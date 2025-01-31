Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2587258825892590> Додано: Чет 30 січ, 2025 21:35 Опять безапелляционные утверждения о том о чем не имеете понятия.

Причина моего приезда в Израиль вовсе не надежда на процветание в новой стране на старости лет и не боязнь войны которую я встретил в Киеве 24.02.2022 и до июня был в Украине,а очень серьезное заболевание жены которое в Украине,да и вообще в СНГ лучше не лечить.

Остальное даже комментировать не хочу и вообще вы мне больше не интересны. shapo Повідомлень: 4826 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 827 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 21:40 fox767676 написав: gonchik74 написав: Та отож. Теж планував старість в Криму. Колись. Давно. Тепер доводиться шукати альтернативні локації) З того всього ще не був у Словенії. В Італії відносно недороге житло, але суттєво дороге життя. Оті «нечлени», типу Чорногорії (атмосфера, як на Троєщині), Албанія - то, як на мене, якась середньоазійська республіка з морем. В Болгарії не був жодного разу, але й не тягне. Вистачило відео) Іспанія - влітку треба кудись тікати, мало зелені, далеко. Перейнявся порадою Aksel Frank щодо доступності (доїхати впродовж дня). Та отож. Теж планував старість в Криму. Колись. Давно. Тепер доводиться шукати альтернативні локації) З того всього ще не був у Словенії. В Італії відносно недороге житло, але суттєво дороге життя. Оті «нечлени», типу Чорногорії (атмосфера, як на Троєщині), Албанія - то, як на мене, якась середньоазійська республіка з морем. В Болгарії не був жодного разу, але й не тягне. Вистачило відео) Іспанія - влітку треба кудись тікати, мало зелені, далеко. Перейнявся порадою Aksel Frank щодо доступності (доїхати впродовж дня).



Словения, Хорватия варианты не из дешёвых. По Черногории догадываюсь что осень там дождливая. Есть ли там инфраструктура для зимнего отдыха , ну там болььшие открытые бассейны и т.д? А то покупать "дачку " на 3 месяца в году за такие деньги ну дорогое удовольствие Словения, Хорватия варианты не из дешёвых. По Черногории догадываюсь что осень там дождливая. Есть ли там инфраструктура для зимнего отдыха , ну там болььшие открытые бассейны и т.д? А то покупать "дачку " на 3 месяца в году за такие деньги ну дорогое удовольствие

Ну які 3 місяці?) Я не морж, але на початку листопада в Адріатиці плаваю. Цього року спробую в березні))) Ну і знову ж таки, чудес не буває, ціна продиктована попитом. Подивишся на кількість недобудов і мутні схеми в Чорногорії і розумієш, чому так дорого коштує Словенія/Хорватія) Ну які 3 місяці?) Я не морж, але на початку листопада в Адріатиці плаваю. Цього року спробую в березні))) Ну і знову ж таки, чудес не буває, ціна продиктована попитом. Подивишся на кількість недобудов і мутні схеми в Чорногорії і розумієш, чому так дорого коштує Словенія/Хорватія) gonchik74

Повідомлень: 936 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 05:37 shapo написав: rjkz написав: shapo написав: Это похоже на то,что я узнал в Израиле и от своего канадского знакомого. Пристойные пенсии получают или госслужащие,или при стаже не менее 30 лет,причем не просто стаже,а с отчислениями на личный пенсионный счёт. В Украине он существует с 2000, в Израиле с 2008, причем до 2008 эти отчисления были необязательны на чем многие и погорели и потому сидят на пособии по старости с добавлением в зависимости от счета в банке и свежести машины ещё и пособия по бедности забрав накопленные с 2008 пенсионные накопления и в этом не отличаясь от тех,кто не проработал в Израиле ни одного дня приехав в пенсионном возрасте Это похоже на то,что я узнал в Израиле и от своего канадского знакомого. Пристойные пенсии получают или госслужащие,или при стаже не менее 30 лет,причем не просто стаже,а с отчислениями на личный пенсионный счёт. В Украине он существует с 2000, в Израиле с 2008, причем до 2008 эти отчисления были необязательны на чем многие и погорели и потому сидят на пособии по старости с добавлением в зависимости от счета в банке и свежести машины ещё и пособия по бедности забрав накопленные с 2008 пенсионные накопления и в этом не отличаясь от тех,кто не проработал в Израиле ни одного дня приехав в пенсионном возрасте



Фактически, есть пенсы, которые ни дня не проработали в США и получили ССай (было время, когда такое давали. Сейчас, чтобы получить ССАй надо все равно 40 кварталов проработать). Фактически, есть пенсы, которые ни дня не проработали в США и получили ССай (было время, когда такое давали. Сейчас, чтобы получить ССАй надо все равно 40 кварталов проработать).



