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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2025 21:35
Опять безапелляционные утверждения о том о чем не имеете понятия.
Причина моего приезда в Израиль вовсе не надежда на процветание в новой стране на старости лет и не боязнь войны которую я встретил в Киеве 24.02.2022 и до июня был в Украине,а очень серьезное заболевание жены которое в Украине,да и вообще в СНГ лучше не лечить.
Остальное даже комментировать не хочу и вообще вы мне больше не интересны.
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shapo
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:40
fox767676 написав: gonchik74 написав:
Та отож. Теж планував старість в Криму. Колись. Давно. Тепер доводиться шукати альтернативні локації) З того всього ще не був у Словенії. В Італії відносно недороге житло, але суттєво дороге життя. Оті «нечлени», типу Чорногорії (атмосфера, як на Троєщині), Албанія - то, як на мене, якась середньоазійська республіка з морем. В Болгарії не був жодного разу, але й не тягне. Вистачило відео) Іспанія - влітку треба кудись тікати, мало зелені, далеко. Перейнявся порадою Aksel Frank щодо доступності (доїхати впродовж дня).
Словения, Хорватия варианты не из дешёвых. По Черногории догадываюсь что осень там дождливая. Есть ли там инфраструктура для зимнего отдыха , ну там болььшие открытые бассейны и т.д? А то покупать "дачку " на 3 месяца в году за такие деньги ну дорогое удовольствие
Ну які 3 місяці?) Я не морж, але на початку листопада в Адріатиці плаваю. Цього року спробую в березні))) Ну і знову ж таки, чудес не буває, ціна продиктована попитом. Подивишся на кількість недобудов і мутні схеми в Чорногорії і розумієш, чому так дорого коштує Словенія/Хорватія)
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 05:37
shapo написав: rjkz написав: shapo написав:
Это похоже на то,что я узнал в Израиле и от своего канадского знакомого. Пристойные пенсии получают или госслужащие,или при стаже не менее 30 лет,причем не просто стаже,а с отчислениями на личный пенсионный счёт. В Украине он существует с 2000, в Израиле с 2008, причем до 2008 эти отчисления были необязательны на чем многие и погорели и потому сидят на пособии по старости с добавлением в зависимости от счета в банке и свежести машины ещё и пособия по бедности забрав накопленные с 2008 пенсионные накопления и в этом не отличаясь от тех,кто не проработал в Израиле ни одного дня приехав в пенсионном возрасте
Фактически, есть пенсы, которые ни дня не проработали в США и получили ССай (было время, когда такое давали. Сейчас, чтобы получить ССАй надо все равно 40 кварталов проработать).
Я не знаю или есть нюанс с теми кто приехал в пенсионном возрасте.
Может им и катит. Но это какие-то должны быть иммиграционные программы особогго типа. Так как если человек выигрывает гринку, тоо он ее получит после собеседования в посольстве, если они убедятся, что он в состоянии себя обеспечить. Если человек в возрасте едет по воссоединению, то родственники оформляют аффидавит оф саппорт. Через пять лет после прибытия можно получить гражданство и потом, возможно, можно подаваться на какие-то бенефиты. Если сесть на шею обществу до получения гражданства, то можно его и не получить.
Не сильно в курсе.
40 кварталов это 10 лет,т.е. прибывшему в пенсионном возрасте и не проработавшем ни одного дня получается кроме фудстемпов, подачек от благотворительных фондов и медикейд ничего не светит.
Израиль в этом отношении более социалистическая страна и пособия по старости по их меркам и мизерные,но в сравнении с средней украинской пенсией заоблачные хотя сейчас по многим параметрам там цены начали сближаться
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rjkz
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 05:53
shapo написав: 2587715 написав: shapo написав:
А напрягать родственников или знакомых можно раз- два,но не постоянно
Странное утверждение. Много кто сдает и не живет в Украине.
Ну и флаг им в руки если им пока везёт, а по мне овчинка выделки не стоит в сравнении с возможными проблемами и финансовыми потерями,поэтому пробую продать,но и цены упали,и с переводом денег проблемы .
Я уже и на этой ветке и на обвальной спращивал или кто знает ЗАКОННЫЙ и цивилизованный способ вывести деньги от потенциальной продажи, чтобы у американской налоговой не было вопросов.
Как рыба об лед.
Если вдруг что-то узнаете - не откажите в любезности поделиться.
Ну или если я, то будет взаимно.
Не знаю как сейчас, а где-то с год назад, риелтор довольно приемлемые цифры называл.
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rjkz
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 05:57
shapo написав: 2587715 написав: shapo написав:
Ну и флаг им в руки если им пока везёт, а по мне овчинка выделки не стоит в сравнении с возможными проблемами и финансовыми потерями,поэтому пробую продать,но и цены упали,и с переводом денег проблемы .
даже если вы в Украине - это вас не спасет от рисков
Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом
Это классика жанра.
Менеджерить арендную недвигу надо рядом.
Если как мы с Вами оказались, то становимся мотивированными продавцами.
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rjkz
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 06:12
rjkz написав:
Я уже и на этой ветке и на обвальной спращивал или кто знает ЗАКОННЫЙ и цивилизованный способ вывести деньги от потенциальной продажи, чтобы у американской налоговой не было вопросов.
Как рыба об лед.
Если вдруг что-то узнаете - не откажите в любезности поделиться.
Ну или если я, то будет взаимно.
Не знаю как сейчас, а где-то с год назад, риелтор довольно приемлемые цифры называл.
Пока кроме вывоза нала по 10куе в карманах или,возможно,больше если есть справка из банка не знаю. Есть экзотика типа криптовалют,но тут и риски возрастают остаться ни с чем,да и легализовать их в новой стране тоже большой вопрос.
Вообще удивительно,но в стране-агрессоре под санкциями люди продают недвигу в Москве и спокойно переводят деньги в Израиль или в Австралию,а из Украины это невозможно.
Хотя карточками украинских банков в отличие от российских можно расплачиваться
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shapo
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 09:53
rjkz написав: shapo написав: 2587715 написав:
даже если вы в Украине - это вас не спасет от рисков
Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом
Это классика жанра.
Менеджерить арендную недвигу надо рядом.
Если как мы с Вами оказались, то становимся мотивированными продавцами.
Те у кого есть недвига в Украине уже давно изучили эти вопросы и все это решаемо, а тем у кого ничего нет - это и не нужно
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:00
2587715 написав: rjkz написав:
Это классика жанра.
Менеджерить арендную недвигу надо рядом.
Если как мы с Вами оказались, то становимся мотивированными продавцами.
Те у кого есть недвига в Украине уже давно изучили эти вопросы и все это решаемо, а тем у кого ничего нет - это и не нужно
У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.
Не подскажите где сдаете?
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shapo
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:13
shapo написав: 2587715 написав: rjkz написав:
Это классика жанра.
Менеджерить арендную недвигу надо рядом.
Если как мы с Вами оказались, то становимся мотивированными продавцами.
Те у кого есть недвига в Украине уже давно изучили эти вопросы и все это решаемо, а тем у кого ничего нет - это и не нужно
У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.
Не подскажите где сдаете?
а вы снять хотите?)
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:30
2587715 написав:
У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.
Не подскажите где сдаете?
а вы снять хотите?)
Нет,узнать откуда такие познания
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shapo
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