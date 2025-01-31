Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2587258825892590 Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:38 shapo написав: 2587715 написав:

У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.

Не подскажите где сдаете? а вы снять хотите?) а вы снять хотите?)



Нет,узнать откуда такие познания Нет,узнать откуда такие познания

"Чоловік флер" має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом. має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом. BIGor

Повідомлень: 9795 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1406 раз. Подякували: 1827 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:47 BIGor написав: shapo написав:

Нет,узнать откуда такие познания Нет,узнать откуда такие познания

"Чоловік флер" має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом. має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом.



Начинаю догадываться,но не пойму что он делает на этом узкоспециализированном сайте Начинаю догадываться,но не пойму что он делает на этом узкоспециализированном сайте shapo Повідомлень: 4826 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 827 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:53 shapo написав: 2587715 написав:

У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.

Не подскажите где сдаете? а вы снять хотите?) а вы снять хотите?)



Нет,узнать откуда такие познания Нет,узнать откуда такие познания Многие знания, многие печали Многие знания, многие печали 2587715

Повідомлень: 176 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:03 2587715 написав: shapo написав:

Нет,узнать откуда такие познания Нет,узнать откуда такие познания Многие знания, многие печали Многие знания, многие печали



В вашем случае Екклезиаст прав - сплошная скорбь.

Так что вы тут забыли?

Собираете инфу о настроениях жителей Украины? В вашем случае Екклезиаст прав - сплошная скорбь.Так что вы тут забыли?Собираете инфу о настроениях жителей Украины? shapo Повідомлень: 4826 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 827 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:35 gonchik74 написав: fox767676 написав: gonchik74 написав: Та отож. Теж планував старість в Криму. Колись. Давно. Тепер доводиться шукати альтернативні локації) З того всього ще не був у Словенії. В Італії відносно недороге житло, але суттєво дороге життя. Оті «нечлени», типу Чорногорії (атмосфера, як на Троєщині), Албанія - то, як на мене, якась середньоазійська республіка з морем. В Болгарії не був жодного разу, але й не тягне. Вистачило відео) Іспанія - влітку треба кудись тікати, мало зелені, далеко. Перейнявся порадою Aksel Frank щодо доступності (доїхати впродовж дня). Та отож. Теж планував старість в Криму. Колись. Давно. Тепер доводиться шукати альтернативні локації) З того всього ще не був у Словенії. В Італії відносно недороге житло, але суттєво дороге життя. Оті «нечлени», типу Чорногорії (атмосфера, як на Троєщині), Албанія - то, як на мене, якась середньоазійська республіка з морем. В Болгарії не був жодного разу, але й не тягне. Вистачило відео) Іспанія - влітку треба кудись тікати, мало зелені, далеко. Перейнявся порадою Aksel Frank щодо доступності (доїхати впродовж дня).



Словения, Хорватия варианты не из дешёвых. По Черногории догадываюсь что осень там дождливая. Есть ли там инфраструктура для зимнего отдыха , ну там болььшие открытые бассейны и т.д? А то покупать "дачку " на 3 месяца в году за такие деньги ну дорогое удовольствие Словения, Хорватия варианты не из дешёвых. По Черногории догадываюсь что осень там дождливая. Есть ли там инфраструктура для зимнего отдыха , ну там болььшие открытые бассейны и т.д? А то покупать "дачку " на 3 месяца в году за такие деньги ну дорогое удовольствие

Ну які 3 місяці?) Я не морж, але на початку листопада в Адріатиці плаваю. Цього року спробую в березні))) Ну і знову ж таки, чудес не буває, ціна продиктована попитом. Подивишся на кількість недобудов і мутні схеми в Чорногорії і розумієш, чому так дорого коштує Словенія/Хорватія) Ну які 3 місяці?) Я не морж, але на початку листопада в Адріатиці плаваю. Цього року спробую в березні))) Ну і знову ж таки, чудес не буває, ціна продиктована попитом. Подивишся на кількість недобудов і мутні схеми в Чорногорії і розумієш, чому так дорого коштує Словенія/Хорватія)



Да, посмотрел водичка +20 в ноябре, жить можно видимо я на сезон дождей тогда попал. Да, посмотрел водичка +20 в ноябре, жить можновидимо я на сезон дождей тогда попал. fox767676 Повідомлень: 2722 З нами з: 13.06.20 Подякував: 348 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:08 2587715 написав: Faceless написав: Якщо така бідність, чому такі ціни? Якщо така бідність, чому такі ціни? Да какие там цены? На эйрбнб Парагвай раза в 2 дешевле Украины



К тому же уехать в Южную Америку и поселиться в стране не имеющей выхода к морю - это надо быть человеком большого ума.



Все эти дикие страны довольно опасны. В Европе всех кого нужно уже извели, а во всяких австралиях, америках и прочих зеландиях вполне можно прийдя с работы застать у себя во дворе какую-то дикую тварь доедающую твою собаку Да какие там цены? На эйрбнб Парагвай раза в 2 дешевле УкраиныК тому же уехать в Южную Америку и поселиться в стране не имеющей выхода к морю - это надо быть человеком большого ума.Все эти дикие страны довольно опасны. В Европе всех кого нужно уже извели, а во всяких австралиях, америках и прочих зеландиях вполне можно прийдя с работы застать у себя во дворе какую-то дикую тварь доедающую твою собаку

чупакабру чупакабру flyman

Повідомлень: 38164 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2805 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2587258825892590 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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