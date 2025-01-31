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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:38
"Чоловік флер"
shapo написав: 2587715 написав:
У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.
Не подскажите где сдаете?
а вы снять хотите?)
Нет,узнать откуда такие познания
має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:47
BIGor написав:
"Чоловік флер"
shapo написав:
Нет,узнать откуда такие познания
має всеобсяжні знання про еміграцію, але ніколи не жив закордоном. такі справи, Ви спілкуєтесь з ботом.
Начинаю догадываться,но не пойму что он делает на этом узкоспециализированном сайте
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:53
shapo написав: 2587715 написав:
У вас этой украинской недвиги,по-видимому ,навалом.
Не подскажите где сдаете?
а вы снять хотите?)
Нет,узнать откуда такие познания
Многие знания, многие печали
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:03
2587715 написав: shapo написав:
Нет,узнать откуда такие познания
Многие знания, многие печали
В вашем случае Екклезиаст прав - сплошная скорбь.
Так что вы тут забыли?
Собираете инфу о настроениях жителей Украины?
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shapo
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:35
gonchik74 написав: fox767676 написав: gonchik74 написав:
Та отож. Теж планував старість в Криму. Колись. Давно. Тепер доводиться шукати альтернативні локації) З того всього ще не був у Словенії. В Італії відносно недороге житло, але суттєво дороге життя. Оті «нечлени», типу Чорногорії (атмосфера, як на Троєщині), Албанія - то, як на мене, якась середньоазійська республіка з морем. В Болгарії не був жодного разу, але й не тягне. Вистачило відео) Іспанія - влітку треба кудись тікати, мало зелені, далеко. Перейнявся порадою Aksel Frank щодо доступності (доїхати впродовж дня).
Словения, Хорватия варианты не из дешёвых. По Черногории догадываюсь что осень там дождливая. Есть ли там инфраструктура для зимнего отдыха , ну там болььшие открытые бассейны и т.д? А то покупать "дачку " на 3 месяца в году за такие деньги ну дорогое удовольствие
Ну які 3 місяці?) Я не морж, але на початку листопада в Адріатиці плаваю. Цього року спробую в березні))) Ну і знову ж таки, чудес не буває, ціна продиктована попитом. Подивишся на кількість недобудов і мутні схеми в Чорногорії і розумієш, чому так дорого коштує Словенія/Хорватія)
Да, посмотрел водичка +20 в ноябре, жить можно
видимо я на сезон дождей тогда попал.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:08
2587715 написав: Faceless написав:
Якщо така бідність, чому такі ціни?
Да какие там цены? На эйрбнб Парагвай раза в 2 дешевле Украины
К тому же уехать в Южную Америку и поселиться в стране не имеющей выхода к морю - это надо быть человеком большого ума.
Все эти дикие страны довольно опасны. В Европе всех кого нужно уже извели, а во всяких австралиях, америках и прочих зеландиях вполне можно прийдя с работы застать у себя во дворе какую-то дикую тварь доедающую твою собаку
чупакабру
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:45
2587715 написав: shapo написав:
Не спорю при нашей системе где все в основном по черному хотя и при официальной сдаче судиться тот ещё квест и все зависит от наглости арендодателя и глупости арендатора или наоборот,тем не менее риски сильно уменьшаются когда находишься рядом
А вы пробовали с кем-то хоть раз судиться в Канаде - с соседями там, или со страховой?
здача в Каліфорнії в оренду:
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:13
shapo написав: rjkz написав:
Я уже и на этой ветке и на обвальной спращивал или кто знает ЗАКОННЫЙ и цивилизованный способ вывести деньги от потенциальной продажи, чтобы у американской налоговой не было вопросов.
Как рыба об лед.
Если вдруг что-то узнаете - не откажите в любезности поделиться.
Ну или если я, то будет взаимно.
Не знаю как сейчас, а где-то с год назад, риелтор довольно приемлемые цифры называл.
Пока кроме вывоза нала по 10куе в карманах или,возможно,больше если есть справка из банка не знаю. Есть экзотика типа криптовалют,но тут и риски возрастают остаться ни с чем,да и легализовать их в новой стране тоже большой вопрос.
Вообще удивительно,но в стране-агрессоре под санкциями люди продают недвигу в Москве и спокойно переводят деньги в Израиль или в Австралию,а из Украины это невозможно.
Хотя карточками украинских банков в отличие от российских можно расплачиваться
може Револют?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:26
Не понял в чем фишка. Те же ограничения в 100 тыс.грн в месяц на перевод. И сколько месяцев нужно будет переводить 100 тыс.баксов, 43?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 17:09
shapo написав:
Не понял в чем фишка. Те же ограничения в 100 тыс.грн в месяц на перевод. И сколько месяцев нужно будет переводить 100 тыс.баксов, 43?
на 1 банк, 5 банків (з комісіями до %1) 500 тис.,
менше року
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