мелкие иски в Израиле это иски физических лиц по поводу потребительских услуг - компенсация за задержку авиарейса, поставка некачественного товара или некачественно сделанного ремонта, претензии арендодателя к арендатору при расторжении договора найма по различным причинам.

Единственное условие - сумма иска на 2022 год не должна превышать 34600 шекелей ( немного меньше 10000у.е.)

В отличие от других судов с суммами более 100000 шекелей или юрлиц которые могут длиться годами мелкие иски рассматриваются как правило в течении одного дня Чушь.Мелкие иски в Израиле это иски физических лиц по поводу потребительских услуг - компенсация за задержку авиарейса, поставка некачественного товара или некачественно сделанного ремонта, претензии арендодателя к арендатору при расторжении договора найма по различным причинам.Единственное условие - сумма иска на 2022 год не должна превышать 34600 шекелей ( немного меньше 10000у.е.)В отличие от других судов с суммами более 100000 шекелей или юрлиц которые могут длиться годами мелкие иски рассматриваются как правило в течении одного дня Востаннє редагувалось shapo в Чет 30 січ, 2025 19:59, всього редагувалось 1 раз. shapo Повідомлень: 4820 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 824 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 19:58 shapo написав: 2587715 написав: shapo написав: Да уж.

Вы,оказывается ,имеете опыт работы инженером строителем как я и врачом как мой сын.

И где вы его приобрели?

Вы так и не ответили что такое "мелкий иск" в Израиле и когда при его подаче нужен адвокат и стоимость его труда.

Неужели 1000 у.е. при иске на 5001 шекель? Да уж.Вы,оказывается ,имеете опыт работы инженером строителем как я и врачом как мой сын.И где вы его приобрели?Вы так и не ответили что такое "мелкий иск" в Израиле и когда при его подаче нужен адвокат и стоимость его труда.Неужели 1000 у.е. при иске на 5001 шекель? Мелкие иски никто не подает, это просто нерентабельно. Если влазишь в суды на Западе - свободного кеша должно быть тысяч за 100, и это если ты не боишься встречного иска. Мелкие иски никто не подает, это просто нерентабельно. Если влазишь в суды на Западе - свободного кеша должно быть тысяч за 100, и это если ты не боишься встречного иска.





Чушь.

Мелкие иски в Израиле это иски физических лиц по поводу потребительских услуг - компенсация за задержку авиарейса, поставка некачественного товара или некачественно сделанного ремонта, претензии арендодателя к арендатору при расторжении договора найма по различным причинам.

Единственное условие - сумма договора на 2022 год не должна превышать 34600 шекелей ( немного меньше 10000у.е.) Чушь.Мелкие иски в Израиле это иски физических лиц по поводу потребительских услуг - компенсация за задержку авиарейса, поставка некачественного товара или некачественно сделанного ремонта, претензии арендодателя к арендатору при расторжении договора найма по различным причинам.Единственное условие - сумма договора на 2022 год не должна превышать 34600 шекелей ( немного меньше 10000у.е.)

Вы сами подавали иски по такому делу или только от других слышали? Вы сами подавали иски по такому делу или только от других слышали? 2587715

Повідомлень: 174 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 20:00 А я и врачом не работал в отличие от вас. Есть законодательство и есть знакомые которые их подавали shapo Повідомлень: 4820 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 824 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 20:10 Т.е. никакого законодательства кроме личного опыта не существует?

Или опыт Басманного или Печерского правосудия не позволяет такого допустить?

Вы ведь не работали ни врачом,ни инженером-строителем ,но безапелляционно утверждаете что знаете как они работают.

И при чем тут пластинки? Если речь идёт о претензиях к страховой компании которая их страховала,то я имел дело с израильской страховой компанией Клаль когда попал в Мельбурне в больницу и возвращал страховые выплаты за пребывание в ней,но тогда до суда дело не дошло.

И кто такие "мы"?

Вы не одиноки,у вас тут бригада? shapo Повідомлень: 4820 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 824 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 20:30 Re: Еміграція, заробітчанство Здесь обсуждаются мелкие иски в Израиле или политические суды в США и борьбу Трампа с нелегальной эмиграцией?

Вы не отвечаете на поставленные мной простые вопросы и перескакиваете на другие темы.

Что будет следующим - приговор МУС Биньямину Нетаньяху или конфискация российских активов в Европе? shapo Повідомлень: 4820 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 824 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 20:40 gonchik74 написав: Та отож. Теж планував старість в Криму. Колись. Давно. Тепер доводиться шукати альтернативні локації) З того всього ще не був у Словенії. В Італії відносно недороге житло, але суттєво дороге життя. Оті «нечлени», типу Чорногорії (атмосфера, як на Троєщині), Албанія - то, як на мене, якась середньоазійська республіка з морем. В Болгарії не був жодного разу, але й не тягне. Вистачило відео) Іспанія - влітку треба кудись тікати, мало зелені, далеко. Перейнявся порадою Aksel Frank щодо доступності (доїхати впродовж дня). Та отож. Теж планував старість в Криму. Колись. Давно. Тепер доводиться шукати альтернативні локації) З того всього ще не був у Словенії. В Італії відносно недороге житло, але суттєво дороге життя. Оті «нечлени», типу Чорногорії (атмосфера, як на Троєщині), Албанія - то, як на мене, якась середньоазійська республіка з морем. В Болгарії не був жодного разу, але й не тягне. Вистачило відео) Іспанія - влітку треба кудись тікати, мало зелені, далеко. Перейнявся порадою Aksel Frank щодо доступності (доїхати впродовж дня).



