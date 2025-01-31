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#<1 ... 2587258825892590 Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:38 shapo написав: 2587715 написав:

У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.

Не подскажите где сдаете? а вы снять хотите?) а вы снять хотите?)



Нет,узнать откуда такие познания Нет,узнать откуда такие познания

"Чоловік флер" має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом. має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом. BIGor

Повідомлень: 9795 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1406 раз. Подякували: 1826 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:47 BIGor написав: shapo написав:

Нет,узнать откуда такие познания Нет,узнать откуда такие познания

"Чоловік флер" має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом. має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом.



Начинаю догадываться,но не пойму что он делает на этом узкоспециализированном сайте Начинаю догадываться,но не пойму что он делает на этом узкоспециализированном сайте shapo Повідомлень: 4826 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 827 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:53 shapo написав: 2587715 написав:

У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.

Не подскажите где сдаете? а вы снять хотите?) а вы снять хотите?)



Нет,узнать откуда такие познания Нет,узнать откуда такие познания Многие знания, многие печали Многие знания, многие печали 2587715

Повідомлень: 177 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:03 2587715 написав: shapo написав:

Нет,узнать откуда такие познания Нет,узнать откуда такие познания Многие знания, многие печали Многие знания, многие печали



В вашем случае Екклезиаст прав - сплошная скорбь.

Так что вы тут забыли?

Собираете инфу о настроениях жителей Украины? В вашем случае Екклезиаст прав - сплошная скорбь.Так что вы тут забыли?Собираете инфу о настроениях жителей Украины? shapo Повідомлень: 4826 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 827 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:06 BIGor написав: shapo написав: 2587715 написав: а вы снять хотите?) а вы снять хотите?)



Нет,узнать откуда такие познания Нет,узнать откуда такие познания

"Чоловік флер" має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом. має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом.

Тут 90% кто живут заграницей не имеют представления как бизнес открыть, как судиться с кем-то, как недвигу сдавать, сколько стоят услуги местного адвоката и т.д. Тем не менее пишут целые опусы о том как им там классно жить работая на кассе волмарта или дальнобоем.



Слушайте, да нет никакой разницы работаете ли вы кассиром в Америке или в Украине - ценность ваших знаний о жизни приблизительно одинакова.



Во все века люди ехали за океан чтоб расширить горизонты, создать новые рабочие места для соотечественников, имея доступ к двум разным рынкам труда и сбыта, и только наше безземельное дворянство едет работать кассирами на Запад лишь с одной целью - чтоб хватало платить ренту, потому что в Украине зарплата кассира не позволяет снять столько метров жилья сколько за океаном.



Разве нет? Тут 90% кто живут заграницей не имеют представления как бизнес открыть, как судиться с кем-то, как недвигу сдавать, сколько стоят услуги местного адвоката и т.д. Тем не менее пишут целые опусы о том как им там классно жить работая на кассе волмарта или дальнобоем.Слушайте, да нет никакой разницы работаете ли вы кассиром в Америке или в Украине - ценность ваших знаний о жизни приблизительно одинакова.Во все века люди ехали за океан чтоб расширить горизонты, создать новые рабочие места для соотечественников, имея доступ к двум разным рынкам труда и сбыта, и только наше безземельное дворянство едет работать кассирами на Запад лишь с одной целью - чтоб хватало платить ренту, потому что в Украине зарплата кассира не позволяет снять столько метров жилья сколько за океаном.Разве нет? 2587715

Повідомлень: 177 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2587258825892590 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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