Я не знаю или есть нюанс с теми кто приехал в пенсионном возрасте.

Может им и катит. Но это какие-то должны быть иммиграционные программы особогго типа. Так как если человек выигрывает гринку, тоо он ее получит после собеседования в посольстве, если они убедятся, что он в состоянии себя обеспечить. Если человек в возрасте едет по воссоединению, то родственники оформляют аффидавит оф саппорт. Через пять лет после прибытия можно получить гражданство и потом, возможно, можно подаваться на какие-то бенефиты. Если сесть на шею обществу до получения гражданства, то можно его и не получить.

Не сильно в курсе.





40 кварталов это 10 лет,т.е. прибывшему в пенсионном возрасте и не проработавшем ни одного дня получается кроме фудстемпов, подачек от благотворительных фондов и медикейд ничего не светит.

Израиль в этом отношении более социалистическая страна и пособия по старости по их меркам и мизерные,но в сравнении с средней украинской пенсией заоблачные хотя сейчас по многим параметрам там цены начали сближаться Я не знаю или есть нюанс с теми кто приехал в пенсионном возрасте.Может им и катит. Но это какие-то должны быть иммиграционные программы особогго типа. Так как если человек выигрывает гринку, тоо он ее получит после собеседования в посольстве, если они убедятся, что он в состоянии себя обеспечить. Если человек в возрасте едет по воссоединению, то родственники оформляют аффидавит оф саппорт. Через пять лет после прибытия можно получить гражданство и потом, возможно, можно подаваться на какие-то бенефиты. Если сесть на шею обществу до получения гражданства, то можно его и не получить.Не сильно в курсе.40 кварталов это 10 лет,т.е. прибывшему в пенсионном возрасте и не проработавшем ни одного дня получается кроме фудстемпов, подачек от благотворительных фондов и медикейд ничего не светит.Израиль в этом отношении более социалистическая страна и пособия по старости по их меркам и мизерные,но в сравнении с средней украинской пенсией заоблачные хотя сейчас по многим параметрам там цены начали сближаться rjkz

Повідомлень: 17047 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8464 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 05:53 shapo написав: 2587715 написав: shapo написав: А напрягать родственников или знакомых можно раз- два,но не постоянно А напрягать родственников или знакомых можно раз- два,но не постоянно Странное утверждение. Много кто сдает и не живет в Украине. Странное утверждение. Много кто сдает и не живет в Украине.



Ну и флаг им в руки если им пока везёт, а по мне овчинка выделки не стоит в сравнении с возможными проблемами и финансовыми потерями,поэтому пробую продать,но и цены упали,и с переводом денег проблемы . Ну и флаг им в руки если им пока везёт, а по мне овчинка выделки не стоит в сравнении с возможными проблемами и финансовыми потерями,поэтому пробую продать,но и цены упали,и с переводом денег проблемы .



Я уже и на этой ветке и на обвальной спращивал или кто знает ЗАКОННЫЙ и цивилизованный способ вывести деньги от потенциальной продажи, чтобы у американской налоговой не было вопросов.

Как рыба об лед.

Если вдруг что-то узнаете - не откажите в любезности поделиться.

Ну или если я, то будет взаимно.

Не знаю как сейчас, а где-то с год назад, риелтор довольно приемлемые цифры называл. Я уже и на этой ветке и на обвальной спращивал или кто знает ЗАКОННЫЙ и цивилизованный способ вывести деньги от потенциальной продажи, чтобы у американской налоговой не было вопросов.Как рыба об лед.Если вдруг что-то узнаете - не откажите в любезности поделиться.Ну или если я, то будет взаимно.Не знаю как сейчас, а где-то с год назад, риелтор довольно приемлемые цифры называл. rjkz

Повідомлень: 17047 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8464 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 05:57 shapo написав: 2587715 написав: shapo написав:

Ну и флаг им в руки если им пока везёт, а по мне овчинка выделки не стоит в сравнении с возможными проблемами и финансовыми потерями,поэтому пробую продать,но и цены упали,и с переводом денег проблемы . Ну и флаг им в руки если им пока везёт, а по мне овчинка выделки не стоит в сравнении с возможными проблемами и финансовыми потерями,поэтому пробую продать,но и цены упали,и с переводом денег проблемы . даже если вы в Украине - это вас не спасет от рисков даже если вы в Украине - это вас не спасет от рисков



Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом





Это классика жанра.

Менеджерить арендную недвигу надо рядом.