Словения, Хорватия варианты не из дешёвых. По Черногории догадываюсь что осень там дождливая. Есть ли там инфраструктура для зимнего отдыха , ну там болььшие открытые бассейны и т.д? А то покупать "дачку " на 3 месяца в году за такие деньги ну дорогое удовольствие Словения, Хорватия варианты не из дешёвых. По Черногории догадываюсь что осень там дождливая. Есть ли там инфраструктура для зимнего отдыха , ну там болььшие открытые бассейны и т.д? А то покупать "дачку " на 3 месяца в году за такие деньги ну дорогое удовольствие fox767676 Повідомлень: 2721 З нами з: 13.06.20 Подякував: 346 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 20:47 shapo написав: Т.е. никакого законодательства кроме личного опыта не существует?

Или опыт Басманного или Печерского правосудия не позволяет такого допустить?

Вы ведь не работали ни врачом,ни инженером-строителем ,но безапелляционно утверждаете что знаете как они работают.

И при чем тут пластинки? Если речь идёт о претензиях к страховой компании которая их страховала,то я имел дело с израильской страховой компанией Клаль когда попал в Мельбурне в больницу и возвращал страховые выплаты за пребывание в ней,но тогда до суда дело не дошло.

И кто такие "мы"?

Вы не одиноки,у вас тут бригада? Т.е. никакого законодательства кроме личного опыта не существует?Или опыт Басманного или Печерского правосудия не позволяет такого допустить?Вы ведь не работали ни врачом,ни инженером-строителем ,но безапелляционно утверждаете что знаете как они работают.И при чем тут пластинки? Если речь идёт о претензиях к страховой компании которая их страховала,то я имел дело с израильской страховой компанией Клаль когда попал в Мельбурне в больницу и возвращал страховые выплаты за пребывание в ней,но тогда до суда дело не дошло.И кто такие "мы"?Вы не одиноки,у вас тут бригада?

Басманного? Басманного? Vadim_

Повідомлень: 3613 З нами з: 23.05.14 Подякував: 609 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 21:04 fox767676 написав: gonchik74 написав: Та отож. Теж планував старість в Криму. Колись. Давно. Тепер доводиться шукати альтернативні локації) З того всього ще не був у Словенії. В Італії відносно недороге житло, але суттєво дороге життя. Оті «нечлени», типу Чорногорії (атмосфера, як на Троєщині), Албанія - то, як на мене, якась середньоазійська республіка з морем. В Болгарії не був жодного разу, але й не тягне. Вистачило відео) Іспанія - влітку треба кудись тікати, мало зелені, далеко. Перейнявся порадою Aksel Frank щодо доступності (доїхати впродовж дня). Та отож. Теж планував старість в Криму. Колись. Давно. Тепер доводиться шукати альтернативні локації) З того всього ще не був у Словенії. В Італії відносно недороге житло, але суттєво дороге життя. Оті «нечлени», типу Чорногорії (атмосфера, як на Троєщині), Албанія - то, як на мене, якась середньоазійська республіка з морем. В Болгарії не був жодного разу, але й не тягне. Вистачило відео) Іспанія - влітку треба кудись тікати, мало зелені, далеко. Перейнявся порадою Aksel Frank щодо доступності (доїхати впродовж дня).



Словения, Хорватия варианты не из дешёвых. По Черногории догадываюсь что осень там дождливая. Есть ли там инфраструктура для зимнего отдыха , ну там болььшие открытые бассейны и т.д? А то покупать "дачку " на 3 месяца в году за такие деньги ну дорогое удовольствие Словения, Хорватия варианты не из дешёвых. По Черногории догадываюсь что осень там дождливая. Есть ли там инфраструктура для зимнего отдыха , ну там болььшие открытые бассейны и т.д? А то покупать "дачку " на 3 месяца в году за такие деньги ну дорогое удовольствие

М л я , я в силу своей закомплексованости а может доходов 2000+ тут ,не уехал в Сан Бенедетто дель Тронто, лучшебі уехали... М л я , я в силу своей закомплексованости а может доходов 2000+ тут ,не уехал в Сан Бенедетто дель Тронто, лучшебі уехали... Vadim_

Повідомлень: 3613 З нами з: 23.05.14 Подякував: 609 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 21:18 Vadim_ написав: shapo написав: Т.е. никакого законодательства кроме личного опыта не существует?

Или опыт Басманного или Печерского правосудия не позволяет такого допустить?

Вы ведь не работали ни врачом,ни инженером-строителем ,но безапелляционно утверждаете что знаете как они работают.

И при чем тут пластинки? Если речь идёт о претензиях к страховой компании которая их страховала,то я имел дело с израильской страховой компанией Клаль когда попал в Мельбурне в больницу и возвращал страховые выплаты за пребывание в ней,но тогда до суда дело не дошло.

И кто такие "мы"?

Вы не одиноки,у вас тут бригада? Т.е. никакого законодательства кроме личного опыта не существует?Или опыт Басманного или Печерского правосудия не позволяет такого допустить?Вы ведь не работали ни врачом,ни инженером-строителем ,но безапелляционно утверждаете что знаете как они работают.И при чем тут пластинки? Если речь идёт о претензиях к страховой компании которая их страховала,то я имел дело с израильской страховой компанией Клаль когда попал в Мельбурне в больницу и возвращал страховые выплаты за пребывание в ней,но тогда до суда дело не дошло.И кто такие "мы"?Вы не одиноки,у вас тут бригада?

Басманного? Басманного?



Что вас так удивляет? Судя по обвинениям американских президентов,и прошлого,и настоящего,знаток юрсистем разных стран и разнообразных профессий вполне может быть из места где находится Басманный районный суд Что вас так удивляет? Судя по обвинениям американских президентов,и прошлого,и настоящего,знаток юрсистем разных стран и разнообразных профессий вполне может быть из места где находится Басманный районный суд shapo Повідомлень: 4820 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 824 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2586258725882589> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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