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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2025 19:53
Сибарит написав:
Странно. Мне всегда казалось, что по поводу кражи обычно обращаются в полицию, а не с иском в суд.
Смуглый заявит, что телефон вы ему подарили, а полицейский скажет, что у него мало доказательств чтобы открывать дело.
Люди, вы в каком мире живете? Вас на ютубе забанили? Сейчас не то что воров - убийц и насильников отпускают, если коп на месте пристрелить не успеет
В Швеции вчера человека убили ведя при этом прямую трансляцию убийства в интернете.
Востаннє редагувалось 2587715
в Чет 30 січ, 2025 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:56
2587715 написав: shapo написав:
Да уж.
Вы,оказывается ,имеете опыт работы инженером строителем как я и врачом как мой сын.
И где вы его приобрели?
Вы так и не ответили что такое "мелкий иск" в Израиле и когда при его подаче нужен адвокат и стоимость его труда.
Неужели 1000 у.е. при иске на 5001 шекель?
Мелкие иски никто не подает, это просто нерентабельно. Если влазишь в суды на Западе - свободного кеша должно быть тысяч за 100, и это если ты не боишься встречного иска.
Чушь.
Мелкие иски в Израиле это иски физических лиц по поводу потребительских услуг - компенсация за задержку авиарейса, поставка некачественного товара или некачественно сделанного ремонта, претензии арендодателя к арендатору при расторжении договора найма по различным причинам.
Единственное условие - сумма иска на 2022 год не должна превышать 34600 шекелей ( немного меньше 10000у.е.)
В отличие от других судов с суммами более 100000 шекелей или юрлиц которые могут длиться годами мелкие иски рассматриваются как правило в течении одного дня
Востаннє редагувалось shapo
в Чет 30 січ, 2025 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:58
shapo написав: 2587715 написав: shapo написав:
Да уж.
Вы,оказывается ,имеете опыт работы инженером строителем как я и врачом как мой сын.
И где вы его приобрели?
Вы так и не ответили что такое "мелкий иск" в Израиле и когда при его подаче нужен адвокат и стоимость его труда.
Неужели 1000 у.е. при иске на 5001 шекель?
Мелкие иски никто не подает, это просто нерентабельно. Если влазишь в суды на Западе - свободного кеша должно быть тысяч за 100, и это если ты не боишься встречного иска.
Чушь.
Мелкие иски в Израиле это иски физических лиц по поводу потребительских услуг - компенсация за задержку авиарейса, поставка некачественного товара или некачественно сделанного ремонта, претензии арендодателя к арендатору при расторжении договора найма по различным причинам.
Единственное условие - сумма договора на 2022 год не должна превышать 34600 шекелей ( немного меньше 10000у.е.)
Вы сами подавали иски по такому делу или только от других слышали?
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:00
А я и врачом не работал в отличие от вас. Есть законодательство и есть знакомые которые их подавали
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shapo
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:10
Т.е. никакого законодательства кроме личного опыта не существует?
Или опыт Басманного или Печерского правосудия не позволяет такого допустить?
Вы ведь не работали ни врачом,ни инженером-строителем ,но безапелляционно утверждаете что знаете как они работают.
И при чем тут пластинки? Если речь идёт о претензиях к страховой компании которая их страховала,то я имел дело с израильской страховой компанией Клаль когда попал в Мельбурне в больницу и возвращал страховые выплаты за пребывание в ней,но тогда до суда дело не дошло.
И кто такие "мы"?
Вы не одиноки,у вас тут бригада?
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shapo
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:30
Здесь обсуждаются мелкие иски в Израиле или политические суды в США и борьбу Трампа с нелегальной эмиграцией?
Вы не отвечаете на поставленные мной простые вопросы и перескакиваете на другие темы.
Что будет следующим - приговор МУС Биньямину Нетаньяху или конфискация российских активов в Европе?
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shapo
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:40
gonchik74 написав:
Та отож. Теж планував старість в Криму. Колись. Давно. Тепер доводиться шукати альтернативні локації) З того всього ще не був у Словенії. В Італії відносно недороге житло, але суттєво дороге життя. Оті «нечлени», типу Чорногорії (атмосфера, як на Троєщині), Албанія - то, як на мене, якась середньоазійська республіка з морем. В Болгарії не був жодного разу, але й не тягне. Вистачило відео) Іспанія - влітку треба кудись тікати, мало зелені, далеко. Перейнявся порадою Aksel Frank щодо доступності (доїхати впродовж дня).
Словения, Хорватия варианты не из дешёвых. По Черногории догадываюсь что осень там дождливая. Есть ли там инфраструктура для зимнего отдыха , ну там болььшие открытые бассейны и т.д? А то покупать "дачку " на 3 месяца в году за такие деньги ну дорогое удовольствие
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fox767676
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:47
shapo написав:
Т.е. никакого законодательства кроме личного опыта не существует?
Или опыт Басманного или Печерского правосудия не позволяет такого допустить?
Вы ведь не работали ни врачом,ни инженером-строителем ,но безапелляционно утверждаете что знаете как они работают.
И при чем тут пластинки? Если речь идёт о претензиях к страховой компании которая их страховала,то я имел дело с израильской страховой компанией Клаль когда попал в Мельбурне в больницу и возвращал страховые выплаты за пребывание в ней,но тогда до суда дело не дошло.
И кто такие "мы"?
Вы не одиноки,у вас тут бригада?
Басманного?
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Vadim_
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:04
fox767676 написав: gonchik74 написав:
Та отож. Теж планував старість в Криму. Колись. Давно. Тепер доводиться шукати альтернативні локації) З того всього ще не був у Словенії. В Італії відносно недороге житло, але суттєво дороге життя. Оті «нечлени», типу Чорногорії (атмосфера, як на Троєщині), Албанія - то, як на мене, якась середньоазійська республіка з морем. В Болгарії не був жодного разу, але й не тягне. Вистачило відео) Іспанія - влітку треба кудись тікати, мало зелені, далеко. Перейнявся порадою Aksel Frank щодо доступності (доїхати впродовж дня).
Словения, Хорватия варианты не из дешёвых. По Черногории догадываюсь что осень там дождливая. Есть ли там инфраструктура для зимнего отдыха , ну там болььшие открытые бассейны и т.д? А то покупать "дачку " на 3 месяца в году за такие деньги ну дорогое удовольствие
М л я , я в силу своей закомплексованости а может доходов 2000+ тут ,не уехал в Сан Бенедетто дель Тронто, лучшебі уехали...
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Vadim_
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:18
Vadim_ написав: shapo написав:
Т.е. никакого законодательства кроме личного опыта не существует?
Или опыт Басманного или Печерского правосудия не позволяет такого допустить?
Вы ведь не работали ни врачом,ни инженером-строителем ,но безапелляционно утверждаете что знаете как они работают.
И при чем тут пластинки? Если речь идёт о претензиях к страховой компании которая их страховала,то я имел дело с израильской страховой компанией Клаль когда попал в Мельбурне в больницу и возвращал страховые выплаты за пребывание в ней,но тогда до суда дело не дошло.
И кто такие "мы"?
Вы не одиноки,у вас тут бригада?
Басманного?
Что вас так удивляет? Судя по обвинениям американских президентов,и прошлого,и настоящего,знаток юрсистем разных стран и разнообразных профессий вполне может быть из места где находится Басманный районный суд
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shapo
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