Если как мы с Вами оказались, то становимся мотивированными продавцами. Это классика жанра.Менеджерить арендную недвигу надо рядом.Если как мы с Вами оказались, то становимся мотивированными продавцами. rjkz

Повідомлень: 17047 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8464 раз. Подякували: 5332 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 06:12 rjkz написав:

Я уже и на этой ветке и на обвальной спращивал или кто знает ЗАКОННЫЙ и цивилизованный способ вывести деньги от потенциальной продажи, чтобы у американской налоговой не было вопросов.

Как рыба об лед.

Если вдруг что-то узнаете - не откажите в любезности поделиться.

Ну или если я, то будет взаимно.

Не знаю как сейчас, а где-то с год назад, риелтор довольно приемлемые цифры называл. Я уже и на этой ветке и на обвальной спращивал или кто знает ЗАКОННЫЙ и цивилизованный способ вывести деньги от потенциальной продажи, чтобы у американской налоговой не было вопросов.Как рыба об лед.Если вдруг что-то узнаете - не откажите в любезности поделиться.Ну или если я, то будет взаимно.Не знаю как сейчас, а где-то с год назад, риелтор довольно приемлемые цифры называл.



Пока кроме вывоза нала по 10куе в карманах или,возможно,больше если есть справка из банка не знаю. Есть экзотика типа криптовалют,но тут и риски возрастают остаться ни с чем,да и легализовать их в новой стране тоже большой вопрос.

Вообще удивительно,но в стране-агрессоре под санкциями люди продают недвигу в Москве и спокойно переводят деньги в Израиль или в Австралию,а из Украины это невозможно.

Хотя карточками украинских банков в отличие от российских можно расплачиваться Пока кроме вывоза нала по 10куе в карманах или,возможно,больше если есть справка из банка не знаю. Есть экзотика типа криптовалют,но тут и риски возрастают остаться ни с чем,да и легализовать их в новой стране тоже большой вопрос.Вообще удивительно,но в стране-агрессоре под санкциями люди продают недвигу в Москве и спокойно переводят деньги в Израиль или в Австралию,а из Украины это невозможно.Хотя карточками украинских банков в отличие от российских можно расплачиваться shapo Повідомлень: 4826 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 827 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 09:53 rjkz написав: shapo написав: 2587715 написав: даже если вы в Украине - это вас не спасет от рисков даже если вы в Украине - это вас не спасет от рисков



Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом





Это классика жанра.

Менеджерить арендную недвигу надо рядом.

Если как мы с Вами оказались, то становимся мотивированными продавцами. Это классика жанра.Менеджерить арендную недвигу надо рядом.Если как мы с Вами оказались, то становимся мотивированными продавцами. Те у кого есть недвига в Украине уже давно изучили эти вопросы и все это решаемо, а тем у кого ничего нет - это и не нужно Те у кого есть недвига в Украине уже давно изучили эти вопросы и все это решаемо, а тем у кого ничего нет - это и не нужно 2587715

Повідомлень: 177 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:00 2587715 написав: rjkz написав:



Это классика жанра.

Менеджерить арендную недвигу надо рядом.

Если как мы с Вами оказались, то становимся мотивированными продавцами. Это классика жанра.Менеджерить арендную недвигу надо рядом.Если как мы с Вами оказались, то становимся мотивированными продавцами. Те у кого есть недвига в Украине уже давно изучили эти вопросы и все это решаемо, а тем у кого ничего нет - это и не нужно Те у кого есть недвига в Украине уже давно изучили эти вопросы и все это решаемо, а тем у кого ничего нет - это и не нужно



У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.

Не подскажите где сдаете? У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.Не подскажите где сдаете? shapo Повідомлень: 4826 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 827 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:13 shapo написав: 2587715 написав: rjkz написав:



Это классика жанра.

Менеджерить арендную недвигу надо рядом.

Если как мы с Вами оказались, то становимся мотивированными продавцами. Это классика жанра.Менеджерить арендную недвигу надо рядом.Если как мы с Вами оказались, то становимся мотивированными продавцами. Те у кого есть недвига в Украине уже давно изучили эти вопросы и все это решаемо, а тем у кого ничего нет - это и не нужно Те у кого есть недвига в Украине уже давно изучили эти вопросы и все это решаемо, а тем у кого ничего нет - это и не нужно



У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.

Не подскажите где сдаете? У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.Не подскажите где сдаете? а вы снять хотите?) а вы снять хотите?) 2587715

Повідомлень: 177 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:30 2587715 написав:

У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.

Не подскажите где сдаете? а вы снять хотите?) а вы снять хотите?)



Нет,узнать откуда такие познания Нет,узнать откуда такие познания shapo Повідомлень: 4826 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 827 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2587258825892590> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: 2587715 і 2 гостейМодератори: Faceless