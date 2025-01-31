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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:38
"Чоловік флер"
shapo написав: 2587715 написав:
У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.
Не подскажите где сдаете?
а вы снять хотите?)
Нет,узнать откуда такие познания
має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:47
BIGor написав:
"Чоловік флер"
shapo написав:
Нет,узнать откуда такие познания
має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом.
Начинаю догадываться,но не пойму что он делает на этом узкоспециализированном сайте
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shapo
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:53
shapo написав: 2587715 написав:
У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.
Не подскажите где сдаете?
а вы снять хотите?)
Нет,узнать откуда такие познания
Многие знания, многие печали
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:03
2587715 написав: shapo написав:
Нет,узнать откуда такие познания
Многие знания, многие печали
В вашем случае Екклезиаст прав - сплошная скорбь.
Так что вы тут забыли?
Собираете инфу о настроениях жителей Украины?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:06
BIGor написав:
"Чоловік флер"
shapo написав: 2587715 написав:
а вы снять хотите?)
Нет,узнать откуда такие познания
має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом.
Тут 90% кто живут заграницей не имеют представления как бизнес открыть, как судиться с кем-то, как недвигу сдавать, сколько стоят услуги местного адвоката и т.д. Тем не менее пишут целые опусы о том как им там классно жить работая на кассе волмарта или дальнобоем.
Слушайте, да нет никакой разницы работаете ли вы кассиром в Америке или в Украине - ценность ваших знаний о жизни приблизительно одинакова.
Во все века люди ехали за океан чтоб расширить горизонты, создать новые рабочие места для соотечественников, имея доступ к двум разным рынкам труда и сбыта, и только наше безземельное дворянство едет работать кассирами на Запад лишь с одной целью - чтоб хватало платить ренту, потому что в Украине зарплата кассира не позволяет снять столько метров жилья сколько за океаном.
Разве нет?
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