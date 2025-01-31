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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2587258825892590
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:38

  shapo написав:
  2587715 написав:

У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.
Не подскажите где сдаете?
а вы снять хотите?)


Нет,узнать откуда такие познания

"Чоловік флер" має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:47

  BIGor написав:
  shapo написав:
Нет,узнать откуда такие познания

"Чоловік флер" має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом.


Начинаю догадываться,но не пойму что он делает на этом узкоспециализированном сайте
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:53

  shapo написав:
  2587715 написав:

У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.
Не подскажите где сдаете?
а вы снять хотите?)


Нет,узнать откуда такие познания
Многие знания, многие печали
2587715
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:03

  2587715 написав:
  shapo написав:
Нет,узнать откуда такие познания
Многие знания, многие печали


В вашем случае Екклезиаст прав - сплошная скорбь.
Так что вы тут забыли?
Собираете инфу о настроениях жителей Украины?
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:06

  BIGor написав:
  shapo написав:
  2587715 написав:а вы снять хотите?)


Нет,узнать откуда такие познания

"Чоловік флер" має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом.

Тут 90% кто живут заграницей не имеют представления как бизнес открыть, как судиться с кем-то, как недвигу сдавать, сколько стоят услуги местного адвоката и т.д. Тем не менее пишут целые опусы о том как им там классно жить работая на кассе волмарта или дальнобоем.

Слушайте, да нет никакой разницы работаете ли вы кассиром в Америке или в Украине - ценность ваших знаний о жизни приблизительно одинакова.

Во все века люди ехали за океан чтоб расширить горизонты, создать новые рабочие места для соотечественников, имея доступ к двум разным рынкам труда и сбыта, и только наше безземельное дворянство едет работать кассирами на Запад лишь с одной целью - чтоб хватало платить ренту, потому что в Украине зарплата кассира не позволяет снять столько метров жилья сколько за океаном.

Разве нет?
2587715
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  #<1 ... 2587258825892590
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